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Прогулка по заповеднику Мюссера

Татьяна К.
Татьяна К. – Гид из Адлера
Экспедиция в начало двадцатого столетия.

10 км новейшей истории 📖 с умопомрачительными видами, пустынными пляжами и активным постижением мира!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

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Прогулка по заповеднику Мюссера
Прогулка по заповеднику Мюссера

Что вы увидите

  • ✅ Объект N 27 "Чайка М"
  • ✅ Вилла Лианозова
  • ✅ Храм Амбара
  • ✅ Мертвый город Мысра (Мюссера)
Трекинг 10-15 км или пешеходно-автомобильная на ваш выбор.
Прогулка по заповеднику Мюссера - это живописный и насыщенный впечатлениями маршрут, который понравится всем!
Любители исторических «заброшек» пополнят свою коллекцию фотографиями на фоне виллы римско-греческого стиля конца 19 века, «мертвый город» пощекочет нервы тем, кто вздрагивает при виде летучих мышей, храм Амбара даст ответы на вопросы о вечном, а путь обратно, в лагерь, по узкой полосе пляжа, ограниченного отвесным скалистым берегом, будет наградой за непростое начало путешествия.
Дендропарк 400 гектаров в заповеднике, а мы в дендропарке! Зачем сажали в лесу 🌲 мандарины? Почему этого места нет на картах?
При себе иметь оригиналы паспортов, детям до 14 лет — свидетельство о рождении. Если дети до 18 лет едут без сопровождения родителей, необходимо нотариально оформленное согласие родителей на въезд в Абхазию. Иностранным гражданам необходимо заблаговременно оформить разрешение на сайте МИД Абхазии
Уважаемые гости, обязательно возьмите с собой маски! Без маски вас не допустят к прохождению границы с Абхазией!
Что входит
  • Экскурсия на весь день.
  • С трансфером от границы Псоу ( Россия – Абхазия ) и обратно – 10000 рублей/машина до 6 человек.
  • От 45 км Сухумского шоссе – 6000 рублей/1-6 человек.
Что не входит
  • Обед по вкусу: пикник, национальная кухня или вегетарианский изысканный – оговаривается заранее.
  • Возможна ночевка в EcoCamp.
Начало и место завершения
🚩 Граница Псоу
Прогулка по заповеднику Мюссера
Прогулка по заповеднику Мюссера
Прогулка по заповеднику Мюссера
Прогулка по заповеднику Мюссера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна К.
Татьяна К.
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