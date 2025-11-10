Мои заказы

Анакопийская крепость – экскурсии в Адлере

Найдено 4 экскурсии в категории «Анакопийская крепость» в Адлере, цены от 2430 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Новый Афон с профессиональным гидом
На машине
8 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Новый Афон с профессиональным гидом
Новый Афон - это удивительное место, богатое на достопримечательности. Погрузитесь в историю, посетив карстовую пещеру, монастыри, крепости и дачу Сталина
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
На автобусе
На микроавтобусе
10 часов
-
10%
4 отзыва
Групповая
до 16 чел.
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
Попробуйте высокогорный чай, мёд с местных пасек, копчёные сыры и мясо, коньяк, вино и чачу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
2430 ₽2700 ₽ за человека
Душевное путешествие по Абхазии с трансфером из Адлера
На машине
9 часов
-
5%
132 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Душевное путешествие по Абхазии с трансфером из Адлера
Посетить Гагру, Новый Афон и озеро Рица в компании профессионального гида
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 200 ₽16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
На автобусе
На микроавтобусе
12 часов
30 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В Адлере или Олимпийском парке
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
3100 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    10 ноября 2025
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Ездили в Абхазию из района курорта Имеретинский. Трансфер забрал нас со стоянки, расположенной не далеко от нашего отеля и довез
    читать дальше

    до КПП. Там нас встретил гид. Границу перешли пешком. В Абхазии нас ждал другой транспорт на котором мы объехали все запланированные достопримечательности + предложенные дополнительно. Всё время нашей экскурсии гид очень интересно рассказывал историю местности которую мы проезжали и посещаемые места. Очень понравилась природа и посещаемые места. Вот только на мой взгляд был выбран не очень интересное место дегустации мёда. Рассказчик преподнес дегустацию так себе. Для него было главное, чтоб мы побыстрее купили мед и ушли.
    На По завершению экскурсии возвращались до границы без гида, он вышел в Абхазском городе, не помню название. Сообщив, что нас на границе встретят и помогут перейти границу. Приехав к погранпосту мы немного задержались так, как надо было взять из багажника машины свои покупки. Когда взяли свои сумки, никого уже из нашей группы не было видно. Пришлось самостоятельно идти до КПП. Этот момент конечно был неприятен. Хотелось, чтоб в будущем организатор учел эти случаи.

  • Т
    Татьяна
    7 ноября 2025
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Великолепная экскурсия!
    Очень живописные места, про которые было рассказано очень много полезной и интересной информации в лёгком и понятном формате:)
    Гид Лукас
    читать дальше

    - настоящий профессионал и мастер своего дела с обширными знаниями вне рамок экскурсии, что немаловажно! Ответит на любой Ваш вопрос, очень горит своим делом)
    Водитель Хаджарат водит как бог, так что вы не почувствуете никакого дискомфорта в пути!)
    Ребята безумно любят свою родину и обязательно влюбят в нее Вас!
    Безумно понравилась реконструированная станция Псцырха, очень красивая как и рукотворный водопад.
    Озеро Рица как всегда прекрасно!
    Спасибо большое, мы обязательно вернёмся еще)

  • И
    Илюза
    26 октября 2025
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Очень классная экскурсия, спасибо Беслану за организационные моменты, перевели через границу, очень интересно все рассказывали) Еще раз бы также посетила Абхазию с этой экскурсией)
  • Е
    Екатерина
    21 октября 2025
    Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
    Поездка понравилась, но…
    очень мало информации от экскурсовода;(
    Не сказали заранее, что по понедельникам не работают пещеры и Афонский монастырь (хотя я
    читать дальше

    уточняла несколько раз об этом). Это места, в которых я очень хотела побывать и ради них поехала на экскурсию, но увы…..;(

  • В
    Валерия
    27 сентября 2025
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Путешествие в Абхазию оставило самые приятные воспоминания!
    Отлично подобранная команда из прекрасного экскурсовода Лукаса и очень веселого водителя Тенгиза сделала все-
    читать дальше

    чтобы этот день в Абхазии мы запомнили надолго) Экскурсия планировалась на 12 часов, но у нас она заняла даже около 14 часов- потому что ни один из запланированных в начале дня пунктов посещения- мы не пропустили) Это очень порадовало, мы даже сделали под завершение дня остановку для купания в море)
    Все остановки по маршруту были очень живописными и сопровождались интересным рассказом Лукаса)
    В экскурсию вошло все: и живописнейшие виды, и дегустация местной продукции (вино, сыр, мед), и купание в море и даже немного экстремального отдыха (полет на зиплайне).
    Также мы попробовали местную кухню прямо на берегу озера Рицы, снова хочется отметить- нам все подробно рассказал и посоветовал, что попробовать наш экскурсовод Лукас)
    Всех впечатлений и не перечислить в отзыве, просто хочется еще раз поблагодарить экскурсионную команду за отлично проведенный день и за такое гостеприимное знакомство с республикой Абхазия!

  • А
    Анна
    11 сентября 2025
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Бронировала экскурсию для родителей, они остались довольны! Посетили древние храмы Нового Афона, насладились красотой озера Рица, отведали местной кухни и совершили променад по набережной Гагры. Спасибо Сергею за прекрасную организацию тура, рекомендую!
  • Е
    Евгения
    3 сентября 2025
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Экскурсия отличная. Абхазия шикарная!! Природа не сравнимая ни с чем, таких мест нет на земле больше. Алан -рыжая борода- самый
    читать дальше

    лучший лид, сколько он знает, рассказывал не переставая, да еще и с юмором и шутками!!! Впечатлений много! А в конце поездки - купание в теплом прозрачном море!!

  • Ю
    Юрий
    2 сентября 2025
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Всё, супер, Абхазия в целом понравилась, экскурсовод Беслан красавчик, так держать!!!
  • Т
    Татьяна
    17 июня 2025
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Прекрасная Елена - это наш экскурсовод, провела все на высшем уровне, было все интересно, организовано, а самое главное мы столько узнали про Абхазию!!! Рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    10 мая 2025
    Новый Афон с профессиональным гидом
    Экскурсия очень понравилась. Гид Евгений учитывал все наши пожелания, предлагал много своих интересных мест для посещения. Рассказывал очень интересно. Будем рекомендовать обязательно и сами ещё раз куда-нибудь съездим.
  • Т
    Татьяна
    23 ноября 2024
    Новый Афон с профессиональным гидом
    Евгений отличный гид. Т. к. из за стечения обстоятельств мы не смогли поехать в Абхазию, он провез нас по всем интересным окрестностям Сочи, рассказал местные истории и легенды про достопримечательности. В целом нам понравилась поездка. Рекомендую.
  • ю
    юлия
    30 сентября 2024
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    В этот раз заказала посланникам экскурсию по которой уже ездила у ребят. они просто в восторге!!! Гид очень понравилась, но
    читать дальше

    я забыла как зовут((программа супер, места
    Я спец именно тут заказала потому что у моря листовки как раз ни все объекты далеко включает как здесь к посещению! Спасибо ещё раз!)

  • Р
    Рената
    23 сентября 2024
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Все супер. Гид Оксана просто богиня. И водитель хороший, погода немного расстроила, но потом улучшилась. Понравилось. Советую
  • О
    Ольга
    7 сентября 2024
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Экскурсия оочень понравилась 🔥😍 мы сами с Якутии, ездили всей семьёй: я, муж и дети 7, 8, 14 и 20
    читать дальше

    лет и все, по возвращении домой единогласно сказали, что экскурсия супер💯 мы все в восторге от природы Абхазии🌴🌳🌲 чистейшего моря Пицунды 😍🌊хочется вернуться и побыть там намного больше, чем один день 🩷 хотелось бы сказать спасибо гиду Мактине за наше незабываемое знакомство с Абхазией 🌹🔥 замечательно всех организовывала, координировала, её рассказы об истории и традициях Абхазии заслуживают отдельного внимания 🌹все слушали с большим интересом😊 сразу видно, что человек любит свой край и свою работу 🩷 водитель Адгур (надеюсь правильно написала имя) ас своего дела🔥 благодарю команду за возможность увидеть столько прекрасного и испытать такие положительные эмоции🌹🔥 мы обязательно приедем ещё💯🤗

  • В
    Виталий
    7 сентября 2024
    Новый Афон с профессиональным гидом
    Очень понравился тур с Евгением! Мы вынуждены были перенести начало и Евгений сразу пошел нам на встречу, хотя возвращаться из-за
    читать дальше

    этого пришлось поздним вечером. Многое и многих в Абхазии знает лично. Покупал нам билеты, пока мы были заняты - помогал с вещами. Предлагал дополнять экскурсию другими остановками (все это по нашему желанию) - и сразу предупреждал, что если мы не уложимся в экскурсию (8 часов) - то придется доплатить. Так что никаких сюрпризов не было. Мы остались еще на 2 часа и заплатили всего 1000 рублей - что в условиях индивидуального тура совсем немного. Мы очень довольны. Так что рекомендую. Хороший индивидуальный тур

  • Ю
    Юлия
    25 августа 2024
    Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
    Отличная организация, насыщенная экскурсия, гид Фатима юморная и знающая 👍 Очень понравилось.. спасибо!!! ✊
  • ю
    юлия
    16 августа 2024
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Спасибо организаторам, очень интересная экскурсия, особенно понравилось что удалось посмотреть основные достопримечательности Абхазии в рамках одного дня
    Очень понравился гид Фатима, транспорт с кондиционером, купание
    В общем мы в восторге)
  • А
    Алина
    7 августа 2024
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Все очень понравилось 🫶🏻
  • О
    Ольга
    4 августа 2024
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Экскурсия была 3 августа 2024!
    Наш экскурсовод Амир, спасибо вам большое за этот день! Всё очень понравилось и даже то обстоятельство
    читать дальше

    в начале поездки, которое от вас не зависело, ни как не испортило впечатление, вы его очень умело исправили. Сама экскурсия насыщенная, под конец не было сил) понятно что хотелось бы больше времени на каждом объекте, но тогда бы и через неделю не вернулись)
    Как знакомство с Абхазией, эта экскурсия великолепна!

  • А
    Антон
    30 июля 2024
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Нас вел экскурсовод Азамат. Очень приятный человек, много знает, много рассказывает и красиво рассказывает. На маршруте посмотрели на множество красивых мест, получили крайне положительные эмоции от экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Анакопийская крепость»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Новый Афон с профессиональным гидом
  2. Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
  3. Душевное путешествие по Абхазии с трансфером из Адлера
  4. Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Голубое озеро
  4. Юпшарский каньон
  5. Роза Хутор
  6. Ресторан «Гагрипш»
  7. Олимпийский Парк
  8. Самое главное
  9. Набережная
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в декабре 2025
Сейчас в Адлере в категории "Анакопийская крепость" можно забронировать 4 экскурсии от 2430 до 15 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 179 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Адлере на 2025 год по теме «Анакопийская крепость», 179 ⭐ отзывов, цены от 2430₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль