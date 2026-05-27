Олимпийские игры преобразили посёлок Красная Поляна. Мы расскажем, как развивались курорты, какие развлечения ждут гостей зимой и летом, какие спортивные объекты можно посетить. Вы сами подберёте интересное занятие, а головокружительные виды гарантированы — стоит только подняться к снежным вершинам, альпийским лугам и лесистым склонам.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Заберём вас в Адлере или Сириусе и направимся в Красную Поляну. По пути остановимся в ущелье Ахцу — отсюда открываются панорамы каньона и бурлящей внизу Мзымты. Вы попробуете местные продукты — мёд, сыры, вина.

Доберёмся до горнолыжных курортов. Посетим все три — мы кратко расскажем о каждом, далее — свободное время (3,5 часа).

Можно остаться на любом курорте и отдохнуть как нравится. Родельбан, видовые бассейны, олимпийские объекты, ферма альпак — выбор огромен. Конечно, стоит подняться выше в горы, где Кавказ раскрывается во всём величии.

Вечером отвезём вас обратно в Адлер или Сириус. По дороге вы увидите, как в ночной подсветке танцуют фонтаны Олимпийского парка.

Тайминг

10:30-11:00 — выезд

12:00 — ущелье Ахцу

12:30 — дегустации

13:00 — обед

14:00 — «Красная Поляна»

14:15 — «Газпром Поляна»

14:30 — «Роза Хутор»

18:00-19:30 — возвращение

Организационные детали

В стоимость включены: трансфер на автобусе, дегустации, страховка

Экскурсионная программа оплачивается отдельно, но при покупке билета на канатную дорогу (любую на ваш вкус) мы проведём её бесплатно

Дегустация вина — строго 18+

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы

Экскурсия — 700 ₽

Обед — от 600 ₽

Экосбор — 250 ₽

Канатные дороги