Прекрасны вы, брега Тавриды….
…. И Вы лично сможете в этом убедиться.
Постепенно возвышаясь по берегам Фиолента, сможем, по достоинству, оценить его красоту.
Мыс Херсонес, указывая путь своим маяком будет приветствовать нас.
загадочные знаки у самого берега моря. . что это - наследие предков или….
Узнаем)
35 Береговая батарея - важнейший оплот Севастополя.
Пляж Баунти с высоты. Чистейшая вода и море невероятного бирюзового оттенка. Оно всегда такое?
Мыс Виноградный - живописнейший вид на бухту и Яшмовый пляж.
Свято Георгиевский монастырь, его писал Айвазовский, здесь бывал А. С. Пушкин.
Скалы Орест и Пиллад, окутанные легендами.
Озеро - сердце.
Балаклава…
… о ней можно долго говорить, но лучше увидеть. Хотя бы один раз.
История Балаклавы и ее жители. Секреты и тайны.
Также можно насладиться прогулкой на катере.
Экскурсия длительностью более 6 часов, которые будут очень насыщенны при этом пролетят незаметно.
Будет масса красивых фотографий, история города. Природа.
Обед в Балаклаве, на Ваш выбор: могу порекомендовать наиболее вкусные места, а можете выбрать ресторан на берегу моря.