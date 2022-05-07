Преимущества этого путешествия:
В 12:00 встречаем вас в аэропорту (ж\д вокзале – по согласованию с менеджером) Симферополя и, разместившись в комфортных автомобилях, начинаем наш путь, едем в Севастополь.
В Севастополе обедаем (за доп. плату) и знакомимся.
Насыщенная обзорная экскурсия по центру откроет вам самые известные места города: Графская пристань, памятник Нахимову, памятник Затопленным кораблям, Приморский бульвар, реконструированный Матросский бульвар – самый первый бульвар Севастополя!
По желанию можно совершить морскую прогулку (за дополнительную плату) по бухтам города-героя с осмотром с моря города и боевых кораблей.
У вас будет время на неспешную прогулку по набережной и покупку сувениров.
Позже мы направляемся в отель, размещаемся и отдыхаем.
Последний день уходящего года.
Мы постарались сделать этот день незабываемым и подобрали такие места, чтобы и вы могли запечатлеть красоту Крыма и наполниться надеждой на яркий будущий год.
Отправляемся в красавицу Балаклаву, самую живописную бухту Черного моря, небольшой уютный курортный городок.
Наш путь начнется необычным маршрутом через древний и священный мыс Фиолент.
Вы познакомитесь с традициями празднования в России и СССР Нового Года.
Вы посетите Свято-Георгиевский монастырь и узнаете его удивительную историю, прогуляетесь по девственно чистому побережью Фиолента.
Балаклава преобразилась, и вас ожидает прогулка-экскурсия по уютной набережной, похожую на курорты Средиземного моря.
В свободное время по желанию можно подняться на крепость генуэзцев Чембало, совершить морскую прогулку по бухте (за дополнительную плату) и отведать в местном ресторанчике морские деликатесы.
Предлагаем подняться на 19-ю батарею.
Видовая площадка на мысе у входа в бухту поможет по-новому взглянуть на Балаклаву.
Вот и Новый год!
Мы даём вам день отдыха.
Этот день может быть ленивым и томным.
Но все музеи и экскурсионные объекты будет работать.
Хорошая идея для 1 января – СПА-отдых.
Наш путь лежит на Южный берег Крыма.
В Алупке вас ожидает одно из самых известных мест Крыма, визитная карточка – Воронцовский парк, составляющий единый ансамбль с Воронцовским дворцом.
Вы заглянете в самые красивые уголки Воронцовского парка: Малый и Большие Хаосы – осколки застывшей магмы, разрушившейся под действием землетрясений, сумевшие органично вписаться в ландшафт парка усилиями его создателя Карла Кебаха.
Мы пройдёмся к Форельному, Зеркальному и Лебединому озерам, побываем на Платановой, Солнечной, Контрастной и Каштановой полянах.
Овеянный легендами фонтан "Трильби" мысленно перенесет вас на берега "туманного Альбиона".
Вы познакомитесь с хранителями парка – львами Львиной террасы, спящим, пробуждающим и бодрствующим.
Посещаем шикарный парадный Воронцовский дворец.
Едем к Замку Ласточкино гнездо делать фото для социальных сетей (как же без них).
Вин-Базар в Гаспре – место с самым большим ассортиментом напитков в Крыму от 45-ти производителей!
Для разогрева аппетита посетим его.
Выбрали игристый напиток? Запасаемся.
Далее сытный обед в крымско-татарском кафе "Эрпан", в котором представлена и восточная, и европейская кухня (заказываем блюда по меню за дополнительную плату).
Едем в Ялту.
В преддверие главного зимнего праздника Ялта традиционно надевает свой роскошный новогодний наряд: на набережной и центральных улицах города разнообразные световые инсталляции, призванные создать у гостей курортной столицы по-настоящему сказочное настроение.
Прогуляемся по узким кривым улочкам исторического центра Ялты, спуститесь на главную набережную Крыма и познакомитесь с чеховской Дамой с собачкой.
Гид расскажет вам романтические истории.
В праздничном настроении возвращаемся в Севастополь.
Последний день нашего новогоднего крымского приключения.
Наш путь лежит в город Бахчисарай, бывшую столицу Крымского ханства, где вы окунетесь в атмосферу крымско-татарской культуры.
Здесь вас ждёт увлекательная экскурсия по Бахчисараю и посещение Ханского дворца, резиденции крымских ханов Гиреев.
Главная архитектурная идея дворца – воплощение мусульманского представления о райском саде на земле.
Даже название города переводится как дворец-сад.
Вы увидите Ханскую мечеть, зал Совета и Суда, Золотой фонтан, Персидский дворик, знаменитый Фонтан слез, который воспел в поэме "Бахчисарайский фонтан" А.С.Пушкин, личные покои хана, комнаты гаремного корпуса.
Еще одна достопримечательность Бахчисарая – Свято-Успенский мужской монастырь.
По преданию на скалах обретена икона Богоматери, в честь которой было решено высечь храм в скале.
Прогуляемся по живописному ущелью Марьям-дере и посетим храмы монастыря.
После длительной прогулки мы заслужили вкусный обед – комплимент от турфирмы.
Предлагаем окунуться в атмосферу крымскотатарского гостеприимства.
По обычаю первым на стол подают кофе.
Первое блюдо юфак-аш (пельмешки в бульоне).
Особое искусство слепить их так, чтобы ложка вмещала 8 шт.
Затем посетители пробуют сарму (голубцы в виноградных листьях).
Далее подаются дымлама (овощи с мясом), янтых (вариант чебурека) и травяной чай с курабье.
Обед сопровождается национальной музыкой.
Трансфер в аэропорт / на ж/д вокзал Симферополя.
Тур предусматривает проживание в отеле в Севастополе. Отель не располагает собственной территорией.Стоимость тура на одного человека в зависимости от размещения:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
С 11:30 до 12:00 – встреча группы в аэропорту под надписью "Симферополь". Если вы приезжаете на поезде, то мы заберем вас с 10:30 до 11:00 под часами на башне на ж/д вокзале.
Тур заканчивается в Бахчисарае, после чего мы отвезем вас в Симферополь на ж/д вокзал и дальше в Аэропорт. Ориентировочное время прибытия в Аэропорт 18:00.
В программе запланировано время на обед - 1 час. Обеды в туре не включены в стоимость (кроме дня выезда), однако программа составлена так, что в обеденное время группа находится в районах, где есть столовые с линией раздачи и кафе. Гид знает, где свежая, вкусная и недорогая еда. Однако вы самостоятельно решаете, где обедать. Ужины в стоимость также не включены.
Перемещение по маршруту тура осуществляется на микроавтобусах Mercedes Sprinter или автомобилях класса Минивэн. Автобусы оборудованы кондиционером зима/лето, ремнями безопасности, микрофонами для гида, автоматическими дверями. Наши водители всегда помогут вам загрузить и выгрузить ваши вещи.
Внимание! Мы не закрепляем номера мест в автобусе и не продаем задние места!
Все дни в туре начинаются в 09:00 утра, кроме первого экскурсионного дня. К этому времени участники тура должны успеть позавтракать, собраться на экскурсию, а в последний день собрать вещи и сдать номера. Экскурсионный день заканчивается в 18:00-19:00.
В это время группа возвращается в отель. Далее свободное время, участники тура могут совершать прогулки по городу или отдыхать.
С момента встречи и до приезда в Аэропорт по окончании тура с группой работает экскурсовод широкой специализации. Во время движения автобуса ведутся путевые экскурсии. Вы всегда будете знать, где и в каком месте вы находитесь, какие растения окружают вас и в каких зданиях что и когда происходило.
Все экскурсии, которые указаны в программе тура, включены в стоимость. При входе в музеи гид оформляет групповой входной билет, это может занять некоторые время, и участники тура заходят в музей группой.
В свободный день автобусное и экскурсионное обслуживание не предусмотрено. Ко всем объектам туристы едут самостоятельно.
Для детей до 12 лет на основном месте предоставляется скидка 5%, на дополнительном – 10%.
Для пенсионеров 60+ предоставляется скидка 5%.