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Морская рыбалка в Адлере

Happy T.
Happy T. – Гид из Адлера
Заядлые рыбаки вряд ли обойдут стороной морскую рыбалку. В водах Черного моря 🌊 обитает барабулька, кефаль, ставрида, катран. Наша экскурсия ⛳ подойдет и профессионалам, и начинающим. И даже тем, кто никогда не держал удочку. Мы все организуем для вас — снасти и наживку. На борт возьмите только хорошее настроении. Располагайтесь поудобнее и держите удочку крепче!
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 800 ₽ за человека

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Морская рыбалка в Адлере
Морская рыбалка в Адлере

Что вы увидите

  • Потрясающие виды на город
  • набережную и величественные горы Кавказского хребта
Что вас ожидает на прогулке: Морская рыбалка 🐟 в Сочи и Адлере подойдет не только для заядлых рыбаков, но и для тех, кого утомили морской берег и пляж 🏖️ на скоростном катере, приготовление свежевыловленной рыбы на борту и просто приятное времяпрепровождение с удочкой в руках в компании семьи, друзей или коллег на борту комфортабельного катера. Что может быть лучше?
Преимуществом морской рыбалки в открытом море 🌊 в Сочи является то, что Вам не нужно готовить снасти и наживку, все это мы предоставим Вам на борту. На морской рыбалке в Сочи Вы сможете поймать черноморскую барабулю, ставридку, кефаль, а самые везучие смогут выловить даже катрана (черноморскую акулу).
По Вашему желанию, мы приготовим ваш улов прямо на борту. Вам останется лишь открыть бутылочку любимого вина или холодного пива и наслаждаться только что пойманной Вами рыбой, на фоне городской набережной и заснеженных вершин Кавказских гор ⛰️, под шум морской волны и крики чаек. Важная информация:• С собой на борт можно взять еду и напитки;
  • Рекомендуем одеть удобную обувь;
  • В летний период возьмите с собой купальные принадлежности и защитные крема от солнца;
  • В зимний период возьмите с собой куртку (ветровку) и защиту от брызг;
  • Судно – моторные и парусные катера мировых верфей Monterey, Doral, Sea Ray, Bavaria.
Что входит
  • Прогулка на скоростном катере
  • Снасти и наживка.
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, питание)
Начало и место завершения
🚩 порт Имеретинский, Адлер
Морская рыбалка в Адлере
Морская рыбалка в Адлере
Морская рыбалка в Адлере
Морская рыбалка в Адлере

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Happy T.
Happy T.
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