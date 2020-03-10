2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие по Порту: от исторических площадей до винных погребов. Узнайте о культуре и традициях этого удивительного города
Порту - это не просто город, а целый мир, где каждый уголок хранит свою историю.
На экскурсии можно увидеть Площадь Свободы, знаменитый книжный магазин Лелло, величественную колокольню Клеригуш и вокзал Сан-Бенту с его уникальными азулежу. Завершите прогулку дегустацией портвейна в винном погребе. Этот тур подарит вам незабываемые впечатления и позволит глубже понять культуру Португалии
Вековой книжный, вокзал-сокровищница и другие символы Порту
Чтобы у вас сложилось гармоничное представление о городе, я покажу вам его основные достопримечательности, поделюсь важными хрониками и приправлю истории увлекательными фактами о том, чем Порту выделяется среди своих португальских братьев-городов. В нашей программе следующие локации:
Площадь Свободы (Praça da Liberdade), которая находится в окружении впечатляющих зданий. Вы насладитесь красотой и монументальностью архитектуры и услышите о событиях, что дали название площади.
Столетний и самый красивый в Европе книжный магазин Лелло (Lello) — место особенно понравится ценителям искусства и литературы, а также любителям эстетики во всех её проявлениях.
Колокольня церкви Клеригуш (Clérigos), которую видно из любой точки Порту, ведь это самая высокая башня в городе. Я раскрою, почему её облик напоминает тосканские колокольни, а после мы поднимемся наверх, чтобы охватить Порту взглядом от края до края.
Вокзал Сан-Бенту (São Bento), который помимо архитектурной красоты восхищает невероятным дизайном плиток. Интересно, что азулежу выполняет здесь не только эстетическую функцию, но и просветительскую — она иллюстрируют важные эпизоды истории Португалии, которые я и помогу вам расшифровать.
Кафедральный Собор (Sé Catedral), место, дышащее седой стариной. Святыня бережёт Порту с 12 века и как ничто другое даёт ощутить почтенный возраст этого города.
Дальше мы отправимся гулять по узким улочкам до набережной Рибейра (Ribeira), а по пути сделаем пару остановок, чтобы полюбоваться панорамой города со смотровых площадок, а также для дегустации местных деликатесов: бакальяу, местного прошутто и, конечно, паштел-де-ната.
За портвейном и о нём
По желанию я с радостью организую для вас мини-экскурсию по винному погребу, где местные по своему особенному рецепту делают портвейн. Знаток напитка поделится историей креплёного вина и раскроет несколько секретов его употребления, а вы угоститесь несколькими видами портвейна — и, вероятно, выйдете из погреба настоящими ценителями прекрасных виноградных традиций этой страны:)
Кому подойдет экскурсия
Прогулка идеально подойдёт для тех, кто хочет познакомиться с португальской культурой и обычаями местных жителей города Порту, а также разобраться в тонкостях производства легендарного портвейна.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включено: — билет в книжный магазин Лелло: 5€ — билет в башню Клеригуш: 5€ — посещение винных погребов: 13€ (подробности в переписке) — напитки и еда
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Praça de Gomes Teixeira (Fonte dos Leões)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваш гид в Порту
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 3 часа 50 минут
Провела экскурсии для 23 туристов
Olá!:)
Меня зовут Кристина, живу в Португалии с 2003 года, окончила в университете курс «Управление Достопримечательностями Португалии». Провожу экскурсии и занимаюсь организацией деловых, корпоративных и бизнес-поездок в городе Порту и северной части Португалии.
Если вы ищете русскоговорящего гида и необычную экскурсию в Португалии, тогда вам ко мне!
Antiga, mui nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Мы-компания из четверых искушённых путешественников (возраст 40-50). Впервые в жизни решили попробовать экскурсию с индивидуальным гидом. Я выбрала Кристину. Очень живая, эрудированная и открытая девушка, прекрасно знает и видно, что читать дальшеуменьшить
любит Порто, не загружает излишними датами и именами, экскурсы в историю легко сочетает с рассказами о современной жизни и быте жителей Порто, а что особенно важно, ориентируется в настроении туристов и готова подкорректировать программу, учитывая наши интересы и настроение. Кроме того, многократно консультировала по интересующим нас вопросам, выходящим далеко за рамки заказанной экскурсии. Очень рекомендую. Спасибо, Кристина.
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В
Валерия
Экскурсия прошла великолепно. Было легко и непринуждённо. Кристина очень профессиональный гид. Хорошо знает и любит Португалию и Порто. Рассказала очень много как о Порто так и о самой стране в читать дальшеуменьшить
общем, начиная с момента возникновения и до сегодняшних дней. Показала как основные так и малоизвестные достопремечательности Порто. Узнали и попробовали много кулинарных особенностей Португалии и Порто и подробно о производстве и истории портвейна. Исчерпывающе ответила на все наши вопросы и дала много рекомендаций для нашего дальнейшего пребывания в этом красивом городе. Кристина способна заинтересовать как взрослых так и детей. Наша тринадцатилетняа дочь была в восторге от Кристины и её экскурсии. Более четырёх часов пролетели незаметно даже не хотелось её отпускать. Кристина большое тебе спасибо!
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Александр
Одна из незабываемых экскурсий. Порту великолепен. Сразу отзыв не получилось оставить, затянула работа по возвращении домой. Вспоминаем Португалию, Порту, приедем обязательно ещё раз.