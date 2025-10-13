Вдохнуть воздух гор, моря и легенд: от Гагры до Нового Афона
Пересечём границу — и вы окажетесь в мире курортов и старинных достопримечательностей Абхазии.
Пройдётесь по прибрежным садам и паркам, увидите озеро Рица, побываете в Новом Афоне — в монастыре, пещере и у крепости Анакопии. Вы откроете самые живописные места республики и прикоснётесь к её культуре и традициям.
5
1 отзыв
Описание экскурсии
Гагра — живописный курорт у Кавказских гор. Он славится термальными источниками, водопадом и парком с экзотическими растениями. Здесь снимали «Кавказскую пленницу», а в 19 веке отдыхали русские аристократы.
Юпшарский каньон — природный шедевр с отвесными скалами, водопадами и бирюзовой рекой.
Озеро Рица с бирюзовой водой, окружённое горами и лесами. Считается священным и хранит легенду о русалке. А дорога к нему — отдельное приключение.
Голубое озеро с кристально чистой водой, температура которой никогда не меняется.
Новый Афон — город у моря с древней Анакопийской крепостью, монастырём и 250-метровой пещерой. Здесь начинался Афонский водопровод, а природа вдохновляла писателей и художников.
Примерный тайминг
5:30 — выезд из Адлера 7:00 — Гагра 10:30 — Юпшарский каньон 12:00 — озеро Рица 13:00 — Голубое озеро 15:30 — Новый Афон 18:00 — прибытие в Гагру 19:00 — граница РФ
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, дегустации вина, сыра и мёда по дороге
Дополнительные расходы: еда и личные покупки — по желанию
С вами будет один из гидов нашей команды
По запросу встретим вас в Сочи — детали уточняйте в переписке
Пересечение границы
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
ежедневно в 06:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
2400 ₽
Дети до 12 лет
2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ближайшая остановка общественного транспорта. На проходной вашего отеля, уточняйте у гида
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — Организатор в Адлере
Мы — коллектив профессиональных гидов в Сочи. Здесь — море и горы, удивительные творения природы и разнообразные активности для вас. Для любителей природы у нас есть поездки на Розу Хутор, читать дальше
в Абхазию и к озеру Любви. А если кто-то захочет прокатиться на лошади, то мы поможем вам с организацией конной прогулки. Для любителей экстрима у нас припасены джип-туры, полёты на парапланах и многое другое по доступным ценам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
М
Мария
13 окт 2025
Шикарная экскурсия. При условии дождя, мне очень понравилось.