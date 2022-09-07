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Рекомендую подняться с экскурсоводом на вершину, вид потрясающий. Также возле храма живут милейшие кошки, одну нам даже удалось погладить, а другой скормить остатки от обеда. Экскурсовод Алексей интересно рассказывает про лес, про само место, истории, так что время пролетает незаметно👍🏻 По окончанию маршрута остались самые тёплые воспоминания и прекрасные фото😊