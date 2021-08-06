Что вас ожидает

Путешествие в прошлое

Вы посетите выставку «Старая Алупка»: услышите историю города и увидите коллекцию дореволюционного курортного сувенира. Далее оцените центральную площадь Ленина и погуляете по старинной улице Фрунзе, когда-то носившей название Воронцовская. Я покажу сохранившиеся аутентичные вывески магазинов и расскажу о гостиницах, которые здесь находились, и их известных постояльцах. Вы узнаете, где и когда выступал Вертинский, что делал у полицейского пристава Суриков и где играл в биллиард Маяковский.

Мир старинных дач

В начале ХХ века в Алупке было возведено более 200 дач и пансионов. Вы рассмотрите дачу орловского купца Аполлонова и услышите о его трагической судьбе. Перейдя речку Кара-баир, оцените бывшую дачу Лутовиновых — родственников Тургенева — и роскошную дачу Телепчи в арабском стиле. А еще увидите место, где находился пансион Ольгино, и раскроете, какие фильмы здесь снимались. Завершится прогулка у храма Архангела Михаила — самого большого храма Южного берега Крыма.

Организационные детали

Экскурсия не включает посещение Воронцовского дворца и парка.