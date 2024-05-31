Храм Симона Кананита – экскурсии в Адлере

Найдено 10 экскурсий в категории «Храм Симона Кананита» в Адлере, цены от 1 200 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Такая разная Абхазия
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
204 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Такая разная Абхазия»: озёра, каньоны, пещеры и храмы
Встретимся на границе и сразу начнём наше путешествие по Абхазии. Вас ждут озёра, каньоны, пещеры и храмы. Узнайте легенды и истории этих мест
Начало: Встречаемся у КПП ПСОУ
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
14 000 за всё до 6 чел.
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
21 отзыв
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
Поездка в Абхазию - обязательный пункт путешествия в Сочи! Увидите курортную Гагру, древний Новый Афон, водопады, пещеры и изумительные пейзажи
Начало: ЖД центр Сочи Адлер
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
13 800 за всё до 4 чел.
VIP тур в самое сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
12 часов
146 отзывов
VIP тур Абхазия: озеро Рица и Новый Афон из Адлера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Абхазии, открывая её культурные сокровища и природные чудеса
Начало: В Адлере, Сириусе, из центральном Сочи забираем от...
Расписание: ежедневно в 07:15
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
14501 233 за человека
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
18 отзывов
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
Познакомиться со столицей республики, навестить два курорта и побывать в Новоафонском монастыре
Начало: КПП Псоу-Абхазия. Возможен выезд из Гагры, Пицунды...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1777015 993 за всё до 6 чел.
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Из отеля путешественника в Адлере. Посещение пещер...
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1777015 993 за всё до 6 чел.
Групповая экскурсия «Сокровища Абхазии»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
12 отзывов
Групповая экскурсия «Сокровища Абхазии»
Полюбоваться звездой-Рицей, поймать брызги водопадов, посетить Гагру и увидеть святыни Нового Афона
Начало: У места вашего проживания или ближайшей остановки
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 700 за человека
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
14 отзывов
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В Адлере или Олимпийском парке
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 250 за человека
В Новый Афон (от границы): святые места и природа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
5 отзывов
В Новый Афон (от границы): святые места и природа
Экскурсия к монастырю, субтропическому парку, водопаду и пещере
Начало: На границе Абхазия-Россия (или в Абхазии у места в...
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
12 июня в 08:30
1 200 за человека
Золотое кольцо Абхазии: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
Золотое кольцо Абхазии: автобусная экскурсия
Главные сокровища Страны души - в классическом путешествии по природным и историческим памятникам
Начало: В Адлере, Сириусе
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 400 за человека
Из Адлера - в Новый Афон
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Из Адлера - в Новый Афон
Увидеть культовые святыни и крепость, подняться в келью Апостола, и прогуляться в парке с лебедями
Начало: На КПП ПСОУ
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
    В целом экскурсию рекомендую, но есть несколько но! Организатор Абхазтур. К тому что будем заезжать на дегустации была готова, было 2 шт,
    читать дальше

    вино/сыр и мед (потратили прилично времени), у меня не первые экскурсии, я уже всего накупила, наслаждалась расказами самелье и повторила, то что знала о меде. Но как следствие, на основные экскурсии было меньше времени. По экскурсиям претензий нет. Дополнительно оплачивали экологический сбор на озеро Рица (700 руб) и 2 экскурсии по дороге Молочный водопад и село Лыхны (500 руб) Обед на озере Рица (в среднем 500 - 700 руб) По поводу экскурсовода, молодой парень, зовут Айнар, видно, как старается, но надо поработать с речью, много вводных повторяющиеся оборотов и все время отвлекался на телефон, поэтому терял мысль и все время переспрашивал, на чем я остановился. Видно, как экскурсоводы устают, в перерывах спал в машине. Оплачивала я экскурсию наличкой, сдачу так и не сдал. Не в деньгах дело, претензий нет, сумма не большая, но впечатление подпорчено.

  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Групповая экскурсия «Сокровища Абхазии»
    От гида Ольги одни восторги:) невероятно позитивная девушка. Рассказывает очень интересно и живо, ей бы аудиокниги начитывать😀 Сама экскурсия очень понравилась, времени всегда было достаточно на каждой локации. Спасибо большое и успехов в работе!
    От гида Ольги одни восторги:) невероятно позитивная девушка. Рассказывает очень интересно и живо, ей бы аудиокнигиОт гида Ольги одни восторги:) невероятно позитивная девушка. Рассказывает очень интересно и живо, ей бы аудиокнигиОт гида Ольги одни восторги:) невероятно позитивная девушка. Рассказывает очень интересно и живо, ей бы аудиокнигиОт гида Ольги одни восторги:) невероятно позитивная девушка. Рассказывает очень интересно и живо, ей бы аудиокниги
  • М
    Марина
    24 мая 2024
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Всё замечательно! Организация на высшем уровне! Очень интересная подача материала, отличные локации. Большое спасибо экскурсоводу Астамуру и водителю Кану. На озере Рица очень вкусный обед. Порекомендовали нам солянку, форель и шашлык - пальчики оближешь 😋 10 из 10: рекомендую 👍
    Всё замечательно!Всё замечательно!Всё замечательно!Всё замечательно!Всё замечательно!Всё замечательно!
  • А
    Александра
    15 мая 2024
    Такая разная Абхазия
    Спасибо большое Гамлету за чудесную экскурсию! Очень комфортно и интересно:) Гамлет - аккуратный водитель, внимательный и интересный собеседник. Мы не подготовились и не взяли с собой наличные, но Гамлет нас выручил.
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Такая разная Абхазия
    Все было прекрасно - чистая машина, вежливый гид, интересные места. Я бы еще раз съездила, нов этот раз на цветение мимозы)
  • О
    Оксана
    11 мая 2024
    Такая разная Абхазия
    Потрясающая экскурсия! Наш гид, Гамлет, показал нам незабываемую Абхазию! Экскурсия проходила очень легко, максимально комфортно! Безумно интересно и красиво! Очень рекомендую!
    Потрясающая экскурсия! Наш гид, Гамлет, показал нам незабываемую Абхазию! Экскурсия проходила очень легко, максимально комфортно! БезумноПотрясающая экскурсия! Наш гид, Гамлет, показал нам незабываемую Абхазию! Экскурсия проходила очень легко, максимально комфортно! БезумноПотрясающая экскурсия! Наш гид, Гамлет, показал нам незабываемую Абхазию! Экскурсия проходила очень легко, максимально комфортно! БезумноПотрясающая экскурсия! Наш гид, Гамлет, показал нам незабываемую Абхазию! Экскурсия проходила очень легко, максимально комфортно! БезумноПотрясающая экскурсия! Наш гид, Гамлет, показал нам незабываемую Абхазию! Экскурсия проходила очень легко, максимально комфортно! Безумно
  • А
    Антон
    6 мая 2024
    Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
    Увлекательно, интересно, познавательно. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    6 мая 2024
    Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
    29 апреля мы отправились на экскурсию в Абхазию с гидом Даниэлем, которому спешим выразить слова глубокой благодарности за столь яркую,
    читать дальше

    интересную, с чувством юмора проходящую на протяжении всего дня экскурсию. Гид, который не просто живописно рассказал о достопримечательностях страны гостеприимства, но и поведал о местных традициях и обычаях, о семейных укладах (о том, чего вы не узнаете в привычной, обывательской экскурсии!). Даниэль очень располагает к общению в силу лёгкости своей натуры, открытости и прекрасного чувства юмора 👍Мы побывали в Гагре, Новом Афоне, где посетили Ново-Афонскую зрелищную пещеру (1975г.), являющуюся необычайно красивым чудом природы. Мы находились на глубине от 140 до 200 метров, где температура порядка 11 градусов при 100% влажности. Побывали на озере Рица, даче Сталина, прикоснулись к истории в прямом и переносным смысле сего слова. Зашли на рынок, где прикупили свежие вкусности. Наслаждались красивым пейзажем, яркостью красок природы и гор. Вкусно пообедали в колоритном ресторане "Абхазский двор". Абхазия и сама экскурсия, места, которые мы посетили и увлекательные рассказы нашего гида останутся в нашем ❤️

  • Н
    Наталия
    5 мая 2024
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Была на экскурсии из Адлера в Абхазию- по республике с душой! Очень понравилось, с нами был замечательный гид Астамур, с
    читать дальше

    ним экскурсия прошла познавательно и позитивно. Был хорошо подан исторический материал, ну и про легенды, куда ж без них в Абхазии!! Красивые места, вкусный обед и отличное настроение будет с вами на протяжении экскурсии, приезжайте и окунитесь в легенды и красоты Абхазии!!

  • О
    Ольга
    4 мая 2024
    В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
    Остались довольны поездкой. Узнали много интересных фактов об Абхазии. Природа великолепна. Экскурсия хорошо организована и продуманна. Очень впечатлила Новоафонская пещера своей красотой и размерами! Были с дочерью подростком, ей тоже было интересно. Рекомендуем посещение Абхазии с Анной!
    Остались довольны поездкой. Узнали много интересных фактов об Абхазии. Природа великолепна. Экскурсия хорошо организована и продуманнаОстались довольны поездкой. Узнали много интересных фактов об Абхазии. Природа великолепна. Экскурсия хорошо организована и продуманна

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Храм Симона Кананита»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Такая разная Абхазия
  2. В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
  3. VIP тур в самое сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
  4. Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
  5. Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Храм Симона Кананита" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 1 200 до 15 993 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 424 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Адлере на 2024 год по теме «Храм Симона Кананита», 424 ⭐ отзыва, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам