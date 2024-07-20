Посетить лучшие рестораны и попробовать город на вкус
Какой он — Сочи? Это волшебный город-коктейль. Это фантастический эликсир счастья, уникальный и неповторимый. Наша южная кухня замешана на традициях сотни народов и невероятных дарах жаркой и щедрой природы. На экскурсии вы сможете раскрыть её секрет и совершите настоящее гастрономическое открытие!
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1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Часть 1: гастрономическая
Сочинская кухня — это давно не банальные ХХХ (хачапури, хинкали, харчо). Она вбирает в себя всё самое традиционно-лучшее, смешивается с приключениями и возможностями современных достижений гастрономии. На экскурсии мы посетим три ресторана: вы попробуете три блюда, десерт и пять напитков (в том числе два алкогольных). Все они абсолютно эксклюзивны: специально для нас разработаны и не включены в меню ни одного из ресторанов.
Блюда подадут нам, накрытые клошами. Вам предстоит в каждом угадать ингредиенты. А я тем временем расскажу, как формировался густой замес народов, традиций, вкусов и экзотики в Сочи, по какому случаю здесь произносят фразу «Свет вашим глазам» и какое блюдо готовят по случаю рождения сына.
Часть 2: экскурсионная
В перерывах между ресторанами будем гулять по историческому центру:
Заглянем в музей истории Сочи и раскроем секрет скульптуры «Кавказское гостеприимство»
Посмотрим, как на наших глазах у огромного тандыра происходит волшебство рождения лавашей
Поговорим о южной традиции первой утренней чашечки кофе на улице
Пройдём по пальмарию, где я расскажу, на каких сочинских пальмах созревают съедобные плоды
Узнаем тайну самого дорогого сочинского ресторана «Морской» в историческом здании Морского вокзала
И завершим экскурсию под закат в акватории Морского порта под «самый сочинский тост»
Организационные детали
Одевайтесь нарядно — будут красивые фото. Сытыми приходить запрещено!
Программа будет интересна взрослым и детям с 5 лет
Дополнительно оплачивается ресторанный сет: — взрослый (3 блюда, 1 десерт, 2 алкогольных напитка, 3 безалкогольных напитка) — 1700 ₽ с человека — детский (1 блюдо, 1 десерт, 2 безалкогольных напитка) — 350 ₽ с человека и
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Сочи
Провела экскурсии для 1757 туристов
Я обожаю свой город — его воздух, звуки, запахи, проспекты и удалённые тропинки. Больше двух лет организовывала и проводила экскурсии в большой компании, но сейчас хочется отойти от стандартных предложений и показать гостям Сочи, открытый для «своих»!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Всеволод
20 июл 2024
Начитались отзывов на другие экскурсии Ирины и выбрали это гастроприключение. Сказать, что экскурсия вызвала чувство восторга - не сказать ничего. Вкусно, легко, сытно, интригующе, красиво и ещё много самых выразительных читать дальше
эпитетов. Открытия и интрига в каждом блюде и напитке, потрясающее обслуживание во всех трех ресторанах и интересный рассказ о Сочи на вкус, на ароматы. Экскурсия очень южная, очень сочинская и при этом ничего похожего мы нигде не видели - потрясающая экскурсия и восхитительный гастроужин в одном живом формате. Браво! Однозначно пойдём на все остальные маршруты! Рекомендуем на все 1000%!