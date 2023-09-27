Насладитесь романтикой открытого вечернего моря и посмотрите на прекрасную природу Кавказа.
С воды вы увидите панорамные виды Олимпийских объектов Сочи, в летнее время сможете искупаться в открытом море и даже встретить дельфинов в естественной среде обитания. Прочувствуйте расслабляющую атмосферу, спокойствие и умиротворение.
С воды вы увидите панорамные виды Олимпийских объектов Сочи, в летнее время сможете искупаться в открытом море и даже встретить дельфинов в естественной среде обитания. Прочувствуйте расслабляющую атмосферу, спокойствие и умиротворение.
Ближайшие даты:
15
окт
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16
окт
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даты
Что вас ожидает:
- Панорама Олимпийского парка и Кавказских гор
- Черное море
- Дельфины в естественной среде обитания
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Вас ждет вечерняя прогулка на парусной яхте с опытным капитаном. Устав от шума курортного города, многолюдности и суеты, мы выйдем в спокойные воды вечернего моря. Умеренный ветер, парус, освещенный алыми лучами заходящего солнца… Мы вместе проводим день в компании веселящихся дельфинов, которых можно часто встретить в открытом море. В теплое время года вы сможете искупаться в кристально чистой воде вдалеке от берега. Прямо с воды вы увидите Олимпийские парки, арены и другие знаменитые здания, которые были построены к зимней олимпиаде 2014 года.
- Основная задача — прочувствовать атмосферу и природу, спокойствие и умиротворение, но, при соответствующем настроении, можно неплохо повеселиться: обращайтесь к капитану за соответствующей настроению музыкой.
Важная информация:
- Обязательно наличие документа, удостоверяющего личность или его фотографии.
- Купание за бортом допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности (спасательные круги, жилеты).
- На борту находимся без обуви.
- Желательно переодеться в купальники заблаговременно.
- Мероприятие рассчитано на ~1.5 часа включая инструктаж и швартовые операции.
- Музыка включается бесплатно и по запросу гостей.
- Вероятность увидеть дельфинов очень велика, но изредка случается что они уходят гулять слишком далеко.
Ежедневно с 16:30, через каждые полтора часа
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда яхты
- Услуги капитана
- Купание за бортом (допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности — спасательные круги, жилеты)
- Что не входит
- Питание
- Напитки
- Место начала и завершения?
- Адлер, Морской бульвар, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 16:30, через каждые полтора часаЭкскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Важная информация
- Обязательно наличие документа, удостоверяющего личность или его фотографии.
- Запрещено проносить на борт красное вино и красящие фрукты.
- На борту находимся без обуви.
- Желательно переодеться в купальники заблаговременно.
- Купание за бортом допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности (спасательные круги, жилеты)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эрик
27 сен 2023
Все очень понравилось, менеджер отлично скоординировал, везде проводили. Командир тоже отличный, вышли в море, все понравилось, повезло ещё с погодой, увидели дельфинов, всем рекомендую 👍
М
Мария
13 сен 2023
"Прогулка на яхте оправдала все ожидания!
Яхта опрятная и уютная.
Возраста нашей компании: от малышей до взрослых людей, благодаря Капитану Константину, приветливому, тактичному и доброжелательному человеку, была дружелюбная атмосфера. Удачи тебе и большое спасибо!!"
Яхта опрятная и уютная.
Возраста нашей компании: от малышей до взрослых людей, благодаря Капитану Константину, приветливому, тактичному и доброжелательному человеку, была дружелюбная атмосфера. Удачи тебе и большое спасибо!!"
Б
Богдан
27 авг 2023
Катался первый раз, это было просто великолепно, получил бурю эмоций. Первый раз увидел дельфинов, управлял яхтой. Отдельный респект капитану Константину за приятную поездку, настоящий профессионал своего дела.
А
Анна
19 авг 2023
"Очень понравилась морская прогулка на парусной яхте! Капитан Константин рассказал много интересного: начиная от общих сведений о судне, правилах обучения морскому делу, правилах безопасности и заканчивая личным опытом в морских путешествиях. Ответил на все интересующие вопросы.
Музыка, волны, знающий свое дело капитан!!! Хорошее настроение вам обеспечено! 😁 Отдельное спасибо за предоставленную
возможность сделать фото у паруса, покупаться в открытом море (совершенное другие ощущения) и постоять за штурвалом. Спасибо за подаренные эмоции!"
Музыка, волны, знающий свое дело капитан!!! Хорошее настроение вам обеспечено! 😁 Отдельное спасибо за предоставленную
возможность сделать фото у паруса, покупаться в открытом море (совершенное другие ощущения) и постоять за штурвалом. Спасибо за подаренные эмоции!"
А
Артем
19 авг 2023
Все просто отлично. Капитану Косте респект и уважуха. Вышли в море, покатались под парусом. На моторной тяге дал встать за штурвал семилетнему сыну, ну и я конечно поуправлял. Дети довольны, родители тоже. Рекомендую.
А
Аня
11 авг 2023
Прогулка на яхте получилась отличная! Эмоций хватит надолго) Была очень уютная и теплая атмосфера. И за штурвалом постояла и дельфины были (но я не успела их увидеть). Очень классный капитан, было весело и легко. Всем рекомендую, такое точно останется надолго в Вашей памяти☺️
M
Max
25 июля 2023
Яхты чистые и ухоженные. 3 раза плавал с ребятами, каждый раз в компании дельфинов. Лучшие ❤️
D
David
17 июля 2023
Самая лучшая компания в Адлере по прогулкам на яхте. Нам очень приятно, встретили менеджеры, все подробно рассказали про яхты. Капитан умнейший человек, рассказал про море, про яхты. Впечатления супер, обязательно вернемся снова
И
Илья
16 июля 2023
Советую! Очень приятная компания, хорошие яхты. Капитан живёт своим делом - из полтора часовой прогулки делает глубокий экскурс в мир яхтинга.
Б
Борис
8 июля 2023
Лучшая контора, рекомендуем всем, отличные ребята, ухоженные яхты, всё супер!
A
Andrew
7 июля 2023
Яркие и приятные впечатления от отпуска. Организация на уровне, все как договаривались и что более порадовало - без всяких «дополнительных сборов» и прочего (как это очень здесь любят🧐) Яхта - пушка, кеп доброжелательный и веселый, дети были просто в восторге. С погодой повезло - было тепло и спокойно, говорят далеко не всегда так. В следующий раз с уверенностью обратимся сюда, спасибо.
Н
Никита
12 июня 2023
Отличная прогулка на закате, чистые лодки и крутой капитан Егор! Адекватная цена за такую крутую услугу, вернемся ещё!
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Вечерние
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Животные
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