Трекинг 10-15 км или пешеходно-автомобильная на ваш выбор.

Прогулка по заповеднику Мюссера - это живописный и насыщенный впечатлениями маршрут, который понравится всем!

Любители исторических «заброшек» пополнят свою коллекцию фотографиями на фоне виллы римско-греческого стиля конца 19 века, «мертвый город» пощекочет нервы тем, кто вздрагивает при виде летучих мышей, храм Амбара даст ответы на вопросы о вечном, а путь обратно, в лагерь, по узкой полосе пляжа, ограниченного отвесным скалистым берегом, будет наградой за непростое начало путешествия.

Дендропарк 400 гектаров в заповеднике, а мы в дендропарке! Зачем сажали в лесу 🌲 мандарины? Почему этого места нет на картах?

При себе иметь оригиналы паспортов, детям до 14 лет — свидетельство о рождении. Если дети до 18 лет едут без сопровождения родителей, необходимо нотариально оформленное согласие родителей на въезд в Абхазию. Иностранным гражданам необходимо заблаговременно оформить разрешение на сайте МИД Абхазии

Уважаемые гости, обязательно возьмите с собой маски! Без маски вас не допустят к прохождению границы с Абхазией!