Участники экскурсии узнают о жизни древних народов Кавказа и их связи с мифами Древней Греции. Программа включает посещение археологического музея с уникальными находками и Ахштырской пещеры, образовавшейся 360 тысяч лет назад. В завершение экскурсии вас ждет захватывающий вид на ущелье Ахцу. Экскурсия проводится на комфортабельном кроссовере Honda CR-V. Это идеальная возможность для любителей истории и природы

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Описание экскурсии

Раскопки древней Фанагории

Первой точкой нашей программы станет археологический музей. Вы увидите предметы людей, живших за несколько тысяч лет до нашей эры. И прикоснётесь к находкам, которые были обнаружены при раскопках.

Ахштырская пещера

А затем поедем в горы и посетим нерукотворную пещеру, которая образовалась естественным путём 360 тысяч лет назад. Я расскажу вам, какие тайны греческой мифологии хранятся здесь до сих пор.

Вид на ущелье Ахцу

Со смотровой площадки насладимся умопомрачительным видом на ущелье Ахцу, разделяющее два горных хребта. И продолжим погружение в греческие мифы, которыми здесь всё пропитано.

Организационные детали

Экскурсия проходит на кроссовере Honda CR-V

Экскурсия начинается в 10:30 или в 13:00. Перед внесением предоплаты напишите, пожалуйста, мне — я уточню часы работы музея в нужный день

Дополнительно оплачивается: