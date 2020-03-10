2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вековой книжный, вокзал-сокровищница и другие символы Порту
Чтобы у вас сложилось гармоничное представление о городе, я покажу вам его основные достопримечательности, поделюсь важными хрониками и приправлю истории увлекательными фактами о том, чем Порту выделяется среди своих португальских братьев-городов. В нашей программе следующие локации:
Дальше мы отправимся гулять по узким улочкам до набережной Рибейра (Ribeira), а по пути сделаем пару остановок, чтобы полюбоваться панорамой города со смотровых площадок, а также для дегустации местных деликатесов: бакальяу, местного прошутто и, конечно, паштел-де-ната.
За портвейном и о нём
По желанию я с радостью организую для вас мини-экскурсию по винному погребу, где местные по своему особенному рецепту делают портвейн. Знаток напитка поделится историей креплёного вина и раскроет несколько секретов его употребления, а вы угоститесь несколькими видами портвейна — и, вероятно, выйдете из погреба настоящими ценителями прекрасных виноградных традиций этой страны :)
Прогулка идеально подойдёт для тех, кто хочет познакомиться с португальской культурой и обычаями местных жителей города Порту, а также разобраться в тонкостях производства легендарного портвейна.
В стоимость экскурсии не включено:
— билет в книжный магазин Лелло: 5€
— билет в башню Клеригуш: 5€
— посещение винных погребов: 13€ (подробности в переписке)
— напитки и еда