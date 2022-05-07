Украшением Крыма являются парки южного берега. Они отражают и направление моды разных эпох, и личный вкус хозяина. Путешествие по Крыму начнется с посещения современного изумительного парка Айвазовское, который особенно красив весной. Во второй день пред вами предстанет совершенно другой парк – парк Алупкинского дворца, заложенный графом Воронцовым в 1820 году.
В Никитском ботаническом саду вы попадете на парад тюльпанов. В экспозиции более 100 тысяч цветов! Гарантируем вам гигабайты фотографий и море положительных эмоции.
Преимущества этого путешествия:
10:30 – 11:00 По согласованию под часами на башне на ж/д вокзале.
11:30 – 12:00 Встреча группы в а/п Симферополь.
Экскурсия по Крыму.
Переезд в пос. Никита с экскурсионным сопровождением.
Обед в кафе (за доп. плату на месте).
Экскурсия по Никитскому ботаническому саду, старейшему научно–исследовательскому центру России.
Осмотр уникальной коллекции южных культур, бамбуковая, кипарисовая, оливковая, лавровая аллеи.
Изюминка сезона – парад тюльпанов.
Тюльпаны выращиваются в Никитском саду с начала основания, т е с 1812 года.
Ежегодная выставка тюльпанов проходит с 1905 года, а с 1961 года проводится работа по их селекции.
На традиционной выставке тюльпанов в апреле в Никитском ботаническом саду посетителей ждет коллекция тюльпанов 300 сортов и 900 гибридных форм, экспозиция более 100 тысяч луковиц.
Немногие знают, что Крым является родиной садовых тюльпанов.
Достоверно известно, что 300 000 садовых луковиц тюльпанов были собраны в окрестностях города Кефе (Феодосия) и отправлены морем в Стамбул в 1225 году.
В фирменном магазине сада можно приобрести парфюмерию с натуральными эфирными маслами, морскую соль, душистую натуральную воду, сборы крымских трав и чаи.
Переезд, размещение в отеле.
Свободное время.
Завтрак.
Переезд в Алупку.
Экскурсия по ландшафтному парку Воронцовского дворца.
Малый и большой каменные хаосы с гротами, зеркальные озера, каскады водопадов, изумрудные поляны под сенью Ай-Петри.
В парке большая коллекция экзотических растений.
Весной в апреле-мае парк превращается в цветущий райский сад!
Это красивоцветущие кусты форзиция, айва, сирень, рябина, кизильник, жимолость.
Украшение парка – магнолия Суланжа и глициния.
По желанию:
Переезд в пос. Гаспра.
Обед в кафе (за доп. плату).
Замок «Ласточкино гнездо» – эмблема Южного берега Крыма после реконструкции вновь принимает гостей.
Спуск к замку 600 ступеней (проход за доп. плату).
Переезд в Ялту.
Экскурсия по набережной Ялты.
Гостиница Ореанда, памятник Юлиану Семенову, платан Айседоры Дункан, скамейка влюбленных, скульптура «А.П.Чехов и Дама с собачкой», Аллея Звезд, президент-отель Таврида, Виллы "Елена" и «София», дворец эмира Бухарского, Приморский парк.
На набережной есть сувенирный рынок, картинная галерея под открытым небом.
Свободное время.
По желанию:
Рекомендуем посетить фирменный магазин предприятия «Крымская роза» и приобрести натуральную косметику из экологически чистых природных компонентов.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак.
Выселение из отеля.
Переезд в Партенит.
Экскурсия по шикарному парку «Парадиз» санатория «Айвазовское».
В парке с любовью оформлены сюжетные уголки: сады Романтический, Греческий, Мексиканский, Модерн, сад Ароматов, 200-летняя Оливковая роща, колодец Искушений.
Парк украшают скульптурные композиции: богиня Флора, Нарцисс, сатир и нимфа, Жрица тайных откровений.
Террасные сады цветут с ранней весны, высажен сад непрерывного цветения, сад рододендронов, сад гортензий.
В парке множество весенних цветников и красивоцветущих кустов!
Экскурсия по парку с научным сотрудником 1,5 часа.
Далее самостоятельный осмотр.
Трансфер в Симферополь.
В пути остановка на обед в кафе (за доп. плату на месте).
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения:
|Двухместное
|Одноместное
|Взрослые
|15 550
|17 500
|Пенсионер (при наличии документа в туре)
|14 550
|16 500
|Ребенок с 5 до 12 лет включительно
|14 550
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Возможные варианты проживания Пансионат "Ай-Тодор-Юг", Отель "Империал 2011", Гостиница "Крымская Ницца", Отель "Крымский".
АКЦИЯ! Скидка 1000 руб. на человека от стоимости при любом размещении.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».