Конная прогулка в окрестностях Кудепсты

Насладиться верховой ездой и пейзажами национального парка

Мини-группа
Конные прогулки — это любование природой, общение с животными и полезная физическая нагрузка.

После инструктажа вы оседлаете одну из наших добродушных лошадок и отправитесь на прогулку верхом — через реликтовую рощу к живописному каньону Кудепсты.

Финальным аккордом станет впечатляющий вид со смотровой площадки.
Конная прогулка в окрестностях Кудепсты
Конная прогулка в окрестностях Кудепсты
Конная прогулка в окрестностях Кудепсты
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Инструктаж. Перед началом прогулки вас ждет небольшой инструктаж: вы узнаете, как держаться в седле и управляться с лошадьми. Мы также будем рады видеть совсем юных наездников — для них приготовлено специальное отдельное кресло с инструктором.

Разнообразный маршрут. Через заросли тенистой тисо-самшитовой рощи мы выйдем к прозрачной горной реке. Продолжим путь вдоль русла, выйдем к Речному каньону Кудепсты и впечатлимся текстурами ущелья. В завершение вы полюбуетесь видом на Олимпийский парк со смотровой площадки.

Кому подойдет прогулка

Любителям верховой езды, в том числе новичкам старше 4 лет.

Организационные детали

  • Прогулка проходит в мини-группе до 10 человек в сопровождении инструктора
  • Конные прогулки проходят каждые 2 часа
  • В стоимость включено: страховка, трансфер, инструктаж

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в понедельник в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

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