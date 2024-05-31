читать дальше

вино/сыр и мед (потратили прилично времени), у меня не первые экскурсии, я уже всего накупила, наслаждалась расказами самелье и повторила, то что знала о меде. Но как следствие, на основные экскурсии было меньше времени. По экскурсиям претензий нет. Дополнительно оплачивали экологический сбор на озеро Рица (700 руб) и 2 экскурсии по дороге Молочный водопад и село Лыхны (500 руб) Обед на озере Рица (в среднем 500 - 700 руб) По поводу экскурсовода, молодой парень, зовут Айнар, видно, как старается, но надо поработать с речью, много вводных повторяющиеся оборотов и все время отвлекался на телефон, поэтому терял мысль и все время переспрашивал, на чем я остановился. Видно, как экскурсоводы устают, в перерывах спал в машине. Оплачивала я экскурсию наличкой, сдачу так и не сдал. Не в деньгах дело, претензий нет, сумма не большая, но впечатление подпорчено.