Маршрут подойдёт для первого знакомства с Сочи. На открытом автобусе «Матрёшка» вы проедете по курортным районам, узнаете об истории города, посетите дачу Сталина, прогуляетесь по аллеям «Ривьеры» и завершите день на набережной у морского вокзала.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

13:45–14:20 — сбор гостей и посадка в автобус

Вы сядете в автобус-кабриолет «Матрёшка» в Сириусе или Адлере. По дороге гид расскажет о городе, его районах, природе и местах, которые связаны с разными периодами истории. Маршрут пройдёт через Адлерский, Хостинский и Центральный районы. Вы увидите курортный Сочи в движении: дороги вдоль побережья, городские пейзажи, зелёные склоны и узнаете, как менялся город в разные годы.

15:00–16:20 — дача Сталина

Вы посетите знаменитую дачу в Зелёной Роще — место, где Иосиф Сталин жил, отдыхал и лечился во время визитов в Сочи. Здесь поговорим об истории здания, его строгой архитектуре, особенностях планировки и атмосфере закрытой правительственной резиденции.

17:00–18:30 — парк «Ривьера»

Следующая остановка — один из известных парков Сочи. У вас будет время прогуляться по аллеям, увидеть скульптуры, фонтаны, Поляну сказок, аллею космонавтов, сделать фотографии или купить сувениры.

18:45–19:45 — морская прогулка или свободное время на набережной

По желанию можно отправиться на морскую прогулку на катамаране «Дагомыс» от морского вокзала Сочи. Это спокойный час на воде с видами на город, горы и побережье. Если прогулка недоступна или вы не планируете выходить в море, можно самостоятельно погулять по набережной.

20:00 — выезд обратно

После свободного времени группа отправится обратно в Адлер и Сириус.

Организационные детали