в понедельник в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Конные прогулки в Адлере - это уникальная возможность насладиться природой, пообщаться с лошадьми и получить полезную физическую нагрузку.
После инструктажа участники оседлают добродушных лошадок и отправятся в путь через реликтовую рощу
После инструктажа участники оседлают добродушных лошадок и отправятся в путь через реликтовую рощу
5 причин купить эту экскурсию
- 🐴 Общение с лошадьми
- 🌳 Прогулка через реликтовую рощу
- 🏞 Виды на каньон Кудепсты
- 👶 Подходит для детей
- 📸 Впечатляющие виды со смотровой площадки
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для конной прогулки в окрестностях Адлера - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее стабильная и комфортная, а природа радует своей красотой. Весной и в октябре также можно насладиться прогулкой, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В зимние месяцы, хотя и возможны прогулки, стоит учитывать, что температура может быть низкой, что может повлиять на комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Реликтовая роща
- Каньон Кудепсты
- Олимпийский парк
Описание экскурсии
Инструктаж. Перед началом прогулки вас ждет небольшой инструктаж: вы узнаете, как держаться в седле и управляться с лошадьми. Мы также будем рады видеть совсем юных наездников — для них приготовлено специальное отдельное кресло с инструктором.
Разнообразный маршрут. Через заросли тенистой тисо-самшитовой рощи мы выйдем к прозрачной горной реке. Продолжим путь вдоль русла, выйдем к Речному каньону Кудепсты и впечатлимся текстурами ущелья. В завершение вы полюбуетесь видом на Олимпийский парк со смотровой площадки.
Кому подойдет прогулка
Любителям верховой езды, в том числе новичкам старше 4 лет.
Организационные детали
- Прогулка проходит в мини-группе до 10 человек в сопровождении инструктора
- Конные прогулки проходят каждые 2 часа
- В стоимость включено: страховка, трансфер, инструктаж
в понедельник в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 138 туристов
Привет, меня зовут Евгений. Я живу в Сочи и работаю в сфере туризма уже длительное время. Благодаря накопленному опыту организую ваш отдых в лучшем виде 😉 Гиды нашей команды — опытные
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Не очень интересный маршрут за такие деньги. Лошади были не в настроении и часто останавливались и не слушали своего конюха. В принципе 3/5. Лучше подобрать маршрут и спрашивать у людей умение езды на лошадях. Чтобы те, кто умеют, могли и рысью чуть побегать- и то больше бы соответствовало цене, цем просто ходьба. Но лошади красивые
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии на «Конная прогулка в окрестностях Адлера»
-
5%
Групповая
Джип-приключение по окрестностям Сочи (из Адлера)
Насладиться пейзажами и искупаться в голубой глине в насыщенной поездке на 1 день
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 07:00 и 13:00
Завтра в 07:00
9 авг в 07:00
2423 ₽
2550 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете по Сочи и окрестностям (из Адлера)
Откройте великолепие Сочи, выбрав экскурсию на кабриолете. Личный водитель, фото сессии и незабываемые впечатления
Начало: В Сириусе
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
от 17 700 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Сочи, дача Сталина и парк «Ривьера» за 1 день (из Адлера)
Погулять по морскому порту, полюбоваться горными видами и посетить дачу советского вождя
Начало: В Адлере от всех остановок общественного транспорт...
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 авг в 12:00
800 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете - в Олимпийский парк (из Адлера)
Прокатитесь на кабриолете по Олимпийскому парку и узнайте все секреты Сочи. Фотосессия на фоне пальм и шоу фонтанов ждут вас
Начало: В любой точке Сириуса
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от 7200 ₽
8000 ₽ за всё до 3 чел.
3000 ₽ за человека