8 часов
Групповая
до 18 чел.
Горнолыжные курорты Красной Поляны
Погрузитесь в мир курортов Красной Поляны, узнайте их историю и особенности. Полюбуйтесь видами ущелья Ахцу и Скайпарка, а вечером насладитесь шоу фонтанов
Начало: У вашего отеля в Адлере
«Мы посетим три горнолыжных курорта: Курорт Красная Поляна (бывший Горки Город), Роза Хутор и Газпром Поляна»
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
18 янв в 11:30
2300₽ за человека
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Красная Поляна 5 в 1: горнолыжные курорты, казино и шоу фонтанов в Олимпийском парке
Отправиться из Адлера к снежным пикам гор, оценить величие природы и размах олимпийского наследия
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 10:00
18 янв в 10:00
19 янв в 10:00
3500₽ за человека
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древнейшие Дольмены и горнолыжные курорты Красной поляны
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Приглашаю вас познакомиться со знаменитой Красной поляной, ее Дольменами и горнолыжными курортами»
Расписание: Ежедневно с 9-00
Завтра в 09:00
18 янв в 09:00
9000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- аандрей21 июня 2024Организация экскурсии хорошая. Не очень сбалансировано время пребывания на объектах.
- ААнатолий25 апреля 2024Прекрасная экскурсия, хорошо организована, гид рассказывал интересную информацию, получили удовольствие!
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Горнолыжные туры»
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Сколько стоит экскурсия по Адлеру в январе 2025
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