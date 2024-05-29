Экскурсии на 1 день в Абакане

Найдено 11 экскурсий в категории «На весь день» в Абакане, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Золотое кольцо Хакасии
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
46 отзывов
Золотое кольцо Хакасии: от Шушенского до Хуртуях-Тас за 1 день
Вас ждет путешествие по самым живописным и загадочным местам Хакасии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
18 600 за всё до 3 чел.
Путешествие в загадочные Оглахты
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Путешествие в загадочные Оглахты
Рассмотреть древние петроглифы и насладиться чарующими видами степи и Красноярского водохранилища
11 июня в 10:30
12 июня в 08:00
18 000 за всё до 5 чел.
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру: история и приключения
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по древним местам Хакасии, где каждый камень хранит истории прошлого
Завтра в 10:30
11 июня в 08:00
15 900 за всё до 3 чел.
В гости к Саянам
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
В гости к Саянам
Погулять по горам, полюбоваться фантастическими видами и увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС
Начало: По согласованию
18 июня в 08:00
1 авг в 08:00
17 400 за всё до 3 чел.
Экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
Групповая
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС: техническое чудо России
Погрузитесь в мир гидроинженерии и природы с экскурсией на Саяно-Шушенскую ГЭС. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно в 08:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 200 за человека
Мать матерей Хуртуях-Тас и музей-заповедник Казановка
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Увлекательная экскурсия: Хуртуях-Тас и музей-заповедник Казановка
Погрузитесь в мир древних легенд и археологических открытий Хакасии, посетив знаменитую стелу и музей
Начало: Заберем в пределах города Абакана
Расписание: Ежедневно в 09.00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 15 500 за всё до 3 чел.
Древняя обсерватория «Сундуки»
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Путешествие к древней обсерватории «Сундуки»: магия и история
Погрузитесь в мир древних тайн и шаманских обрядов с экскурсией в обсерваторию «Сундуки». Откройте для себя уникальные петроглифы и великолепные виды
Начало: Заберем в пределах города Абакана
Расписание: Ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 18 000 за всё до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия на Висячий Камень, Ергаки
Индивидуальная
14 часов
2 отзыва
Популярное предложение
Экскурсия к Висячему Камню в Ергаках: Чудо Саян, доступное каждому
Погрузитесь в мир природных чудес с индивидуальной экскурсией к Висячему Камню. Незабываемое приключение ждет вас
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно в 08:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 17 000 за всё до 3 чел.
Салбыкский Курган и пещера Бородинская
Индивидуальная
7 часов
Салбыкский Курган и пещера Бородинская
Начало: Заберем в пределах города Абакана
Расписание: Ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 16 000 за всё до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия на скалы «Каменный город»
Индивидуальная
14 часов
Индивидуальная экскурсия на скалы «Каменный город» - путешествие в сердце Саян
Погрузитесь в мир древних легенд и уникальной природы с экскурсией на скалы «Каменный город». Откройте для себя красоту и тайны Саян
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, по мере формирования группы
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 33 000 за всё до 5 чел.
Царство древних скифов
Индивидуальная
8 часов
Царство древних скифов: путешествие по историческим местам Абакана
Погрузитесь в мир древних цивилизаций с экскурсией по историческим местам Абакана. Уникальные курганы и памятники ждут вас
Начало: Заберем в пределах города Абакана
Расписание: Ежедневно в 09.00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
25 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    29 мая 2024
    Экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Живописная дорога к самой ГЭС. Интересный рассказ об истории Хакасии и ее народе. Ну и конечно сама Саяно-Шушенская ГЭС дарит массу впечатлений.
  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    Золотое кольцо Хакасии
    Очень понравилась экскурсия, Надежда отличный экскурсовод, было очень интересно, очень красивые места, очень рекомендуем всем воспользоваться услугами Надежды.
  • О
    Ольга
    30 апреля 2024
    Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
    Экскурсия очень понравилась. Узнали много интересного, получили кучу положительных эмоций. Долина царей и пещера впечатлили своей мощью и энергией. Надежда профессионал своего дела, рассказала, показала, провела с нами ритуалы, напоила вкусным чаем с вкусняшками.
  • Н
    Наталия
    23 апреля 2024
    Золотое кольцо Хакасии
    Очень давно хотела посмотреть знаменитую Саяно-Шушенскую ГЭС и наконец, получилось прилететь в Абакан. Так как была ограничена во времени и
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    хотелось посмотреть побольше интересных мест за короткое время, забронировала экскурсию ‘Золотое кольцо Хакасии’. Моим гидом была Надежда, она как местный житель, рассказала и показала много всего интересного! Очень чувствуется любовь к месту, в котором живет Надежда, потому что ей удалось влюбить меня в Хакасию) Надежда показала основные достопримечательности Абакана, потом мы посетили Шушенское, продегустировали местные сыры, поднялись на мраморный карьер с панорамным видом на красивые горы Саяны, ГЭС, Хуртуях-Тас, заезжали на форелевую ферму. Дорога не сложная, так как делали остановки и разбавляли чаепитием со сладостями. Маршрут может быть подстроен под ваши предпочтения и интересы. Если хотите провести познавательный и интересный день в Хакасии, обращайтесь к Надежде, масса впечатлений гарантирована!

  • Е
    Елена
    21 апреля 2024
    Золотое кольцо Хакасии
    Брала экскурсию «Золотое кольцо Хакасии». Программа очень понравилась! Огромная благодарность Надежде. Надежда подбирает индивидуальный подход к каждому, учитывая все пожелания!
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    Интереснейшие рассказы про Хакасию и ее жителей. Отдельное спасибо мужу Надежды - Максиму за прекрасное сопровождение на авто и, дополнительным бонусом - отличные фотографии! Если хотите получить прекрасные кадры, обращайтесь к Максиму! Экскурсия длилась целый день, была очень насыщенной, т. ч. без впечатлений не останетесь!

    Брала экскурсию «Золотое кольцо Хакасии». Программа очень понравилась! Огромная благодарность Надежде. Надежда подбирает индивидуальный подход кБрала экскурсию «Золотое кольцо Хакасии». Программа очень понравилась! Огромная благодарность Надежде. Надежда подбирает индивидуальный подход кБрала экскурсию «Золотое кольцо Хакасии». Программа очень понравилась! Огромная благодарность Надежде. Надежда подбирает индивидуальный подход к
  • А
    Андрей
    12 ноября 2023
    В гости к Саянам
    По Хакасии путешествуем не первый раз. В этот раз находясь в Абакане были ограничены по времени и решили обратиться к
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    Вам. Наш гид Антон показал нам смотровую площадку на ГРЭС сверху, потом спустились вниз, заехали на мраморный карьер, попробовали рыбку на форелевой ферме. Всю дорогу Антон рассказывал про красоты и достопримечательности Хакасии, поил нас вкуснейшим травяным чаем с бутербродами. Экскурсия понравилась, спасибо Антону

  • В
    Виктория
    5 ноября 2023
    Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
    Очень понравилась экскурсия! Даже в снежной пелине это увлекательное путешествие. Организатор Надежда потрясла меня своим повествованием, знаниями, любая тема раскрывалась для меня по новому) Благодарю!
  • О
    Ольга
    21 августа 2023
    Путешествие в загадочные Оглахты
    Замечательный, очень доброжелательный экскурсовод. Одна из самых интересных экскурсий.
  • В
    Валентина
    17 августа 2023
    Путешествие в загадочные Оглахты
    Могу только сказать если вашу экскурсию проведет Виталий. вы останетесь довольны. счастливы. узнаете много интересного и удивительного и даже чулесного. рекомендую.
    Могу только сказать если вашу экскурсию проведет Виталий. вы останетесь довольны. счастливы. узнаете много интересного иМогу только сказать если вашу экскурсию проведет Виталий. вы останетесь довольны. счастливы. узнаете много интересного иМогу только сказать если вашу экскурсию проведет Виталий. вы останетесь довольны. счастливы. узнаете много интересного иМогу только сказать если вашу экскурсию проведет Виталий. вы останетесь довольны. счастливы. узнаете много интересного иМогу только сказать если вашу экскурсию проведет Виталий. вы останетесь довольны. счастливы. узнаете много интересного иМогу только сказать если вашу экскурсию проведет Виталий. вы останетесь довольны. счастливы. узнаете много интересного и
  • Д
    Дарья
    9 августа 2023
    Мать матерей Хуртуях-Тас и музей-заповедник Казановка
    Прекрасная организация. У нас был ранний приезд, нас встретили прямо от жд вокзала, не надо было ждать заселения в гостиницу,
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    сразу поехали на экскурсии. Чудесная гид Антонина Семёновна по-настоящему погрузила нас в тему самобытности, древности, уникальности истории Хакасии. Восхитила древняя история, невероятные ландшафты, фантастический мир Хакасии. Спасибо Сергею за организацию, а Антонине Семёновне за ту влюблённость в Хакасию, которой она смогла поделиться с нами.

Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «На весь день»

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  4. В гости к Саянам
  5. Экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
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  2. Саяно-Шушенская ГЭС
  3. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Абакану в июне 2024
Сейчас в Абакане в категории "На весь день" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 3 200 до 33 000. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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