Этот тур для тех, кто никогда в жизни не был в Крыму! Тем, кто хочет живого общения, новых знакомств! Тем, кто за короткий отпуск увидеть как можно больше! Тем, кто ярко радостно хочет встретить НОВЫЙ ГОД!

Программа тура по дням

1 день Встреча, обзорная экскурсия по Севастополю

В 12:00 встречаем вас в аэропорту (ж\д вокзале – по согласованию с менеджером) Симферополя и, разместившись в комфортных автомобилях, начинаем наш путь, едем в Севастополь. В Севастополе обедаем (за доп. плату) и знакомимся. Насыщенная обзорная экскурсия по центру откроет вам самые известные места города: Графская пристань, памятник Нахимову, памятник Затопленным кораблям, Приморский бульвар, реконструированный Матросский бульвар – самый первый бульвар Севастополя! По желанию можно совершить морскую прогулку (за дополнительную плату) по бухтам города-героя с осмотром с моря города и боевых кораблей. У вас будет время на неспешную прогулку по набережной и покупку сувениров. Позже мы направляемся в отель, размещаемся и отдыхаем.

2 день Мыс Фиолент, Балаклава

Последний день уходящего года. Мы постарались сделать этот день незабываемым и подобрали такие места, чтобы и вы могли запечатлеть красоту Крыма и наполниться надеждой на яркий будущий год. Отправляемся в красавицу Балаклаву, самую живописную бухту Черного моря, небольшой уютный курортный городок. Наш путь начнется необычным маршрутом через древний и священный мыс Фиолент. Вы познакомитесь с традициями празднования в России и СССР Нового Года. Вы посетите Свято-Георгиевский монастырь и узнаете его удивительную историю, прогуляетесь по девственно чистому побережью Фиолента. Балаклава преобразилась, и вас ожидает прогулка-экскурсия по уютной набережной, похожую на курорты Средиземного моря. В свободное время по желанию можно подняться на крепость генуэзцев Чембало, совершить морскую прогулку по бухте (за дополнительную плату) и отведать в местном ресторанчике морские деликатесы. Предлагаем подняться на 19-ю батарею. Видовая площадка на мысе у входа в бухту поможет по-новому взглянуть на Балаклаву.

3 день Свободный день

Вот и Новый год! Мы даём вам день отдыха. Этот день может быть ленивым и томным. Но все музеи и экскурсионные объекты будет работать. Хорошая идея для 1 января – СПА-отдых.

4 день Воронцовский парк, Ласточкино гнездо, Ялта

Наш путь лежит на Южный берег Крыма. В Алупке вас ожидает одно из самых известных мест Крыма, визитная карточка – Воронцовский парк, составляющий единый ансамбль с Воронцовским дворцом. Вы заглянете в самые красивые уголки Воронцовского парка: Малый и Большие Хаосы – осколки застывшей магмы, разрушившейся под действием землетрясений, сумевшие органично вписаться в ландшафт парка усилиями его создателя Карла Кебаха. Мы пройдёмся к Форельному, Зеркальному и Лебединому озерам, побываем на Платановой, Солнечной, Контрастной и Каштановой полянах. Овеянный легендами фонтан "Трильби" мысленно перенесет вас на берега "туманного Альбиона". Вы познакомитесь с хранителями парка – львами Львиной террасы, спящим, пробуждающим и бодрствующим. Посещаем шикарный парадный Воронцовский дворец. Едем к Замку Ласточкино гнездо делать фото для социальных сетей (как же без них). Вин-Базар в Гаспре – место с самым большим ассортиментом напитков в Крыму от 45-ти производителей! Для разогрева аппетита посетим его. Выбрали игристый напиток? Запасаемся. Далее сытный обед в крымско-татарском кафе "Эрпан", в котором представлена и восточная, и европейская кухня (заказываем блюда по меню за дополнительную плату). Едем в Ялту. В преддверие главного зимнего праздника Ялта традиционно надевает свой роскошный новогодний наряд: на набережной и центральных улицах города разнообразные световые инсталляции, призванные создать у гостей курортной столицы по-настоящему сказочное настроение. Прогуляемся по узким кривым улочкам исторического центра Ялты, спуститесь на главную набережную Крыма и познакомитесь с чеховской Дамой с собачкой. Гид расскажет вам романтические истории. В праздничном настроении возвращаемся в Севастополь.

5 день Бахчисарай, отъезд