Анна К.
Анна К. – Гид из Адлера
В ритме Сочи!
Задать вопрос
В ритме Сочи!
В ритме Сочи!

Что вы увидите

  • Железнодорожный вокзал Сочи
  • Морской вокзал
  • Смотровая башня на горе Ахун
  • Закрытый санаторий Орджоникидзе
  • Олимпийские объекты
Во время экскурсии 🧭 вы ознакомитесь с главными достопримечательностями нашего красивого и уютного города-курорта. Мы полюбуемся величественными зданиями железнодорожного и морского вокзала, прогуляемся по прогулочной улице, а с горы ⛰️ Ахун откроется живописный вид на морское побережья и горы ⛰️, а в Олимпийском парке посмотрим на все грандиозные постройки этого необычного места. Я сделаю нашу прогулку интересной и увлекательной именно для вас – всё чтобы полюбить город-курорт Сочи!
Обзорная экскурсия ⛳ поможет поближе познакомиться с Сочи и увидеть его главные достопримечательности. Я покажу вам самые яркие и красивые 🤩 места нашего города. Мы осмотрим центр Сочи с его красивейшими постройками и живописными улицами. Прогуляемся по излюбленной улице горожан и туристов к знаменитому Морскому вокзалу, где пришвартованы красивейшие 🤩 яхты и увидим место сьемок фильма «Брильянтовая рука». Вы узнаете о истории Сочи, а также о его современной жизни.
Гора Ахун и Олимпийский парк 🌳.
Передвигаться от центра до горы ⛰️ Ахун и Олимпискогопарка, мы будем на моем личном автомобиле 🚘, для вашего удобства, есть клима-контроль и место для вещей. Дорога на знаменитую Ахунскую башню очень живописная и наполненная яркими красками местной природы, а с самой башни откроется волшебный вид, от которого «захватывает дух». После отправимся в легендарный Олимпийский парк 🌳, где проходили значимые события для Российского спорт и увидим все грандиозные постройки этого прекрасного места. Для вашего комфорта, обговорим все детали прогулки и воплотим мысли в реальность.
Что входит
  • Транспорт
  • услуги гида.
Что не входит
  • 300руб/чел. колесо обозрения на горе Ахун (по желанию)
Начало
🚩 ЖД Вокзал Сочи
Место завершения
🏁 Оговаривается индивидуально
В ритме Сочи!
В ритме Сочи!
В ритме Сочи!
В ритме Сочи!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна К.
Анна К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Анна К. проводит ещё 1 экскурсию

Красота «Русской Швейцарии»
8 000
6 часов
Красота «Русской Швейцарии»

Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

Такая разная Абхазия
9 500
11 часов
Такая разная Абхазия
33 отзыва
От природных красот до монастырей и дворцов: главные места и их истории
Весь Сочи за 8 часов
10 000
8 часов
Весь Сочи за 8 часов
17 отзывов
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
скидка10%
9500
8 550
10 часов
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
15 отзывов
Посетить «визитные карточки» Абхазии и услышать душевные рассказы о местной жизни
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера
9 110
10 часов
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера
7 отзывов
Древние храмы, заброшенные здания и советские постройки на фоне вдохновляющих пейзажей
Гранд-тур по всей Красной Поляне
скидка65%
1200
420
8 часов
Гранд-тур по всей Красной Поляне
Групповая автобусно-пешеходная экскурсия по самым ярким и знаменитым «страницам» горной сказки Сочи
Автобусная экскурсия «Таинственная Абхазия»
1 200
10 часов
Автобусная экскурсия «Таинственная Абхазия»
Посетить Гагру, святыни Нового Афона, озеро Рица и насладиться фантастической природой страны