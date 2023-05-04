Из Адлера - в Новый Афон

Увидеть культовые святыни и крепость, подняться в келью Апостола, и прогуляться в парке с лебедями

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Живописные природные пейзажи, величественные храмы и таинственные уголки Абхазии — я познакомлю вас с Новым Афоном и поделюсь местными легендами.

Вы посетите христианские памятники, насладитесь прогулкой в уютном парке и придете в восторг от шумного водопада. Добро пожаловать в один из красивейших городов региона!
Из Адлера - в Новый Афон
Из Адлера - в Новый Афон
Из Адлера - в Новый Афон
Из Адлера - в Новый Афон
Из Адлера - в Новый Афон
Из Адлера - в Новый Афон
Из Адлера - в Новый Афон
Ближайшие даты:
4
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мая
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мая
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Описание

Что вас ожидает

Духовный центр Кавказа

Прямо у подножия Афонской горы примостился древний храм апостола Симона Кананита, где под спудом почивают его мощи. Я расскажу подробнее о его деяниях и мученической кончине, а после вы сможете подняться в пещерный грот, где, по преданию, уединялся и молился Святой. В XIX веке на предполагаемом месте подвигов апостола был сооружен великолепный Новоафонский мужской монастырь в неовизантийском стиле. Прогуливаясь по территории комплекса, вы осмотрите легендарные храмы, полюбуетесь фресками, росписями и панорамой Черного моря.

Лебединое озеро

Давным-давно в центре Нового Афона монахи разбили чудесный Приморский парк. В местных заводях они разводили карасей, карпов и кефаль для нужд братии. В советское время парк украсили гипсовые скульптуры и прекрасные белые лебеди, которые и сейчас живут на прудах. Мы пройдемся по кипарисовой «царской аллее», отдохнем в тени под плакучими ивами и пальмами, насладимся благоуханием цветущих клумб и поговорим о прошлом и настоящем страны.

Рукотворные достопримечательности

На платформе станции Псырцха больше не останавливаются поезда, но она из года в год привлекает множество туристов. Все потому, что здесь на берегу водохранилища притаился небольшой ажурный вокзал. Вы исследуете павильон, будто сошедший с иллюстрации к сказке, и сделаете антуражные фотографии. А после я провожу вас к искусственному водопаду, построенному монахами. Кроме того, при желании, мы посетим развалины древней Анакопийской крепости и Новоафонскую карстовую пещеру, где находится подземное озеро Анатолия, окаменевший водопад и галерея каменных цветов.

Организационные детали

  • Я встречу вас на границе с Абхазией
  • Желательно надеть удобную обувь, кофту с длинным рукавом или ветровку (при посещении пещеры) и взять с собой платок (для женщин), если вы планируете посещать храмы
  • Дополнительные расходы: входной билет в пещеру – 700 руб. /чел., детям до 8 лет бесплатно; вход на территорию Анакопийскаой крепости — 200 руб.; вход в грот Симона Канонита – 200 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на КПП ПСОУ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
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Летние
Выездные
Абхазия
Новый Афон
Парки
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