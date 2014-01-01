Пеший подъем на Хмелевские озера через водопад Кейва

В пути мы посмотрим с высоты на поселок Красная Поляна, увидим олимпийский объект - трамплин...

В пути мы посмотрим с высоты на поселок Красная Поляна, увидим олимпийский объект — трамплин «Русские Горки».

Окунемся в прохладную свежесть водопада Кейву.

Пройдемся по Хмелевским озерам и выйдем на смотровые площадки, с которых открывается захватывающий дух вид на Кавказский Хребет с его высокими пиками!
Пеший подъем на Хмелевские озера через водопад Кейва
Пеший подъем на Хмелевские озера через водопад Кейва
Пеший подъем на Хмелевские озера через водопад Кейва
Пеший подъем на Хмелевские озера через водопад Кейва
Пеший подъем на Хмелевские озера через водопад Кейва
Пеший подъем на Хмелевские озера через водопад Кейва
Пеший подъем на Хмелевские озера через водопад Кейва

Что вы увидите 🤩

  • Кавказский Хребет
  • хребет Аибга
  • поселок Красная Поляна
  • горнолыжные курорты: Красная Поляна, Роза Хутор
  • Хмелевские озера
  • водопад Кейва.
  • горы: Чугуш, Малый Чугуш, Агепста, Черная Пирамида, Фишт, Оштен, Пшеха-су. Олимпийский объект - трамплин "Русские Горки".
Что вас ждет?
В пути мы посмотрим с высоты на поселок Красная Поляна, на северные склоны хребта Аибга, на которых увидим горнолыжные курорты с их трассами, а также олимпийский объект — трамплин «Русские Горки».
Окунемся в прохладную свежесть водопада Кейву.
Пройдемся по Хмелевским озерам и выйдем на смотровые площадки, с которых открывается захватывающий дух вид на Кавказский Хребет с его пиками- трёхтысячниками.
Я расскажу Вам об этой местности, об основных вершинах Кавказского Хребта и хребта Аибга.

Цены на экскурсию

Для 2 человекДля 3 человекДля 4 человекДля 5 человекДля одного человека
Ваше участие
4 500 ₽
4 000 ₽
3 500 ₽
3 000 ₽
9 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • перекус
  • чай
Что не входит
  • дополнительных расходов нет
Где начинаем и завершаем
Начало: Сочи, посёлок Красная Поляна, Калиновая улица, 9/1
Завершение: Калиновая улица, 9/1
Важная информация
  • Как одеваться:
  • удобная обувь (лучше трекинговая)!!!Не тапочки или сандали!
  • легкие штаны или шорты
  • футболка (лучше с длинным рукавом)
  • головной убор
  • Что взять с собой:
  • рюкзак
  • флиску (теплую кофту)
  • дождевик или легкую непромокаемую куртку
  • воду
  • сладкое, перекус
  • трекинговые палки (не обязательно)
Когда и сколько длится?
Когда: все дни, с 9:00 до 20:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

все дни, с 9:00 до 20:00

Константин С.
Константин С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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