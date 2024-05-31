1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная экскурсия «Такая разная Абхазия»: озёра, каньоны, пещеры и храмы
Встретимся на границе и сразу начнём наше путешествие по Абхазии. Вас ждут озёра, каньоны, пещеры и храмы. Узнайте легенды и истории этих мест
Начало: Встречаемся у КПП ПСОУ
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
Поездка в Абхазию - обязательный пункт путешествия в Сочи! Увидите курортную Гагру, древний Новый Афон, водопады, пещеры и изумительные пейзажи
Начало: ЖД центр Сочи Адлер
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
13 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Групповая
12 часов
VIP тур Абхазия: озеро Рица и Новый Афон из Адлера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Абхазии, открывая её культурные сокровища и природные чудеса
Начало: В Адлере, Сириусе, из центральном Сочи забираем от...
Расписание: ежедневно в 07:15
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
14501 233₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
Познакомиться со столицей республики, навестить два курорта и побывать в Новоафонском монастыре
Начало: КПП Псоу-Абхазия. Возможен выезд из Гагры, Пицунды...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1777015 993₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Из отеля путешественника в Адлере. Посещение пещер...
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1777015 993₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия «Сокровища Абхазии»
Полюбоваться звездой-Рицей, поймать брызги водопадов, посетить Гагру и увидеть святыни Нового Афона
Начало: У места вашего проживания или ближайшей остановки
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В Адлере или Олимпийском парке
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 250₽ за человека
Групповая
8 часов
В Новый Афон (от границы): святые места и природа
Экскурсия к монастырю, субтропическому парку, водопаду и пещере
Начало: На границе Абхазия-Россия (или в Абхазии у места в...
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
12 июня в 08:30
1 200₽ за человека
Групповая
12 часов
Золотое кольцо Абхазии: автобусная экскурсия
Главные сокровища Страны души - в классическом путешествии по природным и историческим памятникам
Начало: В Адлере, Сириусе
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Из Адлера - в Новый Афон
Увидеть культовые святыни и крепость, подняться в келью Апостола, и прогуляться в парке с лебедями
Начало: На КПП ПСОУ
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена31 мая 2024В целом экскурсию рекомендую, но есть несколько но! Организатор Абхазтур. К тому что будем заезжать на дегустации была готова, было 2 шт,
- ЮЮлия25 мая 2024От гида Ольги одни восторги:) невероятно позитивная девушка. Рассказывает очень интересно и живо, ей бы аудиокниги начитывать😀 Сама экскурсия очень понравилась, времени всегда было достаточно на каждой локации. Спасибо большое и успехов в работе!
- ММарина24 мая 2024Всё замечательно! Организация на высшем уровне! Очень интересная подача материала, отличные локации. Большое спасибо экскурсоводу Астамуру и водителю Кану. На озере Рица очень вкусный обед. Порекомендовали нам солянку, форель и шашлык - пальчики оближешь 😋 10 из 10: рекомендую 👍
- ААлександра15 мая 2024Спасибо большое Гамлету за чудесную экскурсию! Очень комфортно и интересно:) Гамлет - аккуратный водитель, внимательный и интересный собеседник. Мы не подготовились и не взяли с собой наличные, но Гамлет нас выручил.
- ЕЕлена13 мая 2024Все было прекрасно - чистая машина, вежливый гид, интересные места. Я бы еще раз съездила, нов этот раз на цветение мимозы)
- ООксана11 мая 2024Потрясающая экскурсия! Наш гид, Гамлет, показал нам незабываемую Абхазию! Экскурсия проходила очень легко, максимально комфортно! Безумно интересно и красиво! Очень рекомендую!
- ААнтон6 мая 2024Увлекательно, интересно, познавательно. Рекомендую!
- ЕЕлена6 мая 202429 апреля мы отправились на экскурсию в Абхазию с гидом Даниэлем, которому спешим выразить слова глубокой благодарности за столь яркую,
- ННаталия5 мая 2024Была на экскурсии из Адлера в Абхазию- по республике с душой! Очень понравилось, с нами был замечательный гид Астамур, с
- ООльга4 мая 2024Остались довольны поездкой. Узнали много интересных фактов об Абхазии. Природа великолепна. Экскурсия хорошо организована и продуманна. Очень впечатлила Новоафонская пещера своей красотой и размерами! Были с дочерью подростком, ей тоже было интересно. Рекомендуем посещение Абхазии с Анной!
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Храм Симона Кананита»
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