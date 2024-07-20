Какой он — Сочи? Это волшебный город-коктейль. Это фантастический эликсир счастья, уникальный и неповторимый. Наша южная кухня замешана на традициях сотни народов и невероятных дарах жаркой и щедрой природы. На экскурсии вы сможете раскрыть её секрет и совершите настоящее гастрономическое открытие!

Описание экскурсии

Часть 1: гастрономическая

Сочинская кухня — это давно не банальные ХХХ (хачапури, хинкали, харчо). Она вбирает в себя всё самое традиционно-лучшее, смешивается с приключениями и возможностями современных достижений гастрономии. На экскурсии мы посетим три ресторана: вы попробуете три блюда, десерт и пять напитков (в том числе два алкогольных). Все они абсолютно эксклюзивны: специально для нас разработаны и не включены в меню ни одного из ресторанов.

Блюда подадут нам, накрытые клошами. Вам предстоит в каждом угадать ингредиенты. А я тем временем расскажу, как формировался густой замес народов, традиций, вкусов и экзотики в Сочи, по какому случаю здесь произносят фразу «Свет вашим глазам» и какое блюдо готовят по случаю рождения сына.

Часть 2: экскурсионная

В перерывах между ресторанами будем гулять по историческому центру:

Заглянем в музей истории Сочи и раскроем секрет скульптуры «Кавказское гостеприимство»

Посмотрим, как на наших глазах у огромного тандыра происходит волшебство рождения лавашей

Поговорим о южной традиции первой утренней чашечки кофе на улице

Пройдём по пальмарию, где я расскажу, на каких сочинских пальмах созревают съедобные плоды

Узнаем тайну самого дорогого сочинского ресторана «Морской» в историческом здании Морского вокзала

И завершим экскурсию под закат в акватории Морского порта под «самый сочинский тост»

Организационные детали