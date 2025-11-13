Мои заказы

Новый Афон - душа Абхазии в одном путешествии

Уехать из Адлера - в подземным чудесам, духовным местам и впечатляющим пейзажам
Уединённый монастырь, подземные залы пещеры, тихое Лебединое озеро и колоннады у Чёрного моря — всё это вы увидите в собственном ритме, без спешки и суеты. Индивидуальная экскурсия в Новый Афон — идеальный способ узнать Абхазию глубже.
Описание экскурсии

Гагра — начало пути

— Осмотрим знаменитую колоннаду у моря
— Заглянем в ресторан «Гагрипш» — легендарное здание начала 20 века
— Сделаем короткую остановку у Белых скал и на экоферме

Новый Афон — сердце маршрута

— Посетим действующий Новоафонский монастырь — архитектурную и духовную доминанту региона
— Прогуляемся по Приморскому парку, полюбуемся Лебединым озером
— Остановимся у дачи Сталина — знакового исторического объекта

Глубже под землю — в Новоафонскую пещеру

Пройдём по оборудованным галереям одной из крупнейших пещер Кавказа. И впечатлимся масштабами, сталактитовыми залами, подземными реками и ощущением другого мира.

Атмосферные остановки

— Увидим станцию Псырцха — живописное место с заросшими арками и видом на водопад
— Подойдём к рукотворному водопаду

Обед по выбору

Столовая, кафе или ресторан в зависимости от ваших предпочтений. Обед не включён в стоимость, но мы заранее порекомендуем проверенные варианты.

Рассказы от гида

На протяжении всей экскурсии гид будет делиться увлекательными историями о местной культуре и традициях, а также предложит остановиться в любом понравившемся месте.

Примерный тайминг

8:00 — встреча на границе
8:30–8:40 — Белые скалы
8:50–9:00 — ресторан Гагрипш
9:00–9:10 — колоннада
9:20–9:40 — экоферма
10:00–10:20 — Новоафонский монастырь
10:20–10:40 — дача Сталина
11:00–12:00 — обед
12:00–12:30 — станция Псырцха
12:30–12:45 — рукотворный водопад
13:00–13:30 — Приморский парк
13:30–15:00 — Новоафонская пещера
16:00 — граница России и Абхазии

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Toyota Alphard
  • Отдельно по желанию оплачивается обед — от 400 до 1500 ₽ с чел.
  • Из Адлера вам нужно добраться до границы самостоятельно. Также возможна встреча в Гагре или Пицунде
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Пересечение границы

  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 14 туристов
Я родом из Воронежа. Занимаюсь туризмом: знакомлю с новыми местами и радую яркими эмоциями! Абхазия, Греция, Грузия, Россия и Турция — направления, которые особенно люблю. Природа в любом её проявлении
читать дальше

вдохновляет! Помимо классических локаций, вместе со мной вы увидите высокогорье и интересные места без толп туристов. Жизнь — это эмоциональные моменты, которые мы проживаем, а не день сурка. Добавлю ярких впечатлений в вашу поездку. Экскурсии проводит команда гидов.

