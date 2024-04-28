Туры в городах Алтая
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Алтае или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
230000
₽
за чел.
Насладиться природой и свободой и увидеть популярные и редкие достопримечательности
37000
₽
за чел.
Сплавиться по Катуни, искупаться в ледниковых озёрах и полюбоваться Гейзерным озером
74500
₽
за чел.
Проехать по всему Чуйскому тракту, погулять на захватывающих высотах и послушать горловое пение
40000
₽
за чел.
Полюбоваться сибирской сакурой, посетить зубровый питомник и сакральные для алтайцев места
55555
₽
за чел.
Покормить огонь по алтайской традиции, попробовать чай с талканом и ощутить мощь Катуни
29000
₽
за чел.
Сделать обережную куклу, прокатиться на лошади и сплавиться по реке Кокса
79000
₽
за чел.
Попробовать алтайскую медовуху и сыр, научиться горловому пению и прокатиться по Катуни
80300
₽
за чел.
Прокатиться верхом по альпийским лугам, попробовать алтайскую кухню и посидеть у костра
77300
₽
за чел.
Увидеть каменные грибы, покататься по Телецкому озеру на катере и заглянуть в алтайское жилище
Групповые экскурсии
230000
₽
за чел.
Насладиться природой и свободой и увидеть популярные и редкие достопримечательности
37000
₽
за чел.
Сплавиться по Катуни, искупаться в ледниковых озёрах и полюбоваться Гейзерным озером
74500
₽
за чел.
Проехать по всему Чуйскому тракту, погулять на захватывающих высотах и послушать горловое пение
40000
₽
за чел.
Полюбоваться сибирской сакурой, посетить зубровый питомник и сакральные для алтайцев места
55555
₽
за чел.
Покормить огонь по алтайской традиции, попробовать чай с талканом и ощутить мощь Катуни
от
76500
₽
за чел.
Сокращенная версия классического тура «Золотое кольцо» для тех, у кого короткий отпуск, тем не менее включает основные достопримечательности Горного А...
29000
₽
за чел.
Сделать обережную куклу, прокатиться на лошади и сплавиться по реке Кокса
от
112000
₽
за чел.
В классический, самый старый тур по Алтаю, мы добавили знакомство с культурой и традициями народов, с древних времен населяющих многонациональный Алта...
79000
₽
за чел.
Попробовать алтайскую медовуху и сыр, научиться горловому пению и прокатиться по Катуни
Обзорные по городам
40000
₽
за чел.
Полюбоваться сибирской сакурой, посетить зубровый питомник и сакральные для алтайцев места
80300
₽
за чел.
Прокатиться верхом по альпийским лугам, попробовать алтайскую кухню и посидеть у костра
54800
₽
за чел.
Прогуляться по Телецкому озеру, изучить петроглифы и побывать в парке «Уч-Энмек»
90000
₽
за чел.
Пересечём пять районов Алтая, увидим перевалы, Гейзерное озёро и попробуем парение в сибирских чанах
53300
₽
за чел.
Отдых в горных шале, парение в чанах с травами, поездки верхом и на квадроцикле
5
3 отзыва
от
53900
₽
за чел.
Насыщенный впечатлениями поход по Алтаю. Вас ждут 55 км пути по заповедным местам Катунского бассейна за 7 ходовых дней. Поход на Мультинские озера не...
103400
₽
за чел.
Прокатиться по Телецкому озеру, рассмотреть «каменные грибы» и древние петроглифы
69900
₽
за чел.
Увидеть, как сливаются реки, загадать желание на острове Патмос и побывать в «Долине горных духов»
5
3 отзыва
62900
₽
за чел.
Тур на Алтай – это незабываемое приключение, настоящая перезагрузка, наполняющая энергией и вдохновением! Бурные воды великих рек Алтая, кристальная ч...
Водные прогулки
от
76500
₽
за чел.
Сокращенная версия классического тура «Золотое кольцо» для тех, у кого короткий отпуск, тем не менее включает основные достопримечательности Горного А...
29000
₽
за чел.
Сделать обережную куклу, прокатиться на лошади и сплавиться по реке Кокса
5
3 отзыва
76100
₽
за чел.
Уютной небольшой компанией мы отправимся в самую сакральную долину Алтая и каждый день будем знакомиться с интересными объектами. Проедем по бому к за...
от
112000
₽
за чел.
В классический, самый старый тур по Алтаю, мы добавили знакомство с культурой и традициями народов, с древних времен населяющих многонациональный Алта...
77300
₽
за чел.
Увидеть каменные грибы, покататься по Телецкому озеру на катере и заглянуть в алтайское жилище
Калейдоскоп впечатлений: Телецкое озеро, Патмос, «Долина горных духов» и погружение в культуру Алтая
69900
₽
за чел.
Прокатиться на катере по озеру, пройти по шаманской тропе и попробовать алтайскую кухню
5
3 отзыва
73000
₽
за чел.
Этот тур сочетает в себе пеший, экскурсионный и водный туризм. Вы совершите экскурсию по Телецкому озеру, посетите уникальную долину р. Чулышман, сове...
от
141000
₽
за чел.
К самому популярному и насыщенному туру по Алтаю мы добавили посещение одного из самых отдаленных и труднодоступных районов — долины реки Чулышман и к...
54800
₽
за чел.
Прогуляться по Телецкому озеру, изучить петроглифы и побывать в парке «Уч-Энмек»
Туры на автомобиле
230000
₽
за чел.
Насладиться природой и свободой и увидеть популярные и редкие достопримечательности
37000
₽
за чел.
Сплавиться по Катуни, искупаться в ледниковых озёрах и полюбоваться Гейзерным озером
74500
₽
за чел.
Проехать по всему Чуйскому тракту, погулять на захватывающих высотах и послушать горловое пение
29000
₽
за чел.
Сделать обережную куклу, прокатиться на лошади и сплавиться по реке Кокса
80300
₽
за чел.
Прокатиться верхом по альпийским лугам, попробовать алтайскую кухню и посидеть у костра
77300
₽
за чел.
Увидеть каменные грибы, покататься по Телецкому озеру на катере и заглянуть в алтайское жилище
Калейдоскоп впечатлений: Телецкое озеро, Патмос, «Долина горных духов» и погружение в культуру Алтая
69900
₽
за чел.
Прокатиться на катере по озеру, пройти по шаманской тропе и попробовать алтайскую кухню
53700
₽
за чел.
Пройти обряд благопожелания с огнём, прогуляться по тропе здоровья и попробовать алтайскую кухню
от
141000
₽
за чел.
К самому популярному и насыщенному туру по Алтаю мы добавили посещение одного из самых отдаленных и труднодоступных районов — долины реки Чулышман и к...
Гастрономические туры
80300
₽
за чел.
Прокатиться верхом по альпийским лугам, попробовать алтайскую кухню и посидеть у костра
Калейдоскоп впечатлений: Телецкое озеро, Патмос, «Долина горных духов» и погружение в культуру Алтая
69900
₽
за чел.
Прокатиться на катере по озеру, пройти по шаманской тропе и попробовать алтайскую кухню
53700
₽
за чел.
Пройти обряд благопожелания с огнём, прогуляться по тропе здоровья и попробовать алтайскую кухню
59000
₽
за чел.
Устроить пикник в горах, побывать на пасеке и погулять по дендрарию
5
1 отзыв
56666
₽
за чел.
Пожить в юрте, послушать горловое пение и сплавиться по Катуни
Экскурсионные туры на несколько дней
230000
₽
за чел.
Насладиться природой и свободой и увидеть популярные и редкие достопримечательности
37000
₽
за чел.
Сплавиться по Катуни, искупаться в ледниковых озёрах и полюбоваться Гейзерным озером
74500
₽
за чел.
Проехать по всему Чуйскому тракту, погулять на захватывающих высотах и послушать горловое пение
40000
₽
за чел.
Полюбоваться сибирской сакурой, посетить зубровый питомник и сакральные для алтайцев места
55555
₽
за чел.
Покормить огонь по алтайской традиции, попробовать чай с талканом и ощутить мощь Катуни
от
76500
₽
за чел.
Сокращенная версия классического тура «Золотое кольцо» для тех, у кого короткий отпуск, тем не менее включает основные достопримечательности Горного А...
29000
₽
за чел.
Сделать обережную куклу, прокатиться на лошади и сплавиться по реке Кокса
5
3 отзыва
49700
₽
за чел.
Приглашаем вас отправиться вместе с нами в удивительное путешествие по осеннему Алтаю! Осень – особенное время года на Алтае. Природа окрашивается в я...
5
3 отзыва
76100
₽
за чел.
Уютной небольшой компанией мы отправимся в самую сакральную долину Алтая и каждый день будем знакомиться с интересными объектами. Проедем по бому к за...
Последние отзывы о турах по Алтаю
- ЕЕкатерина28 апреля 2024Алтайские тропы: красота природы с комфортомОчень понравился тур. Было интересно увидеть красоты Алтая: заснеженные вершины гор, озёра, долины и множество других плюшек. Станислав - отличный организатор. Тур рекомендую.
- ММихаил26 апреля 2024Алтайские тропы: красота природы с комфортомГрамотно составленный маршрут и теплая обстановка, ощущение что оказался в компании старых друзей. Отличное путешествие
- ААнастасия24 апреля 2024Получился очень крутой отдых. Красота природы головокружительна. Локации просто потрясающие. Всё что смотрелось на фото из интернета, совпало с реальностью на все 100%. Огромное спасибо организатору Наталье за то, что нам совершенно не пришлось думать, а где ночевать, а куда заехать перекусить, за нас обо всём подумали, и отдых был именно отдыхом. С нами был гид - Алексей, выше всех похвал. Весь маршрут рассказывал про историю мест где мы находились, показывал красоту Алтая с очень крутых обзорных площадок. Тур с ним был круче, запоминающе. Алексей, огромное спасибо.
- ЕЕкатерина24 апреля 2024Отлично проверили время и познакомились с Алтаем. Машина комфортная, как и вождение. Спасибо гиду Сергею за интересную экскурсию)
- ВВиктория7 апреля 2024Спасибо большое гиду за чудесный Алтай!!
- ННаталья21 марта 2024Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!
- ИИван19 марта 2024Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.
- ДДанетта5 марта 2024Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
- ЕЕкатерина28 февраля 2024Все было супер!
- ИИлья28 февраля 2024Всё прошло отлично
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ГГалина26 февраля 2024Отдыхали с мужем 2 дня с 23-24 февраля 2024. Было путешествие по Чуйскому тракту с заездом на Марс и Гейзерное озеро. Путешествие нас не утомило, мы остались довольны! Несмотря на длинную дорогу, время пролетает быстро, так как она невероятно красивая. Зимой туристов мало, это огромный плюс для фотографов. Но берите с собой больше теплых вещей: балаклаву, шерстяные носки, термобелье, горнолыжные штаны. Гид Сергей нам очень понравился! Никуда не торопил, все было комфортно, останавливал в красивых локациях для снимков. Ирина помогала решить все вопросы при бронировании. Благодарю всю команду за это прекрасное путешествие!
- ННикита18 февраля 2024Все прошло легко и без накладок.
- ААлександра14 февраля 2024Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
- ЕЕлена17 января 2024Тур с Андреем был просто незабываемый. Столько впечатлений! В Алтай невозможно не влюбиться! Андрей очень внимательный и отзывчивый, интеллигентный! Несмотря на травму, показал нам даже больше, чем было предложено в самом туре. Миллион благодарности от нас! 🤗💝
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ННаталья10 января 2024Тур очень понравился программой, мы получили много впечатлений, несмотря на то, что были уже на Алтае летом. Много природных мест нас восхитили, восполнили свои впечатления о музее в Горно-Алтайске, побывали в городе Бийске. Посмотрели лебединое озеро, замерзший водопад, Чуйский тракт, слияние двух рек- Катуни и Чуи. Спасибо большое за тур и полученные удовольствие от нашей поездки.