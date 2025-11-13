Уединённый монастырь, подземные залы пещеры, тихое Лебединое озеро и колоннады у Чёрного моря — всё это вы увидите в собственном ритме, без спешки и суеты. Индивидуальная экскурсия в Новый Афон — идеальный способ узнать Абхазию глубже.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Гагра — начало пути

— Осмотрим знаменитую колоннаду у моря

— Заглянем в ресторан «Гагрипш» — легендарное здание начала 20 века

— Сделаем короткую остановку у Белых скал и на экоферме

Новый Афон — сердце маршрута

— Посетим действующий Новоафонский монастырь — архитектурную и духовную доминанту региона

— Прогуляемся по Приморскому парку, полюбуемся Лебединым озером

— Остановимся у дачи Сталина — знакового исторического объекта

Глубже под землю — в Новоафонскую пещеру

Пройдём по оборудованным галереям одной из крупнейших пещер Кавказа. И впечатлимся масштабами, сталактитовыми залами, подземными реками и ощущением другого мира.

Атмосферные остановки

— Увидим станцию Псырцха — живописное место с заросшими арками и видом на водопад

— Подойдём к рукотворному водопаду

Обед по выбору

Столовая, кафе или ресторан в зависимости от ваших предпочтений. Обед не включён в стоимость, но мы заранее порекомендуем проверенные варианты.

Рассказы от гида

На протяжении всей экскурсии гид будет делиться увлекательными историями о местной культуре и традициях, а также предложит остановиться в любом понравившемся месте.

Примерный тайминг

8:00 — встреча на границе

8:30–8:40 — Белые скалы

8:50–9:00 — ресторан Гагрипш

9:00–9:10 — колоннада

9:20–9:40 — экоферма

10:00–10:20 — Новоафонский монастырь

10:20–10:40 — дача Сталина

11:00–12:00 — обед

12:00–12:30 — станция Псырцха

12:30–12:45 — рукотворный водопад

13:00–13:30 — Приморский парк

13:30–15:00 — Новоафонская пещера

16:00 — граница России и Абхазии

Организационные детали

Поедем на автомобиле Toyota Alphard

Отдельно по желанию оплачивается обед — от 400 до 1500 ₽ с чел.

Из Адлера вам нужно добраться до границы самостоятельно. Также возможна встреча в Гагре или Пицунде

С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Пересечение границы