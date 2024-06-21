Горнолыжные туры – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Горнолыжные туры» в Адлере, цены от 2300 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Курорты Красной Поляны на микроавтобусе
На автобусе
На микроавтобусе
6 отзывов
8 часов
Групповая
до 18 чел.
Горнолыжные курорты Красной Поляны
Погрузитесь в мир курортов Красной Поляны, узнайте их историю и особенности. Полюбуйтесь видами ущелья Ахцу и Скайпарка, а вечером насладитесь шоу фонтанов
Начало: У вашего отеля в Адлере
«Мы посетим три горнолыжных курорта: Курорт Красная Поляна (бывший Горки Город), Роза Хутор и Газпром Поляна»
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
18 янв в 11:30
2300 за человека
Красная Поляна 5 в 1: горнолыжные курорты, казино и шоу фонтанов в Олимпийском парке
На машине
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Красная Поляна 5 в 1: горнолыжные курорты, казино и шоу фонтанов в Олимпийском парке
Отправиться из Адлера к снежным пикам гор, оценить величие природы и размах олимпийского наследия
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 10:00
18 янв в 10:00
19 янв в 10:00
3500 за человека
Древнейшие Дольмены и горнолыжные курорты Красной поляны
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древнейшие Дольмены и горнолыжные курорты Красной поляны
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Приглашаю вас познакомиться со знаменитой Красной поляной, ее Дольменами и горнолыжными курортами»
Расписание: Ежедневно с 9-00
Завтра в 09:00
18 янв в 09:00
9000 за всё до 4 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Горнолыжные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Курорты Красной Поляны на микроавтобусе
  2. Красная Поляна 5 в 1: горнолыжные курорты, казино и шоу фонтанов в Олимпийском парке
  3. Древнейшие Дольмены и горнолыжные курорты Красной поляны
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Олимпийский Парк
  8. Набережная
  9. Ущелье Ахцу
  10. SkyPark
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в январе 2025
Сейчас в Адлере в категории "Горнолыжные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 2300 до 9000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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