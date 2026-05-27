Все горнолыжные курорты - "Красная Поляна", "Газпром Поляна", "Роза Хутор" - за 1 день
Олимпийские игры преобразили посёлок Красная Поляна.
Мы расскажем, как развивались курорты, какие развлечения ждут гостей зимой и летом, какие спортивные объекты можно посетить.
Вы сами подберёте интересное занятие, а головокружительные виды гарантированы — стоит только подняться к снежным вершинам, альпийским лугам и лесистым склонам.
Описание экскурсии
Заберём вас в Адлере или Сириусе и направимся в Красную Поляну. По пути остановимся в ущелье Ахцу — отсюда открываются панорамы каньона и бурлящей внизу Мзымты. Вы попробуете местные продукты — мёд, сыры, вина.
Доберёмся до горнолыжных курортов. Посетим все три — мы кратко расскажем о каждом, далее — свободное время (3,5 часа).
Можно остаться на любом курорте и отдохнуть как нравится. Родельбан, видовые бассейны, олимпийские объекты, ферма альпак — выбор огромен. Конечно, стоит подняться выше в горы, где Кавказ раскрывается во всём величии.
Вечером отвезём вас обратно в Адлер или Сириус. По дороге вы увидите, как в ночной подсветке танцуют фонтаны Олимпийского парка.
В стоимость включены: трансфер на автобусе, дегустации, страховка
Экскурсионная программа оплачивается отдельно, но при покупке билета на канатную дорогу (любую на ваш вкус) мы проведём её бесплатно
Дегустация вина — строго 18+
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Экскурсия — 700 ₽
Обед — от 600 ₽
Экосбор — 250 ₽
Канатные дороги
«Красная Поляна» (2200 м) — взрослый 2950 ₽, детский 2100 ₽, льготный 2550 ₽
«Газпром Лаура» (1160 м) — взрослый 2900 ₽, детский 2300 ₽
«Газпром Альпика» (2256 м) — взрослый 2900 ₽, детский 2300 ₽
«Газпром две вершины» (Лаура + Альпика) — взрослый 3000 ₽, детский 2400 ₽
«Роза Хутор» (1179 м) — взрослый 2300 ₽, детский 1700 ₽, льготный 2000 ₽
«Роза Хутор» (2320 м) + этнопарк «Моя Россия» — взрослый 2950 ₽, детский 2100 ₽, льготный 2550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Адлере
Провела экскурсии для 1635 туристов
Я руковожу командой из 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела, и мы с огромной радостью поможем вам распланировать отдых.
Нашу команду объединяет любовь к общему делу и путешественникам. Наша цель — подарить вам положительные эмоции и незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.
