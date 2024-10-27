Участники экскурсии узнают о жизни древних народов Кавказа и их связи с мифами Древней Греции.
Программа включает посещение археологического музея с уникальными находками и Ахштырской пещеры, образовавшейся 360 тысяч лет назад. В завершение экскурсии вас ждет захватывающий вид на ущелье Ахцу. Экскурсия проводится на комфортабельном кроссовере Honda CR-V. Это идеальная возможность для любителей истории и природы
Программа включает посещение археологического музея с уникальными находками и Ахштырской пещеры, образовавшейся 360 тысяч лет назад. В завершение экскурсии вас ждет захватывающий вид на ущелье Ахцу. Экскурсия проводится на комфортабельном кроссовере Honda CR-V. Это идеальная возможность для любителей истории и природы
5 причин купить эту экскурсию
- 🏺 Уникальные археологические находки
- 🏞 Захватывающие виды на ущелье Ахцу
- 🚗 Комфортное путешествие на кроссовере
- 🗺 Погружение в мифы Древней Греции
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Археологический музей
- Ахштырская пещера
- Ущелье Ахцу
Описание экскурсии
Раскопки древней Фанагории
Первой точкой нашей программы станет археологический музей. Вы увидите предметы людей, живших за несколько тысяч лет до нашей эры. И прикоснётесь к находкам, которые были обнаружены при раскопках.
Ахштырская пещера
А затем поедем в горы и посетим нерукотворную пещеру, которая образовалась естественным путём 360 тысяч лет назад. Я расскажу вам, какие тайны греческой мифологии хранятся здесь до сих пор.
Вид на ущелье Ахцу
Со смотровой площадки насладимся умопомрачительным видом на ущелье Ахцу, разделяющее два горных хребта. И продолжим погружение в греческие мифы, которыми здесь всё пропитано.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на кроссовере Honda CR-V
- Экскурсия начинается в 10:30 или в 13:00. Перед внесением предоплаты напишите, пожалуйста, мне — я уточню часы работы музея в нужный день
Дополнительно оплачивается:
- вход в музей: стандартный билет — 500 ₽, дети 7–16 лет — 250 ₽
- вход в Ахштырскую пещеру — 400 ₽, дети до 18 лет — 200 ₽
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ЖД станция Имеретинский курорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Адлере
Провела экскурсии для 77 туристов
Добро пожаловать в Сочи! Меня зовут Анастасия, сибирячка по духу и экскурсовод по любви и образованию. Влюбилась в Кавказ и влюбляю вас — красота этих мест зашкаливает, дух истории вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
27 окт 2024
Анастасия отличный гид! Маршрут подстроила под нас. Провела потрясающую экскурсию и рассказала много интересного об истории Сириуса, Сочи и Красной Поляны. Оказывается герои греческих мифов жили совсем рядом с нами.
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