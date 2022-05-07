Новый год в Севастополе

Этот тур для тех, кто никогда в жизни не был в Крыму! Тем, кто хочет живого общения, новых знакомств! Тем, кто за

5
3 отзыва
Этот тур для тех, кто никогда в жизни не был в Крыму! Тем, кто хочет живого общения, новых знакомств! Тем, кто за короткий отпуск увидеть как можно больше! Тем, кто ярко радостно хочет встретить НОВЫЙ ГОД!
Новый год в Севастополе
Новый год в Севастополе
Новый год в Севастополе
Новый год в Севастополе
Новый год в Севастополе
Новый год в Севастополе
Новый год в Севастополе
Новый год в Севастополе
Новый год в Севастополе
Новый год в Севастополе
Новый год в Севастополе
Новый год в Севастополе
Ближайшие даты:
30
дек

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • разнообразная программа – экскурсионная программа по самым красивым местам Крыма сочетается с днем отдыха в первый новогодний день;
  • семейное путешествие – тур подходит для всех возрастов без ограничений;
  • гастрономические изыски – попробуем национальную кухню: юфак-аш, сарма, дымлама, янтых и травяной чай с курабье.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, обзорная экскурсия по Севастополю

В 12:00 встречаем вас в аэропорту (ж\д вокзале – по согласованию с менеджером) Симферополя и, разместившись в комфортных автомобилях, начинаем наш путь, едем в Севастополь.

В Севастополе обедаем (за доп. плату) и знакомимся.

Насыщенная обзорная экскурсия по центру откроет вам самые известные места города: Графская пристань, памятник Нахимову, памятник Затопленным кораблям, Приморский бульвар, реконструированный Матросский бульвар – самый первый бульвар Севастополя!

По желанию можно совершить морскую прогулку (за дополнительную плату) по бухтам города-героя с осмотром с моря города и боевых кораблей.

У вас будет время на неспешную прогулку по набережной и покупку сувениров.

Позже мы направляемся в отель, размещаемся и отдыхаем.

Встреча, обзорная экскурсия по СевастополюВстреча, обзорная экскурсия по СевастополюВстреча, обзорная экскурсия по СевастополюВстреча, обзорная экскурсия по Севастополю
2 день
Мыс Фиолент, Балаклава

Последний день уходящего года.

Мы постарались сделать этот день незабываемым и подобрали такие места, чтобы и вы могли запечатлеть красоту Крыма и наполниться надеждой на яркий будущий год.

Отправляемся в красавицу Балаклаву, самую живописную бухту Черного моря, небольшой уютный курортный городок.  

Наш путь начнется необычным маршрутом через древний и священный мыс Фиолент.

Вы познакомитесь с традициями празднования в России и СССР Нового Года.

Вы посетите Свято-Георгиевский монастырь и узнаете его удивительную историю, прогуляетесь по девственно чистому побережью Фиолента.

Балаклава преобразилась, и вас ожидает прогулка-экскурсия по уютной набережной, похожую на курорты Средиземного моря.

В свободное время по желанию можно подняться на крепость генуэзцев Чембало, совершить морскую прогулку по бухте (за дополнительную плату) и отведать в местном ресторанчике морские деликатесы.

Предлагаем подняться на 19-ю батарею.

Видовая площадка на мысе у входа в бухту поможет по-новому взглянуть на Балаклаву.

Мыс Фиолент, БалаклаваМыс Фиолент, БалаклаваМыс Фиолент, Балаклава
3 день
Свободный день

Вот и Новый год!

Мы даём вам день отдыха.

Этот день может быть ленивым и томным.

Но все музеи и экскурсионные объекты будет работать.

Хорошая идея для 1 января – СПА-отдых.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
4 день
Воронцовский парк, Ласточкино гнездо, Ялта

Наш путь лежит на Южный берег Крыма.

В Алупке вас ожидает одно из самых известных мест Крыма, визитная карточка – Воронцовский парк, составляющий единый ансамбль с Воронцовским дворцом.

Вы заглянете в самые красивые уголки Воронцовского парка: Малый и Большие Хаосы – осколки застывшей магмы, разрушившейся под действием землетрясений, сумевшие органично вписаться в ландшафт парка усилиями его создателя Карла Кебаха.

Мы пройдёмся к Форельному, Зеркальному и Лебединому озерам, побываем на Платановой, Солнечной, Контрастной и Каштановой полянах.

Овеянный легендами фонтан "Трильби" мысленно перенесет вас на берега "туманного Альбиона".

Вы познакомитесь с хранителями парка – львами Львиной террасы, спящим, пробуждающим и бодрствующим.

Посещаем шикарный парадный Воронцовский дворец.

Едем к Замку Ласточкино гнездо делать фото для социальных сетей (как же без них).

Вин-Базар в Гаспре – место с самым большим ассортиментом напитков в Крыму от 45-ти производителей!

Для разогрева аппетита посетим его.

Выбрали игристый напиток? Запасаемся.

Далее сытный обед в крымско-татарском кафе "Эрпан", в котором представлена и восточная, и европейская кухня (заказываем блюда по меню за дополнительную плату).

Едем в Ялту.

В преддверие главного зимнего праздника Ялта традиционно надевает свой роскошный новогодний наряд: на набережной и центральных улицах города разнообразные световые инсталляции, призванные создать у гостей курортной столицы по-настоящему сказочное настроение. 

Прогуляемся по узким кривым улочкам исторического центра Ялты, спуститесь на главную набережную Крыма и познакомитесь с чеховской Дамой с собачкой.

Гид расскажет вам романтические истории.

В праздничном настроении возвращаемся в Севастополь.

Воронцовский парк, Ласточкино гнездо, ЯлтаВоронцовский парк, Ласточкино гнездо, ЯлтаВоронцовский парк, Ласточкино гнездо, ЯлтаВоронцовский парк, Ласточкино гнездо, Ялта
5 день
Бахчисарай, отъезд

Последний день нашего новогоднего крымского приключения.

Наш путь лежит в город Бахчисарай, бывшую столицу Крымского ханства, где вы окунетесь в атмосферу крымско-татарской культуры.

Здесь вас ждёт увлекательная экскурсия по Бахчисараю и посещение Ханского дворца, резиденции крымских ханов Гиреев.

Главная архитектурная идея дворца – воплощение мусульманского представления о райском саде на земле.

Даже название города переводится как дворец-сад.

Вы увидите Ханскую мечеть, зал Совета и Суда, Золотой фонтан, Персидский дворик, знаменитый Фонтан слез, который воспел в поэме "Бахчисарайский фонтан" А.С.Пушкин, личные покои хана, комнаты гаремного корпуса.

Еще одна достопримечательность Бахчисарая – Свято-Успенский мужской монастырь.

По преданию на скалах обретена икона Богоматери, в честь которой было решено высечь храм в скале.

Прогуляемся по живописному ущелью Марьям-дере и посетим храмы монастыря.

После длительной прогулки мы заслужили вкусный обед – комплимент от турфирмы.

Предлагаем окунуться в атмосферу крымскотатарского гостеприимства.

По обычаю первым на стол подают кофе.

Первое блюдо юфак-аш (пельмешки в бульоне).

Особое искусство слепить их так, чтобы ложка вмещала 8 шт.

Затем посетители пробуют сарму (голубцы в виноградных листьях).

Далее подаются дымлама (овощи с мясом), янтых (вариант чебурека) и травяной чай с курабье.

Обед сопровождается национальной музыкой.

Трансфер в аэропорт / на ж/д вокзал Симферополя.

Бахчисарай, отъездБахчисарай, отъездБахчисарай, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле в Севастополе. Отель не располагает собственной территорией.

Стоимость тура на одного человека в зависимости от размещения:
  • двухместное размещение – 18 500 руб.;
  • одноместное размещение – 24 400 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе тура (завтраки)
  • Путевые услуги гида-экскурсовода
  • Входные билеты в музеи по программе
  • Встреча в аэропорту / на ж/д
  • Обратный трансфер в аэропорт / на ж/д
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
  • Факультативные дегустации и экскурсии (экскурсии за дополнительную плату)
  • Дополнительные услуги в отеле
  • Новогодний банкет (стоимость уточняется)
  • Морская прогулка по бухтам Севастополя – 500 руб. /чел.
  • Морская прогулка по Балаклавской бухте – 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Симферополь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Во сколько и откуда начинается маршрут?

С 11:30 до 12:00 – встреча группы в аэропорту под надписью "Симферополь". Если вы приезжаете на поезде, то мы заберем вас с 10:30 до 11:00 под часами на башне на ж/д вокзале.

Тур заканчивается в Бахчисарае, после чего мы отвезем вас в Симферополь на ж/д вокзал и дальше в Аэропорт. Ориентировочное время прибытия в Аэропорт 18:00.

Как организовано питание в туре?

В программе запланировано время на обед - 1 час. Обеды в туре не включены в стоимость (кроме дня выезда), однако программа составлена так, что в обеденное время группа находится в районах, где есть столовые с линией раздачи и кафе. Гид знает, где свежая, вкусная и недорогая еда. Однако вы самостоятельно решаете, где обедать. Ужины в стоимость также не включены.

Как осуществляется перемещение по маршруту?

Перемещение по маршруту тура осуществляется на микроавтобусах Mercedes Sprinter или автомобилях класса Минивэн. Автобусы оборудованы кондиционером зима/лето, ремнями безопасности, микрофонами для гида, автоматическими дверями. Наши водители всегда помогут вам загрузить и выгрузить ваши вещи.

Внимание! Мы не закрепляем номера мест в автобусе и не продаем задние места!

Как проходит экскурсионный день?

Все дни в туре начинаются в 09:00 утра, кроме первого экскурсионного дня. К этому времени участники тура должны успеть позавтракать, собраться на экскурсию, а в последний день собрать вещи и сдать номера. Экскурсионный день заканчивается в 18:00-19:00.
В это время группа возвращается в отель. Далее свободное время, участники тура могут совершать прогулки по городу или отдыхать.

С момента встречи и до приезда в Аэропорт по окончании тура с группой работает экскурсовод широкой специализации. Во время движения автобуса ведутся путевые экскурсии. Вы всегда будете знать, где и в каком месте вы находитесь, какие растения окружают вас и в каких зданиях что и когда происходило.

Все экскурсии, которые указаны в программе тура, включены в стоимость. При входе в музеи гид оформляет групповой входной билет, это может занять некоторые время, и участники тура заходят в музей группой.

В свободный день автобусное и экскурсионное обслуживание не предусмотрено. Ко всем объектам туристы едут самостоятельно.

Есть ли скидки в туре?

Для детей до 12 лет на основном месте предоставляется скидка 5%, на дополнительном – 10%.

Для пенсионеров 60+ предоставляется скидка 5%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
в
7 мая 2022
спасибо! все очень понравилось!!
Е
30 апр 2022
Отличная профессиональная работа экскурсовода Дианы. Она ходячая Крымская энциклопедия, знает массу интересных легенд, легко оперирует датами и событиями. При этом хорошее чувство юмора, тактичность и умение и готовность решить любую нашу проблему. Большое спасибо, Диана. Вы помогли нам влюбиться в Крым.
Е
6 янв 2022
Гид Андрей сделал поездку ещё и познавательной – постоянно рассказывал о местности, историю, факты. Получилась отличная в меру насыщенная поездка, где не нужно было ни о чем заботиться. Отдохнули хорошо:)

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