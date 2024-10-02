Наша ферма находится в живописном месте недалеко от реки Мзымта. Она окружена фруктовым садом, и в летний зной чудесно прятаться от жары в тени деревьев. Вы увидите, как мы разводим улиток, и узнаете много интересного об этих созданиях.
Почувствуете неповторимый вкус икры улиток и эскарго, попробуете лучшие местные вина, сыры, хурмовую чачу. И, если захотите, посадите на себя живую улитку.
Почувствуете неповторимый вкус икры улиток и эскарго, попробуете лучшие местные вина, сыры, хурмовую чачу. И, если захотите, посадите на себя живую улитку.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00
Описание экскурсииЗнакомство с моллюсками Вы увидите очаровательных улиток — больших серых (Helix Aspera Maxima) и малых (Helix Aspersa Müller). Мы расскажем интересные факты об этих брюхоногих моллюсках — как они размножаются и живут. Расположитесь в уютной беседке после обзорной экскурсии, где мы предложим вам:
- суп «Том Ям», • французское блюдо эскарго • деликатес «жемчуг Афродиты» — полезнейшую икру улиток. А к ним — пять видов белых и красных вин, коньяк и чачу, местные сыры и мёд. Также можем предложить домашний лимонад или натуральный компот из свежих фруктов. Вы также можете испытать на себе улиточный массаж — наши подопечные выделяют полезный муцин, богатый витаминами, коллагеном и другими полезными веществами. Муцин оказывает на кожу омолаживающее и противовоспалительное действия. А детям по желанию можем подарить живую улитку. Важная информация:.
- Экскурсия проходит на автомобиле (Ford Focus или Toyota Hilux на 8 мест).
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате для семьи.
Экскурсию можно начать раньше, в индивидуальном порядке.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|2 300 ₽
|Детский (6-11 лет)
|750 ₽
|Детский (до 6 лет)
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улитконарии
- Где проживает и разводится улитка Хелекс Аспера Максима и Хелекс Аспера Мюллер
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Дегустации
Что не входит в цену
- Можно купить фермерские продукты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из отелей в Адлере и Сириусе
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсию можно начать раньше, в индивидуальном порядке.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
- Трансфер заберёт вас из отеля в радиусе Адлера. Из Сочи нужно добраться до ж/д станции «Адлер»
- Оттуда мы отвезём вас до фермы на своём автомобиле
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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