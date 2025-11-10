Индивидуальная
до 4 чел.
Новый Афон с профессиональным гидом
Новый Афон - это удивительное место, богатое на достопримечательности. Погрузитесь в историю, посетив карстовую пещеру, монастыри, крепости и дачу Сталина
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Групповая
до 16 чел.
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
Попробуйте высокогорный чай, мёд с местных пасек, копчёные сыры и мясо, коньяк, вино и чачу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
2430 ₽
2700 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Душевное путешествие по Абхазии с трансфером из Адлера
Посетить Гагру, Новый Афон и озеро Рица в компании профессионального гида
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 200 ₽
16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В Адлере или Олимпийском парке
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
3100 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья10 ноября 2025Ездили в Абхазию из района курорта Имеретинский. Трансфер забрал нас со стоянки, расположенной не далеко от нашего отеля и довез
- ТТатьяна7 ноября 2025Великолепная экскурсия!
Очень живописные места, про которые было рассказано очень много полезной и интересной информации в лёгком и понятном формате:)
Гид Лукас
- ИИлюза26 октября 2025Очень классная экскурсия, спасибо Беслану за организационные моменты, перевели через границу, очень интересно все рассказывали) Еще раз бы также посетила Абхазию с этой экскурсией)
- ЕЕкатерина21 октября 2025Поездка понравилась, но…
очень мало информации от экскурсовода;(
Не сказали заранее, что по понедельникам не работают пещеры и Афонский монастырь (хотя я
- ВВалерия27 сентября 2025Путешествие в Абхазию оставило самые приятные воспоминания!
Отлично подобранная команда из прекрасного экскурсовода Лукаса и очень веселого водителя Тенгиза сделала все-
- ААнна11 сентября 2025Бронировала экскурсию для родителей, они остались довольны! Посетили древние храмы Нового Афона, насладились красотой озера Рица, отведали местной кухни и совершили променад по набережной Гагры. Спасибо Сергею за прекрасную организацию тура, рекомендую!
- ЕЕвгения3 сентября 2025Экскурсия отличная. Абхазия шикарная!! Природа не сравнимая ни с чем, таких мест нет на земле больше. Алан -рыжая борода- самый
- ЮЮрий2 сентября 2025Всё, супер, Абхазия в целом понравилась, экскурсовод Беслан красавчик, так держать!!!
- ТТатьяна17 июня 2025Прекрасная Елена - это наш экскурсовод, провела все на высшем уровне, было все интересно, организовано, а самое главное мы столько узнали про Абхазию!!! Рекомендую!
- ЕЕкатерина10 мая 2025Экскурсия очень понравилась. Гид Евгений учитывал все наши пожелания, предлагал много своих интересных мест для посещения. Рассказывал очень интересно. Будем рекомендовать обязательно и сами ещё раз куда-нибудь съездим.
- ТТатьяна23 ноября 2024Евгений отличный гид. Т. к. из за стечения обстоятельств мы не смогли поехать в Абхазию, он провез нас по всем интересным окрестностям Сочи, рассказал местные истории и легенды про достопримечательности. В целом нам понравилась поездка. Рекомендую.
- ююлия30 сентября 2024В этот раз заказала посланникам экскурсию по которой уже ездила у ребят. они просто в восторге!!! Гид очень понравилась, но
- РРената23 сентября 2024Все супер. Гид Оксана просто богиня. И водитель хороший, погода немного расстроила, но потом улучшилась. Понравилось. Советую
- ООльга7 сентября 2024Экскурсия оочень понравилась 🔥😍 мы сами с Якутии, ездили всей семьёй: я, муж и дети 7, 8, 14 и 20
- ВВиталий7 сентября 2024Очень понравился тур с Евгением! Мы вынуждены были перенести начало и Евгений сразу пошел нам на встречу, хотя возвращаться из-за
- ЮЮлия25 августа 2024Отличная организация, насыщенная экскурсия, гид Фатима юморная и знающая 👍 Очень понравилось.. спасибо!!! ✊
- ююлия16 августа 2024Спасибо организаторам, очень интересная экскурсия, особенно понравилось что удалось посмотреть основные достопримечательности Абхазии в рамках одного дня
Очень понравился гид Фатима, транспорт с кондиционером, купание
В общем мы в восторге)
- ААлина7 августа 2024Все очень понравилось 🫶🏻
- ООльга4 августа 2024Экскурсия была 3 августа 2024!
Наш экскурсовод Амир, спасибо вам большое за этот день! Всё очень понравилось и даже то обстоятельство
- ААнтон30 июля 2024Нас вел экскурсовод Азамат. Очень приятный человек, много знает, много рассказывает и красиво рассказывает. На маршруте посмотрели на множество красивых мест, получили крайне положительные эмоции от экскурсии.
