Морская рыбалка на маломерных судах до 11 пассажиров на борту.

Что вас ждет

Купаемся, рыбачим и наслаждаемся панорамным видом гор с моря.

Весь улов забирается рыбаками безвозмездно, бывают такие дни, когда один человек может выловить 5 кг. рыбы, но улов не гарантируется, может случиться и совершенно не рыбный день(((

В этом случае, когда совсем ничего, громко включаем музыку и начинаем веселиться. Для этого вокруг судна чистейшее море!

Купаемся и наслаждаемся морем и солнцем и тут-то пригодятся напитки и перекус, которые вы принесёте с собой.

Полноценно в море мы проведем 3 часа. Предоставим снасти и приготовим выловленную вами рыбу.

Важно знать

Ограничения по выходу судов в море могут быть наложены администрацией порта по метеоусловиям и службами по законодательным распоряжениям и требованиям. В случае отмены рейса, приобретенный билет можно использовать в любое удобное время или воспользоваться возвратом стоимости заранее.

В стоимость экскурсии включено:

3 часа морской прогулки,

рыбалка,

удочки и спиннинги,

купание в море в хорошую погоду.

Те, кто выбирает морскую рыбалку в 14.00, попадает на ежедневное вечернее шоу — Сочинский морской закат!

Туристы оплачивают самостоятельно:

трансфер,

приготовление улова на борту (1 сковорода) — 200 р.,

напитки и легкие закуски (можно взять с собой на борт),

нельзя выбрать конкретное судно, предоставляется то, что свободно на время отплытия из порта.

Возмещение ущерба за порчу имущества на борту: