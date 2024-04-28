Е Екатерина Алтайские тропы: красота природы с комфортом Очень понравился тур. Было интересно увидеть красоты Алтая: заснеженные вершины гор, озёра, долины и множество других плюшек. Станислав - отличный организатор. Тур рекомендую.

М Михаил Алтайские тропы: красота природы с комфортом Грамотно составленный маршрут и теплая обстановка, ощущение что оказался в компании старых друзей. Отличное путешествие

А Анастасия Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня Получился очень крутой отдых. Красота природы головокружительна. Локации просто потрясающие. Всё что смотрелось на фото из интернета, совпало с реальностью на все 100%. Огромное спасибо организатору Наталье за то, что нам совершенно не пришлось думать, а где ночевать, а куда заехать перекусить, за нас обо всём подумали, и отдых был именно отдыхом. С нами был гид - Алексей, выше всех похвал. Весь маршрут рассказывал про историю мест где мы находились, показывал красоту Алтая с очень крутых обзорных площадок. Тур с ним был круче, запоминающе. Алексей, огромное спасибо.

Е Екатерина Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту Отлично проверили время и познакомились с Алтаем. Машина комфортная, как и вождение. Спасибо гиду Сергею за интересную экскурсию)

В Виктория Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту Спасибо большое гиду за чудесный Алтай!!

Н Наталья Треккинг на Алтай. Мультинские и озёра Красной горы Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!

И Иван Треккинг на Алтай. Мультинские и озёра Красной горы Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.

Д Данетта Треккинг на Алтай. Мультинские и озёра Красной горы Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!

Е Екатерина Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе Все было супер!

И Илья Экспедиция на Алтайский Марс Всё прошло отлично

А Алла Треккинг к Шавлинским озерам Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.

А Андрей Алтай. Поход к подножию Белухи Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.

Г Галина Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту Отдыхали с мужем 2 дня с 23-24 февраля 2024. Было путешествие по Чуйскому тракту с заездом на Марс и Гейзерное озеро. Путешествие нас не утомило, мы остались довольны! Несмотря на длинную дорогу, время пролетает быстро, так как она невероятно красивая. Зимой туристов мало, это огромный плюс для фотографов. Но берите с собой больше теплых вещей: балаклаву, шерстяные носки, термобелье, горнолыжные штаны. Гид Сергей нам очень понравился! Никуда не торопил, все было комфортно, останавливал в красивых локациях для снимков. Ирина помогала решить все вопросы при бронировании. Благодарю всю команду за это прекрасное путешествие!

Н Никита Зимний Алтай Все прошло легко и без накладок.

А Александра Экспедиция на Алтайский Марс Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.

Д Дмитрий Треккинг к Шавлинским озерам Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

Д Дмитрий Алтай. Мультинские озёра и рафтинг Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

Е Елена Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе Тур с Андреем был просто незабываемый. Столько впечатлений! В Алтай невозможно не влюбиться! Андрей очень внимательный и отзывчивый, интеллигентный! Несмотря на травму, показал нам даже больше, чем было предложено в самом туре. Миллион благодарности от нас! 🤗💝

Ю Юлия Алтай. Поход к подножию Белухи Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!