Абхазия — страна Души, Гагра — город 🏙️ моего сердца. Именно этими словами встречает Абхазия туристов. Экскурсионная программа:• Вы увидите потрясающую красоту природы Абхазии. Колхиду, воспетую в мифах;
Вы побываете в Риценском реликтовом заповеднике и насладитесь живописной дорогой к легендарному озеру Рица;
Гагра удивит вас своей аристократичной красотой;
Новый Афон познакомит с историей 📖 от апостола Христа до монахов Ново-Афонского монастыря;
Вы увидите загадочный подземный мир огромной Новоафонской пещеры. Важная информация:• Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Въезд в Абхазию по паспортам!
Дети до 18 лет могут въезжать только с родителями (хотя бы с одним) или с другим человеком, но только по нотариально заверенной доверенности, разрешающий выезд в Абхазию.
Что входит
Транспорт
Услуги гида.
Что не входит
Питание
Билет въезда в Риценский национальный реликтовый парк (350 руб. с чел. )
Билет для посещения Новоафонской пещеры (500 руб. с чел. ).
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами, в гостинице
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.