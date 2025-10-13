Пересечём границу — и вы окажетесь в мире курортов и старинных достопримечательностей Абхазии. Пройдётесь по прибрежным садам и паркам, увидите озеро Рица, побываете в Новом Афоне — в монастыре, пещере и у крепости Анакопии. Вы откроете самые живописные места республики и прикоснётесь к её культуре и традициям.

Гагра — живописный курорт у Кавказских гор. Он славится термальными источниками, водопадом и парком с экзотическими растениями. Здесь снимали «Кавказскую пленницу», а в 19 веке отдыхали русские аристократы.

Юпшарский каньон — природный шедевр с отвесными скалами, водопадами и бирюзовой рекой.

Озеро Рица с бирюзовой водой, окружённое горами и лесами. Считается священным и хранит легенду о русалке. А дорога к нему — отдельное приключение.

Голубое озеро с кристально чистой водой, температура которой никогда не меняется.

Новый Афон — город у моря с древней Анакопийской крепостью, монастырём и 250-метровой пещерой. Здесь начинался Афонский водопровод, а природа вдохновляла писателей и художников.

Примерный тайминг

5:30 — выезд из Адлера

7:00 — Гагра

10:30 — Юпшарский каньон

12:00 — озеро Рица

13:00 — Голубое озеро

15:30 — Новый Афон

18:00 — прибытие в Гагру

19:00 — граница РФ

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, дегустации вина, сыра и мёда по дороге

Дополнительные расходы: еда и личные покупки — по желанию

С вами будет один из гидов нашей команды

По запросу встретим вас в Сочи — детали уточняйте в переписке

Пересечение границы