Во время экскурсии 🧭 вы ознакомитесь с главными достопримечательностями нашего красивого и уютного города-курорта. Мы полюбуемся величественными зданиями железнодорожного и морского вокзала, прогуляемся по прогулочной улице, а с горы ⛰️ Ахун откроется живописный вид на морское побережья и горы ⛰️, а в Олимпийском парке посмотрим на все грандиозные постройки этого необычного места. Я сделаю нашу прогулку интересной и увлекательной именно для вас – всё чтобы полюбить город-курорт Сочи!

Обзорная экскурсия ⛳ поможет поближе познакомиться с Сочи и увидеть его главные достопримечательности. Я покажу вам самые яркие и красивые 🤩 места нашего города. Мы осмотрим центр Сочи с его красивейшими постройками и живописными улицами. Прогуляемся по излюбленной улице горожан и туристов к знаменитому Морскому вокзалу, где пришвартованы красивейшие 🤩 яхты и увидим место сьемок фильма «Брильянтовая рука». Вы узнаете о истории Сочи, а также о его современной жизни.

Гора Ахун и Олимпийский парк 🌳.

Передвигаться от центра до горы ⛰️ Ахун и Олимпискогопарка, мы будем на моем личном автомобиле 🚘, для вашего удобства, есть клима-контроль и место для вещей. Дорога на знаменитую Ахунскую башню очень живописная и наполненная яркими красками местной природы, а с самой башни откроется волшебный вид, от которого «захватывает дух». После отправимся в легендарный Олимпийский парк 🌳, где проходили значимые события для Российского спорт и увидим все грандиозные постройки этого прекрасного места. Для вашего комфорта, обговорим все детали прогулки и воплотим мысли в реальность.