Прогулка по Старой Алупке

Погрузиться в дореволюционную атмосферу курорта и узнать его историю

5
2 отзыва
Алупка — одно из немногих мест Южного берега Крыма, не потерявших свой колорит и антураж.

Вы узнаете, почему в прошлом она считалась самым дорогим и аристократическим местом полуострова, пройдете по живописным улицам и рассмотрите старинные дачи.

А я расшифрую особенности их архитектуры и поделюсь интересными фактами о жизни и занятиях горожан.
Прогулка по Старой Алупке
Прогулка по Старой Алупке
Прогулка по Старой Алупке
Прогулка по Старой Алупке
Прогулка по Старой Алупке
Прогулка по Старой Алупке
Прогулка по Старой Алупке

Что вас ожидает

Путешествие в прошлое

Вы посетите выставку «Старая Алупка»: услышите историю города и увидите коллекцию дореволюционного курортного сувенира. Далее оцените центральную площадь Ленина и погуляете по старинной улице Фрунзе, когда-то носившей название Воронцовская. Я покажу сохранившиеся аутентичные вывески магазинов и расскажу о гостиницах, которые здесь находились, и их известных постояльцах. Вы узнаете, где и когда выступал Вертинский, что делал у полицейского пристава Суриков и где играл в биллиард Маяковский.

Мир старинных дач

В начале ХХ века в Алупке было возведено более 200 дач и пансионов. Вы рассмотрите дачу орловского купца Аполлонова и услышите о его трагической судьбе. Перейдя речку Кара-баир, оцените бывшую дачу Лутовиновых — родственников Тургенева — и роскошную дачу Телепчи в арабском стиле. А еще увидите место, где находился пансион Ольгино, и раскроете, какие фильмы здесь снимались. Завершится прогулка у храма Архангела Михаила — самого большого храма Южного берега Крыма.

Организационные детали

Экскурсия не включает посещение Воронцовского дворца и парка.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Александр
Александр
Меня зовут Александр, я автор двух книг, посвященных истории Алупки. С радостью проведу вас по ее уютным улицам, помогу погрузиться в местный колорит и расскажу о самых интересных зданиях. Надеюсь на скорую встречу с вами.
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2 настоящих отзыва от туристов

Наталья
6 авг 2021
Нам экскурсия очень понравилась! Александр интересный рассказчик и увлечённый своим делом человек. Большое впечатление произвёл музей, где можно трогать экспонаты. Это здорово!
К
30 июля 2021
Казалось бы, что можно рассказывать об истории курортного городка на протяжении трех часов? Как оказалось очень и очень многое. Александр - это уникальный человек, влюбленный в историю своего города. Он кропотливо, не жалея времени и сил, по крупицам собрал пока еще небольшой, но чрезвычайно любопытный музей, с которого и начинается экскурсия. Ну а дальше - погружение в эпоху дачного отдыха в Алупке конца девятнадцатого-начала двадцатого века. И ты уже не видишь обшарпанных стен и неровного асфальта, потому что для каждого из домов, о которых гид ведет свой рассказ у Александра подготовлены фотографии зданий того времени, биографии людей, которые в них жили, интересные детали, связанные с современностью. Чувствуется, какая огромная работа была проделана Александром, для того, чтобы подготовить такую замечательную экскурсию.
Однозначно рекомендуем данную программу всем, кто интересуется историей своей страны и хочет совместить пляжный отдых с познавательным туризмом.
Благодарим Вас, Александр, за такую великолепную экскурсию и желаем удачи в Ваших краеведческих поисках!

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