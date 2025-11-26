-
Сокровища природного парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
Увидеть дикие места Сибири, пожить у горных озёр, подняться на вершины, послушать тишину и природу
Начало: Г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00
19 июн в 06:45
20 июн в 06:45
63 000 ₽
70 000 ₽ за человека
-
13%
Восемь приключений в Хакасии
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
11 июн в 10:00
18 июн в 10:00
от 95 000 ₽
109 000 ₽ за человека
-
16%
Великое Саянское Кольцо: Красноярский край, Тува, Хакасия. Этнотур
Начало: Г. Красноярск
11 июн в 10:00
2 июл в 10:00
200 000 ₽
238 000 ₽ за человека
-
20%
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Сбежать от цивилизации на 5 дней в край сибирских кедров, пихт, гор и покрытых мхом скал
Начало: Г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 7:00
20 июн в 06:45
40 000 ₽
50 000 ₽ за человека
