Проехать по курортным районам, посетить дачу Сталина и погулять у моря - из Адлера
Маршрут подойдёт для первого знакомства с Сочи.
На открытом автобусе «Матрёшка» вы проедете по курортным районам, узнаете об истории города, посетите дачу Сталина, прогуляетесь по аллеям «Ривьеры» и завершите день на набережной у морского вокзала.
Описание экскурсии
13:45–14:20 — сбор гостей и посадка в автобус
Вы сядете в автобус-кабриолет «Матрёшка» в Сириусе или Адлере. По дороге гид расскажет о городе, его районах, природе и местах, которые связаны с разными периодами истории. Маршрут пройдёт через Адлерский, Хостинский и Центральный районы. Вы увидите курортный Сочи в движении: дороги вдоль побережья, городские пейзажи, зелёные склоны и узнаете, как менялся город в разные годы.
15:00–16:20 — дача Сталина
Вы посетите знаменитую дачу в Зелёной Роще — место, где Иосиф Сталин жил, отдыхал и лечился во время визитов в Сочи. Здесь поговорим об истории здания, его строгой архитектуре, особенностях планировки и атмосфере закрытой правительственной резиденции.
17:00–18:30 — парк «Ривьера»
Следующая остановка — один из известных парков Сочи. У вас будет время прогуляться по аллеям, увидеть скульптуры, фонтаны, Поляну сказок, аллею космонавтов, сделать фотографии или купить сувениры.
18:45–19:45 — морская прогулка или свободное время на набережной
По желанию можно отправиться на морскую прогулку на катамаране «Дагомыс» от морского вокзала Сочи. Это спокойный час на воде с видами на город, горы и побережье. Если прогулка недоступна или вы не планируете выходить в море, можно самостоятельно погулять по набережной.
20:00 — выезд обратно
После свободного времени группа отправится обратно в Адлер и Сириус.
Организационные детали
Экскурсия проводится на единственном в городе автобусе-кабриолете «Матрёшка»
Посещение дачи Сталина оплачивается отдельно: — Взрослые от 14 лет — 800 ₽ — Дети 7-13 лет — 350 ₽ — Дети до 7 лет — бесплатно
С вами будет гид из нашей команды
в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ближайшей к вашему отелю остановке
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13:45
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Габриел — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша компания работает на туристическом рынке Сочи с 2003 года. Основным направлением нашей деятельности является транспортно-экскурсионное обслуживание. В штате компании работают квалифицированные гиды-экскурсоводы с высшей и первой степенями аттестации. Гиды читать дальшеуменьшить
проходят курсы повышения квалификации, наделены личностными и профессиональными качествами для приведения миссии компании в жизнь. Все наши сотрудники ежегодно посещают учебные экскурсии, освежают свои знания и получают новую информацию, чтобы мы могли предложить нашим гостям полную информацию о туристических объектах.
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