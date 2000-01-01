Морская рыбалка на маломерных судах до 11 пассажиров на борту.
Что вас ждет
Купаемся, рыбачим и наслаждаемся панорамным видом гор с моря.
Весь улов забирается рыбаками безвозмездно, бывают такие дни, когда один человек может выловить 5 кг. рыбы, но улов не гарантируется, может случиться и совершенно не рыбный день(((
В этом случае, когда совсем ничего, громко включаем музыку и начинаем веселиться. Для этого вокруг судна чистейшее море!
Купаемся и наслаждаемся морем и солнцем и тут-то пригодятся напитки и перекус, которые вы принесёте с собой.
Полноценно в море мы проведем 3 часа. Предоставим снасти и приготовим выловленную вами рыбу.
Важно знать
Ограничения по выходу судов в море могут быть наложены администрацией порта по метеоусловиям и службами по законодательным распоряжениям и требованиям. В случае отмены рейса, приобретенный билет можно использовать в любое удобное время или воспользоваться возвратом стоимости заранее.
В стоимость экскурсии включено:
- 3 часа морской прогулки,
- рыбалка,
- удочки и спиннинги,
- купание в море в хорошую погоду.
Те, кто выбирает морскую рыбалку в 14.00, попадает на ежедневное вечернее шоу — Сочинский морской закат!
Туристы оплачивают самостоятельно:
- трансфер,
- приготовление улова на борту (1 сковорода) — 200 р.,
- напитки и легкие закуски (можно взять с собой на борт),
- нельзя выбрать конкретное судно, предоставляется то, что свободно на время отплытия из порта.
Возмещение ущерба за порчу имущества на борту:
- поломка удочки — 2 000 р.,
- поломка катушки — 1 000 р.,
- обрыв снасти, путание — 100 р.