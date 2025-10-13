Мои заказы

Эта чудесная Абхазия

Вдохнуть воздух гор, моря и легенд: от Гагры до Нового Афона
Пересечём границу — и вы окажетесь в мире курортов и старинных достопримечательностей Абхазии.

Пройдётесь по прибрежным садам и паркам, увидите озеро Рица, побываете в Новом Афоне — в монастыре, пещере и у крепости Анакопии. Вы откроете самые живописные места республики и прикоснётесь к её культуре и традициям.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Гагра — живописный курорт у Кавказских гор. Он славится термальными источниками, водопадом и парком с экзотическими растениями. Здесь снимали «Кавказскую пленницу», а в 19 веке отдыхали русские аристократы.

Юпшарский каньон — природный шедевр с отвесными скалами, водопадами и бирюзовой рекой.

Озеро Рица с бирюзовой водой, окружённое горами и лесами. Считается священным и хранит легенду о русалке. А дорога к нему — отдельное приключение.

Голубое озеро с кристально чистой водой, температура которой никогда не меняется.

Новый Афон — город у моря с древней Анакопийской крепостью, монастырём и 250-метровой пещерой. Здесь начинался Афонский водопровод, а природа вдохновляла писателей и художников.

Примерный тайминг

5:30 — выезд из Адлера
7:00 — Гагра
10:30 — Юпшарский каньон
12:00 — озеро Рица
13:00 — Голубое озеро
15:30 — Новый Афон
18:00 — прибытие в Гагру
19:00 — граница РФ

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, дегустации вина, сыра и мёда по дороге
  • Дополнительные расходы: еда и личные покупки — по желанию
  • С вами будет один из гидов нашей команды
  • По запросу встретим вас в Сочи — детали уточняйте в переписке

Пересечение границы

  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности

ежедневно в 06:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2400 ₽
Дети до 12 лет2200 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ближайшая остановка общественного транспорта. На проходной вашего отеля, уточняйте у гида
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Эдуард
Эдуард — Организатор в Адлере
Мы — коллектив профессиональных гидов в Сочи. Здесь — море и горы, удивительные творения природы и разнообразные активности для вас. Для любителей природы у нас есть поездки на Розу Хутор,
читать дальше

в Абхазию и к озеру Любви. А если кто-то захочет прокатиться на лошади, то мы поможем вам с организацией конной прогулки. Для любителей экстрима у нас припасены джип-туры, полёты на парапланах и многое другое по доступным ценам.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Мария
13 окт 2025
Шикарная экскурсия. При условии дождя, мне очень понравилось.
