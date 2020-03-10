2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Изучить средневековый город от соборов и площадей до местных обычаев и креплёного вина

Kristina
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Kristina – ваш гид
Славный Порту не зря носит сокращённое название от страны, где находится.

Прародитель легендарных жёлтых трамваев и портвейна, он не только вмещает все приметы Португалии, но и хранит кое-что в единственном экземпляре: как то самый красивый книжный магазин в Европе! Я познакомлю вас с интереснейшими местами и через свои рассказы постараюсь передать любовь к романтику-Порту.
€89
81 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — Praça de Gomes Teixeira (Fonte dos Leões)
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Какой же ты, Порту?
Какой же ты, Порту?

Что вас ожидает

Вековой книжный, вокзал-сокровищница и другие символы Порту
Чтобы у вас сложилось гармоничное представление о городе, я покажу вам его основные достопримечательности, поделюсь важными хрониками и приправлю истории увлекательными фактами о том, чем Порту выделяется среди своих португальских братьев-городов. В нашей программе следующие локации:

  • Площадь Свободы (Praça da Liberdade), которая находится в окружении впечатляющих зданий. Вы насладитесь красотой и монументальностью архитектуры и услышите о событиях, что дали название площади.
  • Столетний и самый красивый в Европе книжный магазин Лелло (Lello) — место особенно понравится ценителям искусства и литературы, а также любителям эстетики во всех её проявлениях.
  • Колокольня церкви Клеригуш (Clérigos), которую видно из любой точки Порту, ведь это самая высокая башня в городе. Я раскрою, почему её облик напоминает тосканские колокольни, а после мы поднимемся наверх, чтобы охватить Порту взглядом от края до края.
  • Вокзал Сан-Бенту (São Bento), который помимо архитектурной красоты восхищает невероятным дизайном плиток. Интересно, что азулежу выполняет здесь не только эстетическую функцию, но и просветительскую — она иллюстрируют важные эпизоды истории Португалии, которые я и помогу вам расшифровать.
  • Кафедральный Собор (Sé Catedral), место, дышащее седой стариной. Святыня бережёт Порту с 12 века и как ничто другое даёт ощутить почтенный возраст этого города.

Дальше мы отправимся гулять по узким улочкам до набережной Рибейра (Ribeira), а по пути сделаем пару остановок, чтобы полюбоваться панорамой города со смотровых площадок, а также для дегустации местных деликатесов: бакальяу, местного прошутто и, конечно, паштел-де-ната.

За портвейном и о нём
По желанию я с радостью организую для вас мини-экскурсию по винному погребу, где местные по своему особенному рецепту делают портвейн. Знаток напитка поделится историей креплёного вина и раскроет несколько секретов его употребления, а вы угоститесь несколькими видами портвейна — и, вероятно, выйдете из погреба настоящими ценителями прекрасных виноградных традиций этой страны :)

Кому подойдет экскурсия

Прогулка идеально подойдёт для тех, кто хочет познакомиться с португальской культурой и обычаями местных жителей города Порту, а также разобраться в тонкостях производства легендарного портвейна.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включено:
— билет в книжный магазин Лелло: 5€
— билет в башню Клеригуш: 5€
— посещение винных погребов: 13€ (подробности в переписке)
— напитки и еда

Какой же ты, Порту?
Какой же ты, Порту?
Какой же ты, Порту?
Какой же ты, Порту?
Какой же ты, Порту?
Какой же ты, Порту?
Какой же ты, Порту?
Какой же ты, Порту?
Какой же ты, Порту?
Какой же ты, Порту?
Какой же ты, Порту?
Какой же ты, Порту?
Какой же ты, Порту?
Какой же ты, Порту?
Какой же ты, Порту?

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Praça de Gomes Teixeira (Fonte dos Leões).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Kristina
Kristina
Olá! :) Меня зовут Кристина, живу в Португалии с 2003 года, окончила в университете курс «Управление Достопримечательностями Португалии». Провожу экскурсии и занимаюсь организацией деловых, корпоративных и бизнес-поездок в городе Порту и северной части Португалии. Если вы ищете русскоговорящего гида и необычную экскурсию в Португалии, тогда вам ко мне! Antiga, mui nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Мы-компания из четверых искушённых путешественников (возраст 40-50). Впервые в жизни решили попробовать экскурсию с индивидуальным гидом. Я выбрала Кристину. Очень живая, эрудированная и открытая девушка, прекрасно знает и видно, что любит Порто, не загружает излишними датами и именами, экскурсы в историю легко сочетает с рассказами о современной жизни и быте жителей Порто, а что особенно важно, ориентируется в настроении туристов и готова подкорректировать программу, учитывая наши интересы и настроение. Кроме того, многократно консультировала по интересующим нас вопросам, выходящим далеко за рамки заказанной экскурсии. Очень рекомендую. Спасибо, Кристина.
12 января 2020
Экскурсия прошла великолепно. Было легко и непринуждённо. Кристина очень профессиональный гид. Хорошо знает и любит Португалию и Порто. Рассказала очень много как о Порто так и о самой стране в общем, начиная с момента возникновения и до сегодняшних дней. Показала как основные так и малоизвестные достопремечательности Порто. Узнали и попробовали много кулинарных особенностей Португалии и Порто и подробно о производстве и истории портвейна. Исчерпывающе ответила на все наши вопросы и дала много рекомендаций для нашего дальнейшего пребывания в этом красивом городе. Кристина способна заинтересовать как взрослых так и детей. Наша тринадцатилетняа дочь была в восторге от Кристины и её экскурсии. Более четырёх часов пролетели незаметно даже не хотелось её отпускать.
Кристина большое тебе спасибо!

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