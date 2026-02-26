Абхазия зимой — это особенная магия. Толпы туристов исчезают, горы надевают снежные шапки, а воздух становится звенящим. Наступает идеальное время для вдумчивых прогулок и эстетичных кадров.
Мы проедем по самым живописным уголкам страны, а итогом дня станут не только тёплые воспоминания, но и серия стильных кадров для ваших фотоальбомов.
Описание фото-прогулки
По пути к основным локациям сделаем дополнительные фотостопы с лучшими видами для съёмки. Вам не нужно уметь позировать — я подскажу лучшие ракурсы и помогу чувствовать себя естественно.
Белые скалы — природная локация, где лазурная морская вода контрастирует с белоснежным известняком. Идеальное место для минималистичных и стильных кадров.
Гагра. Прогуляемся у легендарной Колоннады и Зимнего театра, любуясь старинной архитектурой.
Природные локации. Сделаем остановку у бездонного Голубого озера и проедем сквозь величественный Юпшарский каньон.
Озеро Рица. Кульминация маршрута — жемчужина гор на высоте 950 м в окружении заснеженных пиков.
При желании остановимся на обед в проверенном месте с национальной кухней.
Примерный тайминг
- 9:00–9:30 — прохождение границы
- 10:00–10:30 — остановка на Белых скалах, фотосессия
- 10:30–11:00 — дорога до Гагры
- 11:00–12:00 — прогулка по Гагре и фотосессия (Гагрипш, Колоннада, Зимний театр, Приморский парк и набережная)
- 12:00–12:30 — дорога в горы (по желанию — остановка в кофейне и лёгкий перекус)
- 12:30–12:40 — подвесной мост через Бзыбь (фото на мосту, зиплайн для желающих)
- 13:00–14:00 — Голубое озеро и дополнительные остановки в живописных местах по пути
- 14:00–14:30 — Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
- 15:00–16:00 — фотосессия на озере Рица и свободное время
- 16:00–18:00 — обратный путь с заездом на обед в ресторан национальной кухни
Организационные детали
- Едем на комфортабельном внедорожнике Toyota Rush. В машине всегда тепло, есть питьевая вода и место для ваших вещей
- Можно с детьми от 12 лет
- Снимаю на профессиональную технику Sony A7iv + объектив Sony 24-70mm/f2.8
- В течение недели вы получите 40+ фотографий в авторской цветокоррекции и ретуши через личную онлайн-галерею
Дополнительные расходы
- Экосбор в Рицинский нацпарк — 700 ₽ за чел.
- Обед (по желанию)
Пересечение границы
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Адлере или Сириусе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Адлере
Провёл экскурсии для 124 туристов
Я профессиональный фотограф и занимаюсь не только свадебной и индивидуальной съёмкой, но и провожу авторские фототуры на личном кабриолете Lexus. Готовы отправиться за красивыми кадрами и яркими впечатлениями в Абхазию или на Красную Поляну? Буду рад встрече!
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Света
26 фев 2026
Давно хотела посмотреть Абхазию, и совершенно случайно нашла эту экскурсию. Поездка просто топ, лучший день отпуска 🔥
Не сравнится ни с какими экскурсиями от отелей. Вся поездка исключительно для Вас, максимальная
Входит в следующие категории Адлера
