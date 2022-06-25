Концентрация самых известных достопримечательностей двух Республик с удобной локацией и проживанием в отеле 4*, аутентичных юртах Алдын Булак, более 15 достопримечательностей включены в тур, трехразовое питание, включая дегустации национальных блюд двух народов, живописная дорога с остановками, много панорамных точек для съемок и встреч с носителями культуры, местными жителями.

Посетим священное место Бурган-Изи, где, по легенде, Далай-Лама увидел на земле светящийся свет следа Учителя

Увидим самый знаменитый висячий камень в России, который застыл над пропастью

Программа тура по дням

1 день Экскурсия на СШГЭС — Черемуховый лог — Мраморные горы

Встреча гостей. Завтрак в кафе города. Выезд на экскурсионную программу: смотровая площадка Саяно-Шушенской ГЭС. Обед в ресторане эко-комплекса «Изербельский ключ» на берегу реки Енисей. Сибирская кухня из местных продуктов. Подъем на фуникулере в горы на смотровую площадку «Черемуховый лог». Панорамная площадка «Мраморные горы». Заселение в отель «Гладенькая». Свободное время. Ужин.

2 день Музей-заповедник "Шушенское"

Завтрак в отеле. Выезд на программу в пос. Шушенское. Это старинное сибирское село, уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом. На территории русской деревни представлены многочисленные памятники зодчества: крестьянские усадьбы, здание волостного правления с тюрьмой, сельская лавка, кабак, кузница. В крестьянских домах, на усадьбах воссозданы условия жизни и быта сибиряков рубежа XIX — XX веков. Обед русская кухня в комплексе «Русская деревня». Возвращение в отель «Гладенькая». Ужин.

3 день Музеи Улуг Хуртуях Тас — Казановка

Завтрак в отеле. Выезд на экскурсионную программу: Посещение музея «Улуг Хуртуях Тас». В Хакасии священное место для местных жителей и место паломничества для приезжих. Все верят в волшебную силу исцеления и оберега этого божества. В музее демонстрируют традиции и быт хакасского народа. Музей под открытым небом «Казановка». Известный и популярный музей Хакасии. На территории музея собрано большое количество памятников ушедших цивилизаций, наскальных рисунков. Здесь же находится место силы и поклонения — камень Ах Тас. Национальный обед в юрте. Возвращение в отель «Гладенькая». Ужин.

4 день Природный парк Ергаки, "Висячий камень"

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Выезд на активную программу: Природный объект показа, ставший местной достопримечательностью — «Висячий камень». Он является самым знаменитым висячим камнем в России, каменная глыба весом почти 600 тонн, длиной 17 метров, которая застыла над пропастью. Территория парка «Ергаки» составляет 150 тысяч гектаров. На его территории кроме Висячего камня можно увидеть живописные ландшафты, древние 500-летние кедры, озера ледникового периода и несколько гряд горного массива, которые приобрели причудливые формы. Висячий Камень считается чудом природы! Дорога необычайна живописна: горный серпантин обрамляют скальные утесы и альпийские луга с редкой таежной растительностью. Поход доступен для лиц любого возраста. Обед. Размещение на горной базе «Ергаки». Ужин.

5 день Мараловодческое хозяйство. Г. Кызыл

Завтрак. Освобождение номеров. Выезд на программу в Туву. Республика Тува — кладезь истинных народных традиций, сохранившихся в современном мире. Здесь сосредоточены не только природные, археологические объекты, но и множество объектов культуры, музеев, памятников, шаманские клиники и юрты кочевников. Дорога пролегает по старинному Усинскому тракту, пересекает несколько высотных поясов. Посещение мараловодческой фермы в городе Туран. В живописном месте тувинских предгорий, в малодоступном местечке Елькин Ключ, среди живописных гор и степей, альпийских лугов, где привольно пасутся маралы, находится закрытая и охраняемая территория — мараловодческая ферма. Подобных предприятий на юге Сибири – нет! Экскурсия по ферме. Гости смогут не только познакомиться с уникальным производством ценнейшего продукта, но также и принять пантовые ванны из натурального сырья (*дополнительно от 700 рублей). Обед в кафе города. Обзорная экскурсия по городу с посещением таких объектов, как сквер «Центр Азии» на красивой набережной Енисея, буддийский храм Цеченлинг, площадь Арата, где находится символ города — Буддийский молитвенный барабан, сегодня этот молитвенный барабан является крупнейшим в России. Размещение в отеле Азимут 5*, либо этнокультурный комплекс «Алдын Булак». Ужин.

6 день След Будды. Озеро Дус Холь. Дургенский каньон. Чабанская стоянка

Завтрак в отеле. Выезд в заповедные территории Тувы, след Будды, озеро Дус Холь. По дороге экскурсия на Дургенский каньон. Омовение в святых водах каньона. Панорамные площадки для отдыха. Экскурсия на священное место Бурган-Изи (След Будды). На том месте на горе установлен субурган "Дючен Лхабаб", что означает «Снисхождение с небес Будды Шакьямуни». Поездка на чабанскую стоянку. Обед в тувинских традициях и национальные блюда. Знакомство с носителями тувинской культуры, старейшинами рода. Возвращение в отель. Ужин.

7 день "Скифское золото". Музыкальный центр "Хоомей". Аржаан Кундустуг

Завтрак. Освобождение номеров. Выезд на экскурсионную программу: Посещение Национального музея Тувы, выставка «Скифское золото». Экскурсия в Тувинский национальный музыкальный центр, знакомство с исполнителями традиционного тувинского горлового пения — «хоомей». Обед. Осмотр целебного источника Аржаан Кундустуг. Известный минеральный источник «живой воды». Позднее возвращение в Абакан. Размещение в отеле. Ужин.

8 день Трансфер в аэропорт или продление