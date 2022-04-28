Прекрасны вы, брега Тавриды

Прекрасны вы, брега Тавриды
Прекрасны вы, брега Тавриды
Прекрасны вы, брега Тавриды
Прекрасны вы, брега Тавриды

Что вас ожидает 🤩

  • Мыс Фиолент
  • Херсонесский маяк
  • 35 Батарея
  • Пляж Баунти
  • Мыс Выноградный
  • Монастырь
  • Озеро - сердце
  • Балаклава
Прекрасны вы, брега Тавриды….
…. И Вы лично сможете в этом убедиться.
Постепенно возвышаясь по берегам Фиолента, сможем, по достоинству, оценить его красоту.
Мыс Херсонес, указывая путь своим маяком будет приветствовать нас.
загадочные знаки у самого берега моря. . что это - наследие предков или….
Узнаем)
35 Береговая батарея - важнейший оплот Севастополя.
Пляж Баунти с высоты. Чистейшая вода и море невероятного бирюзового оттенка. Оно всегда такое?
Мыс Виноградный - живописнейший вид на бухту и Яшмовый пляж.
Свято Георгиевский монастырь, его писал Айвазовский, здесь бывал А. С. Пушкин.
Скалы Орест и Пиллад, окутанные легендами.
Озеро - сердце.
Балаклава…
… о ней можно долго говорить, но лучше увидеть. Хотя бы один раз.
История Балаклавы и ее жители. Секреты и тайны.
Также можно насладиться прогулкой на катере.
Экскурсия длительностью более 6 часов, которые будут очень насыщенны при этом пролетят незаметно.
Будет масса красивых фотографий, история города. Природа.
Обед в Балаклаве, на Ваш выбор: могу порекомендовать наиболее вкусные места, а можете выбрать ресторан на берегу моря.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт, услуги гида, чай, пледы, и плащи - мы готовы к любой погоде)
  • Посещение 35 Батареи
Что не входит
  • Входные билеты в Балклавский Военно-исторический музей фортификационных сооружений.
  • Обед
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится
Когда: по предварительной договоренности
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по предварительной договоренности

У нас ещё много экскурсий 😎 в Алупке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Алупке
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ