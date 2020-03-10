2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Порту - это не просто город, а целый мир, где каждый уголок хранит свою историю. На экскурсии можно увидеть Площадь Свободы, знаменитый книжный магазин Лелло, величественную колокольню Клеригуш и вокзал Сан-Бенту с его уникальными азулежу. Завершите прогулку дегустацией портвейна в винном погребе. Этот тур подарит вам незабываемые впечатления и позволит глубже понять культуру Португалии

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вековой книжный, вокзал-сокровищница и другие символы Порту

Чтобы у вас сложилось гармоничное представление о городе, я покажу вам его основные достопримечательности, поделюсь важными хрониками и приправлю истории увлекательными фактами о том, чем Порту выделяется среди своих португальских братьев-городов. В нашей программе следующие локации:

Площадь Свободы (Praça da Liberdade), которая находится в окружении впечатляющих зданий. Вы насладитесь красотой и монументальностью архитектуры и услышите о событиях, что дали название площади.

Столетний и самый красивый в Европе книжный магазин Лелло (Lello) — место особенно понравится ценителям искусства и литературы, а также любителям эстетики во всех её проявлениях.

Колокольня церкви Клеригуш (Clérigos), которую видно из любой точки Порту, ведь это самая высокая башня в городе. Я раскрою, почему её облик напоминает тосканские колокольни, а после мы поднимемся наверх, чтобы охватить Порту взглядом от края до края.

Вокзал Сан-Бенту (São Bento), который помимо архитектурной красоты восхищает невероятным дизайном плиток. Интересно, что азулежу выполняет здесь не только эстетическую функцию, но и просветительскую — она иллюстрируют важные эпизоды истории Португалии, которые я и помогу вам расшифровать.

Кафедральный Собор (Sé Catedral), место, дышащее седой стариной. Святыня бережёт Порту с 12 века и как ничто другое даёт ощутить почтенный возраст этого города.

Дальше мы отправимся гулять по узким улочкам до набережной Рибейра (Ribeira), а по пути сделаем пару остановок, чтобы полюбоваться панорамой города со смотровых площадок, а также для дегустации местных деликатесов: бакальяу, местного прошутто и, конечно, паштел-де-ната.

За портвейном и о нём

По желанию я с радостью организую для вас мини-экскурсию по винному погребу, где местные по своему особенному рецепту делают портвейн. Знаток напитка поделится историей креплёного вина и раскроет несколько секретов его употребления, а вы угоститесь несколькими видами портвейна — и, вероятно, выйдете из погреба настоящими ценителями прекрасных виноградных традиций этой страны:)

Кому подойдет экскурсия

Прогулка идеально подойдёт для тех, кто хочет познакомиться с португальской культурой и обычаями местных жителей города Порту, а также разобраться в тонкостях производства легендарного портвейна.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включено:

— билет в книжный магазин Лелло: 5€

— билет в башню Клеригуш: 5€

— посещение винных погребов: 13€ (подробности в переписке)

— напитки и еда