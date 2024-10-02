Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Наша ферма находится в живописном месте недалеко от реки Мзымта. Она окружена фруктовым садом, и в летний зной чудесно прятаться от жары в тени деревьев. Вы увидите, как мы разводим улиток, и узнаете много интересного об этих созданиях.



Почувствуете неповторимый вкус икры улиток и эскарго, попробуете лучшие местные вина, сыры, хурмовую чачу. И, если захотите, посадите на себя живую улитку.