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Золотое кольцо Абхазии: Гагра — Рица — Новый Афон

Сергей М.
Сергей М. – Гид из Адлера
Здравствуйте, меня зовут Сергей и я всем сердцем люблю Абхазию.

Когда вы попадаете в этот чудесный рай, то сразу чувствуете радушие и гостеприимство.

Я хочу поделиться своей любовью с вами и показать Страну Души.

Мы прогуляемся по улочкам Гагр, насладимся красотой озера Рица и спустимся в Новоафонские пещеры.

Абхазия — край на берегу Черного моря 🌊.

Местные жители называют свою родину «Страна души».

Сразу же после пересечения границы вы поймете почему.

Здесь есть все для отдыха: старинные города, морское побережье, величественные горы ⛰️ и заповедники с реликтовыми растениями.

Все это мы увидим за один день.
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Золотое кольцо Абхазии: Гагра — Рица — Новый Афон
Золотое кольцо Абхазии: Гагра — Рица — Новый Афон

Что вы увидите

  • Крепость Абаата
  • Приморский парк принца Ольденбургского
  • Действующий храм VI века
  • Озеро Рица
  • Водопад Девичьи слезы
  • Водопад Мужские слезы
  • Водопад Молочный
  • реки Псоу, Гега, Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Новый Афон
  • Пещеры
  • Новоафонский монастырь
  • Рукотворный водопад
Абхазия — страна Души, Гагра — город 🏙️ моего сердца. Именно этими словами встречает Абхазия туристов. Экскурсионная программа:• Вы увидите потрясающую красоту природы Абхазии. Колхиду, воспетую в мифах;
  • Вы побываете в Риценском реликтовом заповеднике и насладитесь живописной дорогой к легендарному озеру Рица;
  • Гагра удивит вас своей аристократичной красотой;
  • Новый Афон познакомит с историей 📖 от апостола Христа до монахов Ново-Афонского монастыря;
  • Вы увидите загадочный подземный мир огромной Новоафонской пещеры. Важная информация:• Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
  • Въезд в Абхазию по паспортам!
  • Дети до 18 лет могут въезжать только с родителями (хотя бы с одним) или с другим человеком, но только по нотариально заверенной доверенности, разрешающий выезд в Абхазию.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Питание
  • Билет въезда в Риценский национальный реликтовый парк (350 руб. с чел. )
  • Билет для посещения Новоафонской пещеры (500 руб. с чел. ).
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами, в гостинице
Золотое кольцо Абхазии: Гагра — Рица — Новый Афон
Золотое кольцо Абхазии: Гагра — Рица — Новый Афон
Золотое кольцо Абхазии: Гагра — Рица — Новый Афон
Золотое кольцо Абхазии: Гагра — Рица — Новый Афон
Золотое кольцо Абхазии: Гагра — Рица — Новый Афон

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сергей М.
Сергей М.
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