до КПП. Там нас встретил гид. Границу перешли пешком. В Абхазии нас ждал другой транспорт на котором мы объехали все запланированные достопримечательности + предложенные дополнительно. Всё время нашей экскурсии гид очень интересно рассказывал историю местности которую мы проезжали и посещаемые места. Очень понравилась природа и посещаемые места. Вот только на мой взгляд был выбран не очень интересное место дегустации мёда. Рассказчик преподнес дегустацию так себе. Для него было главное, чтоб мы побыстрее купили мед и ушли.

На По завершению экскурсии возвращались до границы без гида, он вышел в Абхазском городе, не помню название. Сообщив, что нас на границе встретят и помогут перейти границу. Приехав к погранпосту мы немного задержались так, как надо было взять из багажника машины свои покупки. Когда взяли свои сумки, никого уже из нашей группы не было видно. Пришлось самостоятельно идти до КПП. Этот момент конечно был неприятен. Хотелось, чтоб в будущем организатор учел эти случаи.