Сергей М. – Гид из Адлера

Здравствуйте, меня зовут Сергей и я всем сердцем люблю Абхазию.



Когда вы попадаете в этот чудесный рай, то сразу чувствуете радушие и гостеприимство.



Я хочу поделиться своей любовью с вами и показать Страну Души.



Мы прогуляемся по улочкам Гагр, насладимся красотой озера Рица и спустимся в Новоафонские пещеры.



Абхазия — край на берегу Черного моря 🌊.



Местные жители называют свою родину «Страна души».



Сразу же после пересечения границы вы поймете почему.



Здесь есть все для отдыха: старинные города, морское побережье, величественные горы ⛰️ и заповедники с реликтовыми растениями.



Все это мы увидим за один день.