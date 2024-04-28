Авторские туры по Алтаю

Туры в городах Алтая

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Индивидуальные экскурсии

По Алтаю на джипах в компании друзей. Индивидуальный тур
По Алтаю на джипах в компании друзей. Индивидуальный тур
230000
за чел.
Насладиться природой и свободой и увидеть популярные и редкие достопримечательности
Горно-Алтайск
Алтайские приключения: тур по самым захватывающим локациям для всей семьи
Алтайские приключения: тур по самым захватывающим локациям для всей семьи
37000
за чел.
Сплавиться по Катуни, искупаться в ледниковых озёрах и полюбоваться Гейзерным озером
Горно-Алтайск
Счастье в горах! От Горно-Алтайска до Монголии через долину Актру
Счастье в горах! От Горно-Алтайска до Монголии через долину Актру
74500
за чел.
Проехать по всему Чуйскому тракту, погулять на захватывающих высотах и послушать горловое пение
Горно-Алтайск
К лиловым лавинам маральника: весенний отпуск с собаками на Алтае
К лиловым лавинам маральника: весенний отпуск с собаками на Алтае
40000
за чел.
Полюбоваться сибирской сакурой, посетить зубровый питомник и сакральные для алтайцев места
Горно-Алтайск
Этнический тур на Алтай в мини-группе: места силы, ритуалы и проживание в юртах
Этнический тур на Алтай в мини-группе: места силы, ритуалы и проживание в юртах
55555
за чел.
Покормить огонь по алтайской традиции, попробовать чай с талканом и ощутить мощь Катуни
Горно-Алтайск
Тур-приключение для всей семьи: катание на велосипеде и верхом, сплав и мастер-классы
Тур-приключение для всей семьи: катание на велосипеде и верхом, сплав и мастер-классы
29000
за чел.
Сделать обережную куклу, прокатиться на лошади и сплавиться по реке Кокса
Усть-Кокса
Весеннее дыхание Алтая: знаковые локации, инопланетные пейзажи и цветение маральника
Весеннее дыхание Алтая: знаковые локации, инопланетные пейзажи и цветение маральника
79000
за чел.
Попробовать алтайскую медовуху и сыр, научиться горловому пению и прокатиться по Катуни
Горно-Алтайск
В горы Алтая без рюкзаков и с комфортом - включено всё: проживание, питание и приключения
В горы Алтая без рюкзаков и с комфортом - включено всё: проживание, питание и приключения
80300
за чел.
Прокатиться верхом по альпийским лугам, попробовать алтайскую кухню и посидеть у костра
Горно-Алтайск
Путешествие по Алтаю: от Телецкого озера до Чуйского тракта через Марс и Чулышман
Путешествие по Алтаю: от Телецкого озера до Чуйского тракта через Марс и Чулышман
77300
за чел.
Увидеть каменные грибы, покататься по Телецкому озеру на катере и заглянуть в алтайское жилище
Горно-Алтайск

Групповые экскурсии

По Алтаю на джипах в компании друзей. Индивидуальный тур
По Алтаю на джипах в компании друзей. Индивидуальный тур
230000
за чел.
Насладиться природой и свободой и увидеть популярные и редкие достопримечательности
Горно-Алтайск
Алтайские приключения: тур по самым захватывающим локациям для всей семьи
Алтайские приключения: тур по самым захватывающим локациям для всей семьи
37000
за чел.
Сплавиться по Катуни, искупаться в ледниковых озёрах и полюбоваться Гейзерным озером
Горно-Алтайск
Счастье в горах! От Горно-Алтайска до Монголии через долину Актру
Счастье в горах! От Горно-Алтайска до Монголии через долину Актру
74500
за чел.
Проехать по всему Чуйскому тракту, погулять на захватывающих высотах и послушать горловое пение
Горно-Алтайск
К лиловым лавинам маральника: весенний отпуск с собаками на Алтае
К лиловым лавинам маральника: весенний отпуск с собаками на Алтае
40000
за чел.
Полюбоваться сибирской сакурой, посетить зубровый питомник и сакральные для алтайцев места
Горно-Алтайск
Этнический тур на Алтай в мини-группе: места силы, ритуалы и проживание в юртах
Этнический тур на Алтай в мини-группе: места силы, ритуалы и проживание в юртах
55555
за чел.
Покормить огонь по алтайской традиции, попробовать чай с талканом и ощутить мощь Катуни
Горно-Алтайск
Золотое кольцо Алтая. Экспресс-тур на 6 дней
Золотое кольцо Алтая. Экспресс-тур на 6 дней
от
76500
за чел.
Сокращенная версия классического тура «Золотое кольцо» для тех, у кого короткий отпуск, тем не менее включает основные достопримечательности Горного А...
Горно-Алтайск
Тур-приключение для всей семьи: катание на велосипеде и верхом, сплав и мастер-классы
Тур-приключение для всей семьи: катание на велосипеде и верхом, сплав и мастер-классы
29000
за чел.
Сделать обережную куклу, прокатиться на лошади и сплавиться по реке Кокса
Усть-Кокса
Золотое кольцо Алтая. 9-дневный тур
Золотое кольцо Алтая. 9-дневный тур
от
112000
за чел.
В классический, самый старый тур по Алтаю, мы добавили знакомство с культурой и традициями народов, с древних времен населяющих многонациональный Алта...
Горно-Алтайск
Весеннее дыхание Алтая: знаковые локации, инопланетные пейзажи и цветение маральника
Весеннее дыхание Алтая: знаковые локации, инопланетные пейзажи и цветение маральника
79000
за чел.
Попробовать алтайскую медовуху и сыр, научиться горловому пению и прокатиться по Катуни
Горно-Алтайск

Обзорные по городам

К лиловым лавинам маральника: весенний отпуск с собаками на Алтае
К лиловым лавинам маральника: весенний отпуск с собаками на Алтае
40000
за чел.
Полюбоваться сибирской сакурой, посетить зубровый питомник и сакральные для алтайцев места
Горно-Алтайск
В горы Алтая без рюкзаков и с комфортом - включено всё: проживание, питание и приключения
В горы Алтая без рюкзаков и с комфортом - включено всё: проживание, питание и приключения
80300
за чел.
Прокатиться верхом по альпийским лугам, попробовать алтайскую кухню и посидеть у костра
Горно-Алтайск
Дух Алтая: путешествие по знаковым локациям
Дух Алтая: путешествие по знаковым локациям
54800
за чел.
Прогуляться по Телецкому озеру, изучить петроглифы и побывать в парке «Уч-Энмек»
Горно-Алтайск
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
90000
за чел.
Пересечём пять районов Алтая, увидим перевалы, Гейзерное озёро и попробуем парение в сибирских чанах
Горно-Алтайск
Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
53300
за чел.
Отдых в горных шале, парение в чанах с травами, поездки верхом и на квадроцикле
Горно-Алтайск
Знакомство с Алтаем. Мультинские озера
Знакомство с Алтаем. Мультинские озера
5
3 отзыва
от
53900
за чел.
Насыщенный впечатлениями поход по Алтаю. Вас ждут 55 км пути по заповедным местам Катунского бассейна за 7 ходовых дней. Поход на Мультинские озера не...
Горно-Алтайск
Алтай: топовые места и скрытые уголки
Алтай: топовые места и скрытые уголки
103400
за чел.
Прокатиться по Телецкому озеру, рассмотреть «каменные грибы» и древние петроглифы
Горно-Алтайск
На Алтай за чудесами, энергией и видами
На Алтай за чудесами, энергией и видами
69900
за чел.
Увидеть, как сливаются реки, загадать желание на острове Патмос и побывать в «Долине горных духов»
Горно-Алтайск
Большой Алтай. Обзорный тур на 5 дней
Большой Алтай. Обзорный тур на 5 дней
5
3 отзыва
62900
за чел.
Тур на Алтай – это незабываемое приключение, настоящая перезагрузка, наполняющая энергией и вдохновением! Бурные воды великих рек Алтая, кристальная ч...
Горно-Алтайск

Водные прогулки

Золотое кольцо Алтая. Экспресс-тур на 6 дней
Золотое кольцо Алтая. Экспресс-тур на 6 дней
от
76500
за чел.
Сокращенная версия классического тура «Золотое кольцо» для тех, у кого короткий отпуск, тем не менее включает основные достопримечательности Горного А...
Горно-Алтайск
Тур-приключение для всей семьи: катание на велосипеде и верхом, сплав и мастер-классы
Тур-приключение для всей семьи: катание на велосипеде и верхом, сплав и мастер-классы
29000
за чел.
Сделать обережную куклу, прокатиться на лошади и сплавиться по реке Кокса
Усть-Кокса
Беловодье и Белуха: открытие таинственной долины. Тур на Алтай
Беловодье и Белуха: открытие таинственной долины. Тур на Алтай
5
3 отзыва
76100
за чел.
Уютной небольшой компанией мы отправимся в самую сакральную долину Алтая и каждый день будем знакомиться с интересными объектами. Проедем по бому к за...
Горно-Алтайск
Золотое кольцо Алтая. 9-дневный тур
Золотое кольцо Алтая. 9-дневный тур
от
112000
за чел.
В классический, самый старый тур по Алтаю, мы добавили знакомство с культурой и традициями народов, с древних времен населяющих многонациональный Алта...
Горно-Алтайск
Путешествие по Алтаю: от Телецкого озера до Чуйского тракта через Марс и Чулышман
Путешествие по Алтаю: от Телецкого озера до Чуйского тракта через Марс и Чулышман
77300
за чел.
Увидеть каменные грибы, покататься по Телецкому озеру на катере и заглянуть в алтайское жилище
Горно-Алтайск
Калейдоскоп впечатлений: Телецкое озеро, Патмос, «Долина горных духов» и погружение в культуру Алтая
Калейдоскоп впечатлений: Телецкое озеро, Патмос, «Долина горных духов» и погружение в культуру Алтая
69900
за чел.
Прокатиться на катере по озеру, пройти по шаманской тропе и попробовать алтайскую кухню
Горно-Алтайск
Приключения на Алтае. Треккинг и рафтинг
Приключения на Алтае. Треккинг и рафтинг
5
3 отзыва
73000
за чел.
Этот тур сочетает в себе пеший, экскурсионный и водный туризм. Вы совершите экскурсию по Телецкому озеру, посетите уникальную долину р. Чулышман, сове...
Горно-Алтайск
Алтай без границ. Тур на 12 дней
Алтай без границ. Тур на 12 дней
от
141000
за чел.
К самому популярному и насыщенному туру по Алтаю мы добавили посещение одного из самых отдаленных и труднодоступных районов — долины реки Чулышман и к...
Горно-Алтайск
Дух Алтая: путешествие по знаковым локациям
Дух Алтая: путешествие по знаковым локациям
54800
за чел.
Прогуляться по Телецкому озеру, изучить петроглифы и побывать в парке «Уч-Энмек»
Горно-Алтайск

Туры на автомобиле

По Алтаю на джипах в компании друзей. Индивидуальный тур
По Алтаю на джипах в компании друзей. Индивидуальный тур
230000
за чел.
Насладиться природой и свободой и увидеть популярные и редкие достопримечательности
Горно-Алтайск
Алтайские приключения: тур по самым захватывающим локациям для всей семьи
Алтайские приключения: тур по самым захватывающим локациям для всей семьи
37000
за чел.
Сплавиться по Катуни, искупаться в ледниковых озёрах и полюбоваться Гейзерным озером
Горно-Алтайск
Счастье в горах! От Горно-Алтайска до Монголии через долину Актру
Счастье в горах! От Горно-Алтайска до Монголии через долину Актру
74500
за чел.
Проехать по всему Чуйскому тракту, погулять на захватывающих высотах и послушать горловое пение
Горно-Алтайск
Тур-приключение для всей семьи: катание на велосипеде и верхом, сплав и мастер-классы
Тур-приключение для всей семьи: катание на велосипеде и верхом, сплав и мастер-классы
29000
за чел.
Сделать обережную куклу, прокатиться на лошади и сплавиться по реке Кокса
Усть-Кокса
В горы Алтая без рюкзаков и с комфортом - включено всё: проживание, питание и приключения
В горы Алтая без рюкзаков и с комфортом - включено всё: проживание, питание и приключения
80300
за чел.
Прокатиться верхом по альпийским лугам, попробовать алтайскую кухню и посидеть у костра
Горно-Алтайск
Путешествие по Алтаю: от Телецкого озера до Чуйского тракта через Марс и Чулышман
Путешествие по Алтаю: от Телецкого озера до Чуйского тракта через Марс и Чулышман
77300
за чел.
Увидеть каменные грибы, покататься по Телецкому озеру на катере и заглянуть в алтайское жилище
Горно-Алтайск
Калейдоскоп впечатлений: Телецкое озеро, Патмос, «Долина горных духов» и погружение в культуру Алтая
Калейдоскоп впечатлений: Телецкое озеро, Патмос, «Долина горных духов» и погружение в культуру Алтая
69900
за чел.
Прокатиться на катере по озеру, пройти по шаманской тропе и попробовать алтайскую кухню
Горно-Алтайск
Май - пора на Алтай: Телецкое озеро, Патмос и Чуйский тракт
Май - пора на Алтай: Телецкое озеро, Патмос и Чуйский тракт
53700
за чел.
Пройти обряд благопожелания с огнём, прогуляться по тропе здоровья и попробовать алтайскую кухню
Горно-Алтайск
Алтай без границ. Тур на 12 дней
Алтай без границ. Тур на 12 дней
от
141000
за чел.
К самому популярному и насыщенному туру по Алтаю мы добавили посещение одного из самых отдаленных и труднодоступных районов — долины реки Чулышман и к...
Горно-Алтайск

Гастрономические туры

В горы Алтая без рюкзаков и с комфортом - включено всё: проживание, питание и приключения
В горы Алтая без рюкзаков и с комфортом - включено всё: проживание, питание и приключения
80300
за чел.
Прокатиться верхом по альпийским лугам, попробовать алтайскую кухню и посидеть у костра
Горно-Алтайск
Калейдоскоп впечатлений: Телецкое озеро, Патмос, «Долина горных духов» и погружение в культуру Алтая
Калейдоскоп впечатлений: Телецкое озеро, Патмос, «Долина горных духов» и погружение в культуру Алтая
69900
за чел.
Прокатиться на катере по озеру, пройти по шаманской тропе и попробовать алтайскую кухню
Горно-Алтайск
Май - пора на Алтай: Телецкое озеро, Патмос и Чуйский тракт
Май - пора на Алтай: Телецкое озеро, Патмос и Чуйский тракт
53700
за чел.
Пройти обряд благопожелания с огнём, прогуляться по тропе здоровья и попробовать алтайскую кухню
Горно-Алтайск
В розовом море цветов: весенний тур по главным местам Алтая
В розовом море цветов: весенний тур по главным местам Алтая
59000
за чел.
Устроить пикник в горах, побывать на пасеке и погулять по дендрарию
Горно-Алтайск
В роли кочевника на Алтае: обряды, сакральные места и дегустации традиционных блюд
В роли кочевника на Алтае: обряды, сакральные места и дегустации традиционных блюд
5
1 отзыв
56666
за чел.
Пожить в юрте, послушать горловое пение и сплавиться по Катуни
Горно-Алтайск

Экскурсионные туры на несколько дней

По Алтаю на джипах в компании друзей. Индивидуальный тур
По Алтаю на джипах в компании друзей. Индивидуальный тур
230000
за чел.
Насладиться природой и свободой и увидеть популярные и редкие достопримечательности
Горно-Алтайск
Алтайские приключения: тур по самым захватывающим локациям для всей семьи
Алтайские приключения: тур по самым захватывающим локациям для всей семьи
37000
за чел.
Сплавиться по Катуни, искупаться в ледниковых озёрах и полюбоваться Гейзерным озером
Горно-Алтайск
Счастье в горах! От Горно-Алтайска до Монголии через долину Актру
Счастье в горах! От Горно-Алтайска до Монголии через долину Актру
74500
за чел.
Проехать по всему Чуйскому тракту, погулять на захватывающих высотах и послушать горловое пение
Горно-Алтайск
К лиловым лавинам маральника: весенний отпуск с собаками на Алтае
К лиловым лавинам маральника: весенний отпуск с собаками на Алтае
40000
за чел.
Полюбоваться сибирской сакурой, посетить зубровый питомник и сакральные для алтайцев места
Горно-Алтайск
Этнический тур на Алтай в мини-группе: места силы, ритуалы и проживание в юртах
Этнический тур на Алтай в мини-группе: места силы, ритуалы и проживание в юртах
55555
за чел.
Покормить огонь по алтайской традиции, попробовать чай с талканом и ощутить мощь Катуни
Горно-Алтайск
Золотое кольцо Алтая. Экспресс-тур на 6 дней
Золотое кольцо Алтая. Экспресс-тур на 6 дней
от
76500
за чел.
Сокращенная версия классического тура «Золотое кольцо» для тех, у кого короткий отпуск, тем не менее включает основные достопримечательности Горного А...
Горно-Алтайск
Тур-приключение для всей семьи: катание на велосипеде и верхом, сплав и мастер-классы
Тур-приключение для всей семьи: катание на велосипеде и верхом, сплав и мастер-классы
29000
за чел.
Сделать обережную куклу, прокатиться на лошади и сплавиться по реке Кокса
Усть-Кокса
Волшебные краски Алтая
Волшебные краски Алтая
5
3 отзыва
49700
за чел.
Приглашаем вас отправиться вместе с нами в удивительное путешествие по осеннему Алтаю! Осень – особенное время года на Алтае. Природа окрашивается в я...
Горно-Алтайск
Беловодье и Белуха: открытие таинственной долины. Тур на Алтай
Беловодье и Белуха: открытие таинственной долины. Тур на Алтай
5
3 отзыва
76100
за чел.
Уютной небольшой компанией мы отправимся в самую сакральную долину Алтая и каждый день будем знакомиться с интересными объектами. Проедем по бому к за...
Горно-Алтайск

Последние отзывы о турах по Алтаю

  • Е
    Екатерина
    28 апреля 2024
    Алтайские тропы: красота природы с комфортом
    Очень понравился тур. Было интересно увидеть красоты Алтая: заснеженные вершины гор, озёра, долины и множество других плюшек. Станислав - отличный организатор. Тур рекомендую.
    Очень понравился тур. Было интересно увидеть красоты Алтая: заснеженные вершины гор, озёра, долины и множество других плюшекОчень понравился тур. Было интересно увидеть красоты Алтая: заснеженные вершины гор, озёра, долины и множество других плюшекОчень понравился тур. Было интересно увидеть красоты Алтая: заснеженные вершины гор, озёра, долины и множество других плюшекОчень понравился тур. Было интересно увидеть красоты Алтая: заснеженные вершины гор, озёра, долины и множество других плюшекОчень понравился тур. Было интересно увидеть красоты Алтая: заснеженные вершины гор, озёра, долины и множество других плюшек
  • М
    Михаил
    26 апреля 2024
    Алтайские тропы: красота природы с комфортом
    Грамотно составленный маршрут и теплая обстановка, ощущение что оказался в компании старых друзей. Отличное путешествие
  • А
    Анастасия
    24 апреля 2024
    Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
    Получился очень крутой отдых. Красота природы головокружительна. Локации просто потрясающие. Всё что смотрелось на фото из интернета, совпало с реальностью на все 100%. Огромное спасибо организатору Наталье за то, что нам совершенно не пришлось думать, а где ночевать, а куда заехать перекусить, за нас обо всём подумали, и отдых был именно отдыхом. С нами был гид - Алексей, выше всех похвал. Весь маршрут рассказывал про историю мест где мы находились, показывал красоту Алтая с очень крутых обзорных площадок. Тур с ним был круче, запоминающе. Алексей, огромное спасибо.
  • Е
    Екатерина
    24 апреля 2024
    Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
    Отлично проверили время и познакомились с Алтаем. Машина комфортная, как и вождение. Спасибо гиду Сергею за интересную экскурсию)
  • В
    Виктория
    7 апреля 2024
    Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
    Спасибо большое гиду за чудесный Алтай!!
    Спасибо большое гиду за чудесный Алтай!!Спасибо большое гиду за чудесный Алтай!!Спасибо большое гиду за чудесный Алтай!!Спасибо большое гиду за чудесный Алтай!!Спасибо большое гиду за чудесный Алтай!!Спасибо большое гиду за чудесный Алтай!!Спасибо большое гиду за чудесный Алтай!!Спасибо большое гиду за чудесный Алтай!!Спасибо большое гиду за чудесный Алтай!!Спасибо большое гиду за чудесный Алтай!!
  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Треккинг на Алтай. Мультинские и озёра Красной горы
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
  • И
    Иван
    19 марта 2024
    Треккинг на Алтай. Мультинские и озёра Красной горы
    Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.
  • Д
    Данетта
    5 марта 2024
    Треккинг на Алтай. Мультинские и озёра Красной горы
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
  • Е
    Екатерина
    28 февраля 2024
    Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
    Все было супер!
    Все было супер!Все было супер!Все было супер!Все было супер!Все было супер!Все было супер!Все было супер!Все было супер!Все было супер!
  • И
    Илья
    28 февраля 2024
    Экспедиция на Алтайский Марс
    Всё прошло отлично
    Всё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отлично
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Треккинг к Шавлинским озерам
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Алтай. Поход к подножию Белухи
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Г
    Галина
    26 февраля 2024
    Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
    Отдыхали с мужем 2 дня с 23-24 февраля 2024. Было путешествие по Чуйскому тракту с заездом на Марс и Гейзерное озеро. Путешествие нас не утомило, мы остались довольны! Несмотря на длинную дорогу, время пролетает быстро, так как она невероятно красивая. Зимой туристов мало, это огромный плюс для фотографов. Но берите с собой больше теплых вещей: балаклаву, шерстяные носки, термобелье, горнолыжные штаны. Гид Сергей нам очень понравился! Никуда не торопил, все было комфортно, останавливал в красивых локациях для снимков. Ирина помогала решить все вопросы при бронировании. Благодарю всю команду за это прекрасное путешествие!
    Отдыхали с мужем 2 дня с 23-24 февраля 2024. Было путешествие по Чуйскому тракту с заездом на Марс и Гейзерное озероОтдыхали с мужем 2 дня с 23-24 февраля 2024. Было путешествие по Чуйскому тракту с заездом на Марс и Гейзерное озероОтдыхали с мужем 2 дня с 23-24 февраля 2024. Было путешествие по Чуйскому тракту с заездом на Марс и Гейзерное озероОтдыхали с мужем 2 дня с 23-24 февраля 2024. Было путешествие по Чуйскому тракту с заездом на Марс и Гейзерное озероОтдыхали с мужем 2 дня с 23-24 февраля 2024. Было путешествие по Чуйскому тракту с заездом на Марс и Гейзерное озероОтдыхали с мужем 2 дня с 23-24 февраля 2024. Было путешествие по Чуйскому тракту с заездом на Марс и Гейзерное озероОтдыхали с мужем 2 дня с 23-24 февраля 2024. Было путешествие по Чуйскому тракту с заездом на Марс и Гейзерное озероОтдыхали с мужем 2 дня с 23-24 февраля 2024. Было путешествие по Чуйскому тракту с заездом на Марс и Гейзерное озероОтдыхали с мужем 2 дня с 23-24 февраля 2024. Было путешествие по Чуйскому тракту с заездом на Марс и Гейзерное озероОтдыхали с мужем 2 дня с 23-24 февраля 2024. Было путешествие по Чуйскому тракту с заездом на Марс и Гейзерное озеро
  • Н
    Никита
    18 февраля 2024
    Зимний Алтай
    Все прошло легко и без накладок.
    Все прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладок
  • А
    Александра
    14 февраля 2024
    Экспедиция на Алтайский Марс
    Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.
    Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точноОрганизация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точноОрганизация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точноОрганизация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Треккинг к Шавлинским озерам
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • Е
    Елена
    17 января 2024
    Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
    Тур с Андреем был просто незабываемый. Столько впечатлений! В Алтай невозможно не влюбиться! Андрей очень внимательный и отзывчивый, интеллигентный! Несмотря на травму, показал нам даже больше, чем было предложено в самом туре. Миллион благодарности от нас! 🤗💝
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Алтай. Поход к подножию Белухи
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • Н
    Наталья
    10 января 2024
    Зимний Алтай
    Тур очень понравился программой, мы получили много впечатлений, несмотря на то, что были уже на Алтае летом. Много природных мест нас восхитили, восполнили свои впечатления о музее в Горно-Алтайске, побывали в городе Бийске. Посмотрели лебединое озеро, замерзший водопад, Чуйский тракт, слияние двух рек- Катуни и Чуи. Спасибо большое за тур и полученные удовольствие от нашей поездки.
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