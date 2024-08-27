За один день вы увидите её главные достопримечательности, узнаете о прошлом и настоящем страны: культуре, быте, традициях и обычаях.
Мы не только поделимся интересными историями, но и сделаем всё для комфортного и запоминающегося путешествия!
Описание экскурсии
Озеро Рица и не только
Главное сокровище Абхазии — природа. Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, водопады Мужские и Девичьи Слёзы. Кроме того, вы побываете на смотровой площадке с необычным названием «Прощай, Родина» и увидите место, где сливаются две реки.
Сокровища Нового Афона
Вы посетите старинный монастырь, пещеру с причудливыми сталактитами и красивейшую заброшенную железнодорожную станцию. Увидите водопад, прогуляетесь по живописному парку и полюбуетесь озером с лебедями. А мы расскажем, кто открыл Новоафонскую пещеру, какой из апостолов проповедовал в Абхазии христианство и за какие заслуги наша страна попала в книгу рекордов Гиннеса.
Кроме того, вы продегустируете местные гастрономические специалитеты: копчёные сыры и мясо, мед и вино. Мы расскажем, как их производят и чем они полезны.
Организационные детали
- По желанию время экскурсии можно увеличить
- Экскурсия начинается на территории Абхазии (КПП Псоу). За доплату возможен трансфер из Адлера (+ 3500 ₽ оттуда и обратно), из Сочи (+ 5500 ₽ оттуда и обратно), из Красной Поляны (+ 5500 ₽ оттуда и обратно) по договорённости с гидом
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные траты
- По желанию вы можете посетить Молочный водопад и дачу Сталина: + 2000 ₽ к стоимости экскурсии. Также отдельно оплачиваются входные билеты на дачу: 200 ₽ с чел.
- Аренда детского кресла — 500 ₽
- Входные билеты не включены в стоимость: экосбор в Рицинском национальном парке — 1000 ₽ взрослые, 500 ₽ дети 8–12 лет, Новоафонская пещера — 1000 ₽ с чел.
Пересечение границы
- Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Вся запланированная программа была выполнена в полном объеме. Природные, архитектурные и культурные достопримечательности Абхазии конечно поразили и восхитили. Но хочется рассказать не об этом.
Для