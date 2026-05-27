Мои заказы

По следам Олимпиады-2014 - из Адлера

Все горнолыжные курорты - "Красная Поляна", "Газпром Поляна", "Роза Хутор" - за 1 день
Олимпийские игры преобразили посёлок Красная Поляна.

Мы расскажем, как развивались курорты, какие развлечения ждут гостей зимой и летом, какие спортивные объекты можно посетить.

Вы сами подберёте интересное занятие, а головокружительные виды гарантированы — стоит только подняться к снежным вершинам, альпийским лугам и лесистым склонам.
По следам Олимпиады-2014 - из Адлера
По следам Олимпиады-2014 - из Адлера
По следам Олимпиады-2014 - из Адлера

Описание экскурсии

Заберём вас в Адлере или Сириусе и направимся в Красную Поляну. По пути остановимся в ущелье Ахцу — отсюда открываются панорамы каньона и бурлящей внизу Мзымты. Вы попробуете местные продукты — мёд, сыры, вина.

Доберёмся до горнолыжных курортов. Посетим все три — мы кратко расскажем о каждом, далее — свободное время (3,5 часа).

Можно остаться на любом курорте и отдохнуть как нравится. Родельбан, видовые бассейны, олимпийские объекты, ферма альпак — выбор огромен. Конечно, стоит подняться выше в горы, где Кавказ раскрывается во всём величии.

Вечером отвезём вас обратно в Адлер или Сириус. По дороге вы увидите, как в ночной подсветке танцуют фонтаны Олимпийского парка.

Тайминг

10:30-11:00 — выезд
12:00 — ущелье Ахцу
12:30 — дегустации
13:00 — обед
14:00 — «Красная Поляна»
14:15 — «Газпром Поляна»
14:30 — «Роза Хутор»
18:00-19:30 — возвращение

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на автобусе, дегустации, страховка
  • Экскурсионная программа оплачивается отдельно, но при покупке билета на канатную дорогу (любую на ваш вкус) мы проведём её бесплатно
  • Дегустация вина — строго 18+
  • С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Экскурсия — 700 ₽
  • Обед — от 600 ₽
  • Экосбор — 250 ₽

Канатные дороги

  • «Красная Поляна» (2200 м) — взрослый 2950 ₽, детский 2100 ₽, льготный 2550 ₽
  • «Газпром Лаура» (1160 м) — взрослый 2900 ₽, детский 2300 ₽
  • «Газпром Альпика» (2256 м) — взрослый 2900 ₽, детский 2300 ₽
  • «Газпром две вершины» (Лаура + Альпика) — взрослый 3000 ₽, детский 2400 ₽
  • «Роза Хутор» (1179 м) — взрослый 2300 ₽, детский 1700 ₽, льготный 2000 ₽
  • «Роза Хутор» (2320 м) + этнопарк «Моя Россия» — взрослый 2950 ₽, детский 2100 ₽, льготный 2550 ₽

ежедневно в 10:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1635 туристов
Я руковожу командой из 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела, и мы с огромной радостью поможем вам распланировать отдых. Нашу команду объединяет любовь к общему делу и путешественникам. Наша цель — подарить вам положительные эмоции и незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.

Входит в следующие категории Адлера

Похожие экскурсии на «По следам Олимпиады-2014 - из Адлера»

Все курорты Красной Поляны + шоу фонтанов (включен билет на канатку)
На автобусе
Канатная дорога
10 часов
249 отзывов
Групповая
Все курорты Красной Поляны + шоу фонтанов (включен билет на канатку)
Начало: Сочи, Сириус, Адлер, остановки и отели
Расписание: Ежедневно, сбор: Мамайка в 8.30, Сочи в 9.00, Адлер в 10.00, Сириус в 10.30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3000 ₽ за человека
Едем в горы! Из Адлера - на курорты Красной Поляны
На автобусе
Канатная дорога
11 часов
-
60%
14 отзывов
Групповая
Едем в горы! Из Адлера - на курорты Красной Поляны
Путешествие по горным курортам Красной Поляны с посещением Роза Хутор и Газпром Поляна. Захватывающие виды и яркое шоу фонтанов ждут вас
Начало: Остановки общественного транспорта Адлера и Сириус...
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 11:00
320 ₽800 ₽ за человека
Старая новая Красная Поляна из Адлера
На машине
5.5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая новая Красная Поляна из Адлера
Путешествие по живописной долине Красной Поляны, окруженной величественными горами. Узнайте историю, посетите дольмены и современные курорты
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
На автобусе
Канатная дорога
8 часов
17 отзывов
Групповая
Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
В программе: ущелье Ахцу, Ахштырский каньон и три горных курорта - сама Поляна, Роза Хутор и Газпром
Начало: На остановке общественного транспорта в Адлере или...
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Адлере
500 ₽ за человека