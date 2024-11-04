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Из Адлера - в Новый Афон

Увидеть культовые святыни и крепость, подняться в келью Апостола, и прогуляться в парке с лебедями
Живописные природные пейзажи, величественные храмы и таинственные уголки Абхазии — я познакомлю вас с Новым Афоном и поделюсь местными легендами.

Вы посетите христианские памятники, насладитесь прогулкой в уютном парке и придете в восторг от шумного водопада. Добро пожаловать в один из красивейших городов региона!
5
1 отзыв
Из Адлера - в Новый Афон
Из Адлера - в Новый Афон
Из Адлера - в Новый Афон

Описание экскурсии

Духовный центр Кавказа

Прямо у подножия Афонской горы примостился древний храм апостола Симона Кананита, где под спудом почивают его мощи. Я расскажу подробнее о его деяниях и мученической кончине, а после вы сможете подняться в пещерный грот, где, по преданию, уединялся и молился Святой. В XIX веке на предполагаемом месте подвигов апостола был сооружен великолепный Новоафонский мужской монастырь в неовизантийском стиле. Прогуливаясь по территории комплекса, вы осмотрите легендарные храмы, полюбуетесь фресками, росписями и панорамой Чёрного моря.

Лебединое озеро

Давным-давно в центре Нового Афона монахи разбили чудесный Приморский парк. В местных заводях они разводили карасей, карпов и кефаль для нужд братии. В советское время парк украсили гипсовые скульптуры и прекрасные белые лебеди, которые и сейчас живут на прудах. Мы пройдемся по кипарисовой «царской аллее», отдохнем в тени под плакучими ивами и пальмами, насладимся благоуханием цветущих клумб и поговорим о прошлом и настоящем страны.

Рукотворные достопримечательности

На платформе станции Псырцха больше не останавливаются поезда, но она из года в год привлекает множество туристов. Всё потому, что здесь на берегу водохранилища притаился небольшой ажурный вокзал. Вы исследуете павильон, будто сошедший с иллюстрации к сказке, и сделаете антуражные фотографии. А после я провожу вас к искусственному водопаду, построенному монахами. Кроме того, при желании, мы посетим развалины древней Анакопийской крепости и Новоафонскую карстовую пещеру, где находится подземное озеро Анатолия, окаменевший водопад и галерея каменных цветов.

Организационные детали

  • Я встречу вас на границе с Абхазией
  • Храм закрыт по понедельникам
  • Желательно надеть удобную обувь, кофту с длинным рукавом или ветровку (при посещении пещеры) и взять с собой платок (для женщин), если вы планируете посещать храмы
  • Дополнительные расходы: входной билет в пещеру — 1000 ₽ с чел., детям до 8 лет бесплатно; вход на территорию Анакопийскаой крепости — 200 ₽; вход в грот Симона Кананита — 200 ₽
  • Прогулка по Приморскому парку, посещение кельи и Анакопийской крепости без сопровождения гида
  • Стоимость указана за 5 часов, каждый следующий час оплачивается дополнительно — 500 ₽

Пересечение границы

  • Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На КПП ПСОУ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адгур
Адгур — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3149 туристов
Меня зовут Адгур. Я родился и вырос в Абхазии. Постараюсь так показать свою Родину, чтобы вы полюбили ее так же, как люблю ее я… Расскажу много интересного о культуре, обычаях
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и истории Абхазии. Не только хороший гид, но и отличный водитель, с которым не надо беспокоиться за свою безопасность. Порядочный и пунктуальный человек. Помогу в приобретении качественных продуктов и вина. Никогда не позволю продать своим гостям то, что не принес бы своей семье на стол. Моя команда состоит из трех человек, которые сделают Ваш отдых идеальным. Узнавайте и влюбляйтесь в Абхазию вместе с нами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Наталья
Отличная экскурсия, были учтены все наши пожелания и согласовано время встречи, как нам было удобно. Никуда не торопились и это для нас очень важно. Гид очень хорошо рассказал об истории Абхазии, на обратной дороге интересно рассказал про обычаи своего народа. Спасибо большое.
Отличная экскурсия, были учтены все наши пожелания и согласовано время встречи, как нам было удобно. Никуда
Отличная экскурсия, были учтены все наши пожелания и согласовано время встречи, как нам было удобно. Никуда
Отличная экскурсия, были учтены все наши пожелания и согласовано время встречи, как нам было удобно. Никуда
Отличная экскурсия, были учтены все наши пожелания и согласовано время встречи, как нам было удобно. Никуда
Отличная экскурсия, были учтены все наши пожелания и согласовано время встречи, как нам было удобно. Никуда
Отличная экскурсия, были учтены все наши пожелания и согласовано время встречи, как нам было удобно. Никуда
Отличная экскурсия, были учтены все наши пожелания и согласовано время встречи, как нам было удобно. Никуда
Отличная экскурсия, были учтены все наши пожелания и согласовано время встречи, как нам было удобно. Никуда+1
Отличная экскурсия, были учтены все наши пожелания и согласовано время встречи, как нам было удобно. Никуда
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