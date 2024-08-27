Абхазия покорит вас водопадами, озерами, пещерами, монастырями и чудесными курортными городами. За один день вы увидите её главные достопримечательности, узнаете о прошлом и настоящем страны: культуре, быте, традициях и обычаях. Мы не только поделимся интересными историями, но и сделаем всё для комфортного и запоминающегося путешествия!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Озеро Рица и не только

Главное сокровище Абхазии — природа. Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, водопады Мужские и Девичьи Слёзы. Кроме того, вы побываете на смотровой площадке с необычным названием «Прощай, Родина» и увидите место, где сливаются две реки.

Сокровища Нового Афона

Вы посетите старинный монастырь, пещеру с причудливыми сталактитами и красивейшую заброшенную железнодорожную станцию. Увидите водопад, прогуляетесь по живописному парку и полюбуетесь озером с лебедями. А мы расскажем, кто открыл Новоафонскую пещеру, какой из апостолов проповедовал в Абхазии христианство и за какие заслуги наша страна попала в книгу рекордов Гиннеса.

Кроме того, вы продегустируете местные гастрономические специалитеты: копчёные сыры и мясо, мед и вино. Мы расскажем, как их производят и чем они полезны.

Организационные детали

По желанию время экскурсии можно увеличить

Экскурсия начинается на территории Абхазии (КПП Псоу). За доплату возможен трансфер из Адлера (+ 3500 ₽ оттуда и обратно), из Сочи (+ 5500 ₽ оттуда и обратно), из Красной Поляны (+ 5500 ₽ оттуда и обратно) по договорённости с гидом

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные траты

По желанию вы можете посетить Молочный водопад и дачу Сталина: + 2000 ₽ к стоимости экскурсии. Также отдельно оплачиваются входные билеты на дачу: 200 ₽ с чел.

Аренда детского кресла — 500 ₽

Входные билеты не включены в стоимость: экосбор в Рицинском национальном парке — 1000 ₽ взрослые, 500 ₽ дети 8–12 лет, Новоафонская пещера — 1000 ₽ с чел.

Пересечение границы