Счастье в Сочи есть

Посетить лучшие рестораны и попробовать город на вкус
Какой он — Сочи? Это волшебный город-коктейль. Это фантастический эликсир счастья, уникальный и неповторимый. Наша южная кухня замешана на традициях сотни народов и невероятных дарах жаркой и щедрой природы. На экскурсии вы сможете раскрыть её секрет и совершите настоящее гастрономическое открытие!
5
1 отзыв
Счастье в Сочи есть
Счастье в Сочи есть
Счастье в Сочи есть
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Часть 1: гастрономическая

Сочинская кухня — это давно не банальные ХХХ (хачапури, хинкали, харчо). Она вбирает в себя всё самое традиционно-лучшее, смешивается с приключениями и возможностями современных достижений гастрономии. На экскурсии мы посетим три ресторана: вы попробуете три блюда, десерт и пять напитков (в том числе два алкогольных). Все они абсолютно эксклюзивны: специально для нас разработаны и не включены в меню ни одного из ресторанов.

Блюда подадут нам, накрытые клошами. Вам предстоит в каждом угадать ингредиенты. А я тем временем расскажу, как формировался густой замес народов, традиций, вкусов и экзотики в Сочи, по какому случаю здесь произносят фразу «Свет вашим глазам» и какое блюдо готовят по случаю рождения сына.

Часть 2: экскурсионная

В перерывах между ресторанами будем гулять по историческому центру:

  • Заглянем в музей истории Сочи и раскроем секрет скульптуры «Кавказское гостеприимство»
  • Посмотрим, как на наших глазах у огромного тандыра происходит волшебство рождения лавашей
  • Поговорим о южной традиции первой утренней чашечки кофе на улице
  • Пройдём по пальмарию, где я расскажу, на каких сочинских пальмах созревают съедобные плоды
  • Узнаем тайну самого дорогого сочинского ресторана «Морской» в историческом здании Морского вокзала
  • И завершим экскурсию под закат в акватории Морского порта под «самый сочинский тост»

Организационные детали

  • Одевайтесь нарядно — будут красивые фото. Сытыми приходить запрещено!
  • Программа будет интересна взрослым и детям с 5 лет
  • Дополнительно оплачивается ресторанный сет:
    — взрослый (3 блюда, 1 десерт, 2 алкогольных напитка, 3 безалкогольных напитка) — 1700 ₽ с человека
    — детский (1 блюдо, 1 десерт, 2 безалкогольных напитка) — 350 ₽ с человека и

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ЦУМа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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20 июл 2024
Начитались отзывов на другие экскурсии Ирины и выбрали это гастроприключение. Сказать, что экскурсия вызвала чувство восторга - не сказать ничего. Вкусно, легко, сытно, интригующе, красиво и ещё много самых выразительных
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эпитетов. Открытия и интрига в каждом блюде и напитке, потрясающее обслуживание во всех трех ресторанах и интересный рассказ о Сочи на вкус, на ароматы. Экскурсия очень южная, очень сочинская и при этом ничего похожего мы нигде не видели - потрясающая экскурсия и восхитительный гастроужин в одном живом формате. Браво! Однозначно пойдём на все остальные маршруты! Рекомендуем на все 1000%!

Начитались отзывов на другие экскурсии Ирины и выбрали это гастроприключение. Сказать, что экскурсия вызвала чувство восторгаНачитались отзывов на другие экскурсии Ирины и выбрали это гастроприключение. Сказать, что экскурсия вызвала чувство восторгаНачитались отзывов на другие экскурсии Ирины и выбрали это гастроприключение. Сказать, что экскурсия вызвала чувство восторга

Входит в следующие категории Сочи

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковНеобычныеЛетниеГастрономическиеМорской вокзалПопулярные местаПрирода и пейзажиУникальный опыт

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