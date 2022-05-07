10:30 – 11:00 По согласованию под часами на башне на ж/д вокзале.

11:30 – 12:00 Встреча группы в а/п Симферополь.

Экскурсия по Крыму.

Переезд в пос. Никита с экскурсионным сопровождением.

Обед в кафе (за доп. плату на месте).

Экскурсия по Никитскому ботаническому саду, старейшему научно–исследовательскому центру России.

Осмотр уникальной коллекции южных культур, бамбуковая, кипарисовая, оливковая, лавровая аллеи.

Изюминка сезона – парад тюльпанов.

Тюльпаны выращиваются в Никитском саду с начала основания, т е с 1812 года.

Ежегодная выставка тюльпанов проходит с 1905 года, а с 1961 года проводится работа по их селекции.

На традиционной выставке тюльпанов в апреле в Никитском ботаническом саду посетителей ждет коллекция тюльпанов 300 сортов и 900 гибридных форм, экспозиция более 100 тысяч луковиц.

Немногие знают, что Крым является родиной садовых тюльпанов.

Достоверно известно, что 300 000 садовых луковиц тюльпанов были собраны в окрестностях города Кефе (Феодосия) и отправлены морем в Стамбул в 1225 году.

В фирменном магазине сада можно приобрести парфюмерию с натуральными эфирными маслами, морскую соль, душистую натуральную воду, сборы крымских трав и чаи.

Переезд, размещение в отеле.

Свободное время.