Боспорское царство на берегах Чёрного моря

Как жили древние на Кавказе? Какие тайны скрывают эти места? Узнайте на экскурсии, погрузившись в мифы и историю, связанную с Сочи и греческой культурой
Участники экскурсии узнают о жизни древних народов Кавказа и их связи с мифами Древней Греции.

Программа включает посещение археологического музея с уникальными находками и Ахштырской пещеры, образовавшейся 360 тысяч лет назад. В завершение экскурсии вас ждет захватывающий вид на ущелье Ахцу. Экскурсия проводится на комфортабельном кроссовере Honda CR-V. Это идеальная возможность для любителей истории и природы
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏺 Уникальные археологические находки
  • 🏞 Захватывающие виды на ущелье Ахцу
  • 🚗 Комфортное путешествие на кроссовере
  • 🗺 Погружение в мифы Древней Греции
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Боспорское царство на берегах Чёрного моря
Боспорское царство на берегах Чёрного моря
Боспорское царство на берегах Чёрного моря
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Археологический музей
  • Ахштырская пещера
  • Ущелье Ахцу

Описание экскурсии

Раскопки древней Фанагории

Первой точкой нашей программы станет археологический музей. Вы увидите предметы людей, живших за несколько тысяч лет до нашей эры. И прикоснётесь к находкам, которые были обнаружены при раскопках.

Ахштырская пещера

А затем поедем в горы и посетим нерукотворную пещеру, которая образовалась естественным путём 360 тысяч лет назад. Я расскажу вам, какие тайны греческой мифологии хранятся здесь до сих пор.

Вид на ущелье Ахцу

Со смотровой площадки насладимся умопомрачительным видом на ущелье Ахцу, разделяющее два горных хребта. И продолжим погружение в греческие мифы, которыми здесь всё пропитано.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на кроссовере Honda CR-V
  • Экскурсия начинается в 10:30 или в 13:00. Перед внесением предоплаты напишите, пожалуйста, мне — я уточню часы работы музея в нужный день

Дополнительно оплачивается:

  • вход в музей: стандартный билет — 500 ₽, дети 7–16 лет — 250 ₽
  • вход в Ахштырскую пещеру — 400 ₽, дети до 18 лет — 200 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ЖД станция Имеретинский курорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
27 окт 2024
Анастасия отличный гид! Маршрут подстроила под нас. Провела потрясающую экскурсию и рассказала много интересного об истории Сириуса, Сочи и Красной Поляны. Оказывается герои греческих мифов жили совсем рядом с нами.
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Посмотрели дольмены. Охватили и современную жизнь курорта. Накормила голодных путешественников. Отвезла на родник с минеральной водой. Анастасия прекрасный и аккуратный водитель. Все было очень комфортно, как в поездке с лучшим другом.

Анастасия отличный гид! Маршрут подстроила под нас. Провела потрясающую экскурсию и рассказала много интересного об историиАнастасия отличный гид! Маршрут подстроила под нас. Провела потрясающую экскурсию и рассказала много интересного об историиАнастасия отличный гид! Маршрут подстроила под нас. Провела потрясающую экскурсию и рассказала много интересного об историиАнастасия отличный гид! Маршрут подстроила под нас. Провела потрясающую экскурсию и рассказала много интересного об истории

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