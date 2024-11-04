Живописные природные пейзажи, величественные храмы и таинственные уголки Абхазии — я познакомлю вас с Новым Афоном и поделюсь местными легендами. Вы посетите христианские памятники, насладитесь прогулкой в уютном парке и придете в восторг от шумного водопада. Добро пожаловать в один из красивейших городов региона!

Описание экскурсии

Духовный центр Кавказа

Прямо у подножия Афонской горы примостился древний храм апостола Симона Кананита, где под спудом почивают его мощи. Я расскажу подробнее о его деяниях и мученической кончине, а после вы сможете подняться в пещерный грот, где, по преданию, уединялся и молился Святой. В XIX веке на предполагаемом месте подвигов апостола был сооружен великолепный Новоафонский мужской монастырь в неовизантийском стиле. Прогуливаясь по территории комплекса, вы осмотрите легендарные храмы, полюбуетесь фресками, росписями и панорамой Чёрного моря.

Лебединое озеро

Давным-давно в центре Нового Афона монахи разбили чудесный Приморский парк. В местных заводях они разводили карасей, карпов и кефаль для нужд братии. В советское время парк украсили гипсовые скульптуры и прекрасные белые лебеди, которые и сейчас живут на прудах. Мы пройдемся по кипарисовой «царской аллее», отдохнем в тени под плакучими ивами и пальмами, насладимся благоуханием цветущих клумб и поговорим о прошлом и настоящем страны.

Рукотворные достопримечательности

На платформе станции Псырцха больше не останавливаются поезда, но она из года в год привлекает множество туристов. Всё потому, что здесь на берегу водохранилища притаился небольшой ажурный вокзал. Вы исследуете павильон, будто сошедший с иллюстрации к сказке, и сделаете антуражные фотографии. А после я провожу вас к искусственному водопаду, построенному монахами. Кроме того, при желании, мы посетим развалины древней Анакопийской крепости и Новоафонскую карстовую пещеру, где находится подземное озеро Анатолия, окаменевший водопад и галерея каменных цветов.

Организационные детали

Я встречу вас на границе с Абхазией

Храм закрыт по понедельникам

Желательно надеть удобную обувь, кофту с длинным рукавом или ветровку (при посещении пещеры) и взять с собой платок (для женщин), если вы планируете посещать храмы

Дополнительные расходы: входной билет в пещеру — 1000 ₽ с чел., детям до 8 лет бесплатно; вход на территорию Анакопийскаой крепости — 200 ₽; вход в грот Симона Кананита — 200 ₽

Прогулка по Приморскому парку, посещение кельи и Анакопийской крепости без сопровождения гида

Стоимость указана за 5 часов, каждый следующий час оплачивается дополнительно — 500 ₽

Пересечение границы