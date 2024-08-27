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Большое путешествие по Абхазии (из Адлера)

Озеро Рица, Новый Афон и богатая история страны на авто-пешеходной экскурсии
Абхазия покорит вас водопадами, озерами, пещерами, монастырями и чудесными курортными городами.

За один день вы увидите её главные достопримечательности, узнаете о прошлом и настоящем страны: культуре, быте, традициях и обычаях.

Мы не только поделимся интересными историями, но и сделаем всё для комфортного и запоминающегося путешествия!
5
4 отзыва
Большое путешествие по Абхазии (из Адлера)
Большое путешествие по Абхазии (из Адлера)
Большое путешествие по Абхазии (из Адлера)

Описание экскурсии

Озеро Рица и не только

Главное сокровище Абхазии — природа. Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, водопады Мужские и Девичьи Слёзы. Кроме того, вы побываете на смотровой площадке с необычным названием «Прощай, Родина» и увидите место, где сливаются две реки.

Сокровища Нового Афона

Вы посетите старинный монастырь, пещеру с причудливыми сталактитами и красивейшую заброшенную железнодорожную станцию. Увидите водопад, прогуляетесь по живописному парку и полюбуетесь озером с лебедями. А мы расскажем, кто открыл Новоафонскую пещеру, какой из апостолов проповедовал в Абхазии христианство и за какие заслуги наша страна попала в книгу рекордов Гиннеса.

Кроме того, вы продегустируете местные гастрономические специалитеты: копчёные сыры и мясо, мед и вино. Мы расскажем, как их производят и чем они полезны.

Организационные детали

  • По желанию время экскурсии можно увеличить
  • Экскурсия начинается на территории Абхазии (КПП Псоу). За доплату возможен трансфер из Адлера (+ 3500 ₽ оттуда и обратно), из Сочи (+ 5500 ₽ оттуда и обратно), из Красной Поляны (+ 5500 ₽ оттуда и обратно) по договорённости с гидом
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные траты

  • По желанию вы можете посетить Молочный водопад и дачу Сталина: + 2000 ₽ к стоимости экскурсии. Также отдельно оплачиваются входные билеты на дачу: 200 ₽ с чел.
  • Аренда детского кресла — 500 ₽
  • Входные билеты не включены в стоимость: экосбор в Рицинском национальном парке — 1000 ₽ взрослые, 500 ₽ дети 8–12 лет, Новоафонская пещера — 1000 ₽ с чел.

Пересечение границы

  • Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вова
Вова — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 10218 туристов
Здравствуйте! Мы — команда из пяти гидов. Проводим экскурсии по Абхазии более семи лет. С радостью покажем любимую страну и сделаем все, чтобы путешествие вам запомнилось.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Тарас
Путешествие понравилось. Поехали семьей, четыре человека. Накануне списались с организатором, потом уже поговорили по телефону с гидом. Алхас, так звали нашего гида, оказался очень приветливым и дружелюбным. Очень любит свою
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родину, знает историю, настоящий патриот Абхазии. Он встретил нас у границы на комфортабельном микроавтобусе. Было очень жарко и кондиционер выручал. Посетили все запланированные места. За что-то пришлось доплатить, но все это указано в описании, лишнего не возьмут. Все проблемы с билетами и прочим решались оперативно, «по-абхазски»:) Заехали пообедать в ресторан на берегу реки, Алхас договорился и выбил лучший столик. Останавливались по пути в красивых местах для фото. Было очень интересно, но жарко. Вернулись на границу уже в темноте, довольные и с массой впечатлений. И, действительно, настоящее путешествие получилось.

Путешествие понравилось. Поехали семьей, четыре человека. Накануне списались с организатором, потом уже поговорили по телефону с
Путешествие понравилось. Поехали семьей, четыре человека. Накануне списались с организатором, потом уже поговорили по телефону с
Путешествие понравилось. Поехали семьей, четыре человека. Накануне списались с организатором, потом уже поговорили по телефону с
Путешествие понравилось. Поехали семьей, четыре человека. Накануне списались с организатором, потом уже поговорили по телефону с
Путешествие понравилось. Поехали семьей, четыре человека. Накануне списались с организатором, потом уже поговорили по телефону с
Путешествие понравилось. Поехали семьей, четыре человека. Накануне списались с организатором, потом уже поговорили по телефону с
Путешествие понравилось. Поехали семьей, четыре человека. Накануне списались с организатором, потом уже поговорили по телефону с
Путешествие понравилось. Поехали семьей, четыре человека. Накануне списались с организатором, потом уже поговорили по телефону с+2
Путешествие понравилось. Поехали семьей, четыре человека. Накануне списались с организатором, потом уже поговорили по телефону с
Путешествие понравилось. Поехали семьей, четыре человека. Накануне списались с организатором, потом уже поговорили по телефону с
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Т
Путешествовали по Абхазии 22сентября с супругом, гид Дамэй все подробно рассказал, показал, сформировал самые лучшие воспоминания об этом дне, рекомендуем👍🏻
Путешествовали по Абхазии 22сентября с супругом, гид Дамэй все подробно рассказал, показал, сформировал самые лучшие воспоминания
Путешествовали по Абхазии 22сентября с супругом, гид Дамэй все подробно рассказал, показал, сформировал самые лучшие воспоминания
Путешествовали по Абхазии 22сентября с супругом, гид Дамэй все подробно рассказал, показал, сформировал самые лучшие воспоминания
Путешествовали по Абхазии 22сентября с супругом, гид Дамэй все подробно рассказал, показал, сформировал самые лучшие воспоминания
Путешествовали по Абхазии 22сентября с супругом, гид Дамэй все подробно рассказал, показал, сформировал самые лучшие воспоминания
Путешествовали по Абхазии 22сентября с супругом, гид Дамэй все подробно рассказал, показал, сформировал самые лучшие воспоминания
Путешествовали по Абхазии 22сентября с супругом, гид Дамэй все подробно рассказал, показал, сформировал самые лучшие воспоминания
Путешествовали по Абхазии 22сентября с супругом, гид Дамэй все подробно рассказал, показал, сформировал самые лучшие воспоминания+2
Путешествовали по Абхазии 22сентября с супругом, гид Дамэй все подробно рассказал, показал, сформировал самые лучшие воспоминания
Путешествовали по Абхазии 22сентября с супругом, гид Дамэй все подробно рассказал, показал, сформировал самые лучшие воспоминания
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В
Были на экскурсии 7 августа 2024 года.
Вся запланированная программа была выполнена в полном объеме. Природные, архитектурные и культурные достопримечательности Абхазии конечно поразили и восхитили. Но хочется рассказать не об этом.
Для
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нас главной достопримечательностью Абхазии стал наш гид Радж. Уже с первых минут общения стало понятно, что Радж обладает глубочайшими знаниями по истории Абхазии (от начала нашей эры до современности), а также знаниями в области лингвистики абхазского языка, с помощью которой он обосновывал и подкреплял исторические факты. А его русский язык! Да, присутствовал небольшой акцент и очень редкие (единичные) ошибки, но изысканности его русского языка и словарному запасу позавидовал бы любой русский. И каково же было наше удивление, когда мы узнали, что Радж имеет агрономическое и физкультурное образование, а история и все остальное - это его хобби! Уникальный человек!
Поскольку экскурсия была индивидуальная, мы могли задавать любые вопросы, в том числе каверзные и неудобные, и всегда получали исчерпывающие ответы. Для нас особенно интересной оказалась информация, касающаяся быта абхазской семьи, ее обычаев и традиций, а также информация, связанная с абхазским языком, очень интересным и своеобразным.
Экскурсия, рассчитанная на 9 часов, продлилась более 12 часов. И что было очень приятно, Радж никуда не торопился, мы посетили все намеченные локации. И главное: скорость автомобиля была не более 60 км/час! Безопасность гостей - превыше всего! Кто ездил по дорогам Абхазии, тот это оценит!
Подводя итог, хочется поблагодарить нашего замечательного гида еще раз, пожелать ему и его семье здоровья и благополучия.
А также - благодарность Владимиру, который "держит марку" и подбирает в свою команду таких гидов, как Радж.

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Алексей
Нашим гидом был местный парень по имени Даней, отлично знает историю родного края, вплоть до конкретных дат и личностей. Интересный рассказчик, с хорошим чувством юмора) Очень подробно рассказал о местных
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традициях, религии и родовых обычаях (свадьба на 600 - 1000 человек, это что-то). Ну и сама Абхазия просто прекрасна! Я был в первый раз, но приеду ещё раз обязательно) Очень впечатлил пещерный комплекс под Новым Афоном, очень рекомендую (мы с женой сомневались, идти или нет, т. к. находились за день, но в итоге пошли и не пожалели)!

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