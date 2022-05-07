в понедельник в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Что вас ожидает

Инструктаж. Перед началом прогулки вас ждет небольшой инструктаж: вы узнаете, как держаться в седле и управляться с лошадьми. Мы также будем рады видеть совсем юных наездников — для них приготовлено специальное отдельное кресло с инструктором.

Разнообразный маршрут. Через заросли тенистой тисо-самшитовой рощи мы выйдем к прозрачной горной реке. Продолжим путь вдоль русла, выйдем к Речному каньону Кудепсты и впечатлимся текстурами ущелья. В завершение вы полюбуетесь видом на Олимпийский парк со смотровой площадки.

Кому подойдет прогулка

Любителям верховой езды, в том числе новичкам старше 4 лет.

Организационные детали