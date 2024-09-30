в понедельник в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Конные прогулки в Адлере - это уникальная возможность насладиться природой, пообщаться с лошадьми и получить полезную физическую нагрузку.После инструктажа участники оседлают добродушных лошадок и отправятся в путь через реликтовую рощу

к живописному каньону Кудепсты. В завершение прогулки откроется впечатляющий вид со смотровой площадки на Олимпийский парк. Прогулка подходит для любителей верховой езды, включая новичков старше 4 лет. В стоимость включены страховка, трансфер и инструктаж

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для конной прогулки в окрестностях Адлера - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее стабильная и комфортная, а природа радует своей красотой. Весной и в октябре также можно насладиться прогулкой, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В зимние месяцы, хотя и возможны прогулки, стоит учитывать, что температура может быть низкой, что может повлиять на комфорт.

Сейчас август — это идеальное время.