Абхазия зимой — это особенная магия. Толпы туристов исчезают, горы надевают снежные шапки, а воздух становится звенящим. Наступает идеальное время для вдумчивых прогулок и эстетичных кадров. Мы проедем по самым живописным уголкам страны, а итогом дня станут не только тёплые воспоминания, но и серия стильных кадров для ваших фотоальбомов.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

По пути к основным локациям сделаем дополнительные фотостопы с лучшими видами для съёмки. Вам не нужно уметь позировать — я подскажу лучшие ракурсы и помогу чувствовать себя естественно.

Белые скалы — природная локация, где лазурная морская вода контрастирует с белоснежным известняком. Идеальное место для минималистичных и стильных кадров.

Гагра. Прогуляемся у легендарной Колоннады и Зимнего театра, любуясь старинной архитектурой.

Природные локации. Сделаем остановку у бездонного Голубого озера и проедем сквозь величественный Юпшарский каньон.

Озеро Рица. Кульминация маршрута — жемчужина гор на высоте 950 м в окружении заснеженных пиков.

При желании остановимся на обед в проверенном месте с национальной кухней.

Примерный тайминг

9:00–9:30 — прохождение границы

10:00–10:30 — остановка на Белых скалах, фотосессия

10:30–11:00 — дорога до Гагры

11:00–12:00 — прогулка по Гагре и фотосессия (Гагрипш, Колоннада, Зимний театр, Приморский парк и набережная)

12:00–12:30 — дорога в горы (по желанию — остановка в кофейне и лёгкий перекус)

12:30–12:40 — подвесной мост через Бзыбь (фото на мосту, зиплайн для желающих)

13:00–14:00 — Голубое озеро и дополнительные остановки в живописных местах по пути

14:00–14:30 — Юпшарский каньон («Каменный мешок»)

15:00–16:00 — фотосессия на озере Рица и свободное время

16:00–18:00 — обратный путь с заездом на обед в ресторан национальной кухни

Организационные детали

Едем на комфортабельном внедорожнике Toyota Rush. В машине всегда тепло, есть питьевая вода и место для ваших вещей

Можно с детьми от 12 лет

Снимаю на профессиональную технику Sony A7iv + объектив Sony 24-70mm/f2.8

В течение недели вы получите 40+ фотографий в авторской цветокоррекции и ретуши через личную онлайн-галерею

Дополнительные расходы

Экосбор в Рицинский нацпарк — 700 ₽ за чел.

Обед (по желанию)

Пересечение границы