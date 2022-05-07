Парад тюльпанов. Майское путешествие в Крым

Весной Крым прекрасен! Императрица Екатерина II, оказавшись

5
3 отзыва
Весной Крым прекрасен! Императрица Екатерина II, оказавшись в Крыму весной в мае, называла Крым жемчужиной в короне Российской империи.
Парад тюльпанов. Майское путешествие в Крым
Парад тюльпанов. Майское путешествие в Крым
Парад тюльпанов. Майское путешествие в Крым
Парад тюльпанов. Майское путешествие в Крым
Парад тюльпанов. Майское путешествие в Крым
Парад тюльпанов. Майское путешествие в Крым
Парад тюльпанов. Майское путешествие в Крым
Парад тюльпанов. Майское путешествие в Крым
Парад тюльпанов. Майское путешествие в Крым
Парад тюльпанов. Майское путешествие в Крым
Ближайшие даты:
30
апр

Описание

Украшением Крыма являются парки южного берега. Они отражают и направление моды разных эпох, и личный вкус хозяина. Путешествие по Крыму начнется с посещения современного изумительного парка Айвазовское, который особенно красив весной. Во второй день пред вами предстанет совершенно другой парк – парк Алупкинского дворца, заложенный графом Воронцовым в 1820 году.

В Никитском ботаническом саду вы попадете на парад тюльпанов. В экспозиции более 100 тысяч цветов! Гарантируем вам гигабайты фотографий и море положительных эмоции.

Преимущества этого путешествия:

  • за 3 дня путешествия по Крыму мы познакомимся с самыми живописными уголками полуострова и посетите самые красивые города;
  • насладимся великолепием крымской весны, цветением тюльпанов и ароматами просыпающихся после зимы парков;
  • гастрономические впечатления – попробуем национальные крымско-татарские блюда и оценим крымские вина.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Никитинский ботанический сад

10:30 – 11:00 По согласованию под часами на башне на ж/д вокзале.

11:30 – 12:00 Встреча группы в а/п Симферополь.

Экскурсия по Крыму.

Переезд в пос. Никита с экскурсионным сопровождением.

Обед в кафе (за доп. плату на месте).

Экскурсия по Никитскому ботаническому саду, старейшему научно–исследовательскому центру России.

Осмотр уникальной коллекции южных культур, бамбуковая, кипарисовая, оливковая, лавровая аллеи.

Изюминка сезона – парад тюльпанов.

Тюльпаны выращиваются в Никитском саду с начала основания, т е с 1812 года.

Ежегодная выставка тюльпанов проходит с 1905 года, а с 1961 года проводится работа по их селекции.

На традиционной выставке тюльпанов в апреле в Никитском ботаническом саду посетителей ждет коллекция тюльпанов 300 сортов и 900 гибридных форм, экспозиция более 100 тысяч луковиц.

Немногие знают, что Крым является родиной садовых тюльпанов.

Достоверно известно, что 300 000 садовых луковиц тюльпанов были собраны в окрестностях города Кефе (Феодосия) и отправлены морем в Стамбул в 1225 году.

В фирменном магазине сада можно приобрести парфюмерию с натуральными эфирными маслами, морскую соль, душистую натуральную воду, сборы крымских трав и чаи.

Переезд, размещение в отеле.

Свободное время.

Встреча, Никитинский ботанический садВстреча, Никитинский ботанический садВстреча, Никитинский ботанический садВстреча, Никитинский ботанический сад
2 день
Алупка, «Ласточкино гнездо», морская прогулка, экскурсия по набережной Ялты

Завтрак.

Переезд в Алупку.

Экскурсия по ландшафтному парку Воронцовского дворца.

Малый и большой каменные хаосы с гротами, зеркальные озера, каскады водопадов, изумрудные поляны под сенью Ай-Петри.

В парке большая коллекция экзотических растений.

Весной в апреле-мае парк превращается в цветущий райский сад! 

Это красивоцветущие кусты форзиция, айва, сирень, рябина, кизильник, жимолость.

Украшение парка – магнолия Суланжа и глициния.

По желанию:

  • посещение Воронцовского дворца (доп. плата);
  • дегустация 9 образцов вин ТМ «Массандра» в дегустационном зале в Алупке (доп. плата).

Переезд в пос. Гаспра.

Обед в кафе (за доп. плату).

Замок «Ласточкино гнездо» – эмблема Южного берега Крыма после реконструкции вновь принимает гостей.

Спуск к замку 600 ступеней (проход за доп. плату).

Переезд в Ялту.

Экскурсия по набережной Ялты.

Гостиница Ореанда, памятник Юлиану Семенову, платан Айседоры Дункан, скамейка влюбленных, скульптура «А.П.Чехов и Дама с собачкой», Аллея Звезд, президент-отель Таврида, Виллы "Елена" и «София», дворец эмира Бухарского, Приморский парк.

На набережной есть сувенирный рынок, картинная галерея под открытым небом.

Свободное время.

По желанию:

  • морская прогулка с набережной Ялты до мыса Ай-Тодор (доп. плата);
  • можно подняться по малой канатной дороге на холм Дарсан (доп. плата).

Рекомендуем посетить фирменный магазин предприятия «Крымская роза» и приобрести натуральную косметику из экологически чистых природных компонентов.

Возвращение в гостиницу.

Алупка, «Ласточкино гнездо», морская прогулка, экскурсия по набережной ЯлтыАлупка, «Ласточкино гнездо», морская прогулка, экскурсия по набережной ЯлтыАлупка, «Ласточкино гнездо», морская прогулка, экскурсия по набережной ЯлтыАлупка, «Ласточкино гнездо», морская прогулка, экскурсия по набережной Ялты
3 день
Экскурсия по парку «Парадиз» санатория «Айвазовское», отъезд

Завтрак.

Выселение из отеля.

Переезд в Партенит.

Экскурсия по шикарному парку «Парадиз» санатория «Айвазовское».

В парке с любовью оформлены сюжетные уголки: сады Романтический, Греческий, Мексиканский, Модерн, сад Ароматов, 200-летняя Оливковая роща, колодец Искушений.

Парк украшают скульптурные композиции: богиня Флора, Нарцисс, сатир и нимфа, Жрица тайных откровений.

Террасные сады цветут с ранней весны, высажен сад непрерывного цветения, сад рододендронов, сад гортензий.

В парке множество весенних цветников и красивоцветущих кустов! 

Экскурсия по парку с научным сотрудником 1,5 часа.

Далее самостоятельный осмотр.

Трансфер в Симферополь.

В пути остановка на обед в кафе (за доп. плату на месте).

Экскурсия по парку «Парадиз» санатория «Айвазовское», отъездЭкскурсия по парку «Парадиз» санатория «Айвазовское», отъездЭкскурсия по парку «Парадиз» санатория «Айвазовское», отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения:

 ДвухместноеОдноместное
Взрослые15 55017 500
Пенсионер (при наличии документа в туре)14 55016 500
Ребенок с 5 до 12 лет включительно14 550-

Возможные варианты проживания Пансионат "Ай-Тодор-Юг", Отель "Империал 2011", Гостиница "Крымская Ницца", Отель "Крымский".

АКЦИЯ! Скидка 1000 руб. на человека от стоимости при любом размещении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в 2-местных номерах со всеми удобствами
  • Питание ВВ завтраки (в отеле, кроме первого дня)
  • Транспортное обслуживание по всему маршруту
  • Экскурсионное сопровождение по всему маршруту
  • Обзорная экскурсия в городе Ялта
  • Входные билеты на экскурсионные объекты: Никитский сад, парк Айвазовское
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
  • Обеды и ужины
  • Посещение Воронцовского дворца: взрослые – 400 руб. дети 7-14 лет – 70 руб.
  • Взрослые – 400 руб.
  • Дети 7-14 лет – 70 руб.
  • Дегустация 9 образцов вин ТМ «Массандра» в дегустационном зале в Алупке – от 600 руб.
  • Проход на территорию замка "Ласточкино гнездо" – 100 руб.
  • Морская прогулка с набережной Ялты до мыса Ай-Тодор – 600 руб. /чел.
  • Подъем по малой канатной дороге на холм Дарсан (в обе стороны) – 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Симферополь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
7 мая 2022
Очень все понравилось! Спасибо большое!!
в
7 мая 2022
спасибо! тур понравился! такие красоты посмотрели!!!
в
7 мая 2022
спасибо! все очень понравилось!!

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