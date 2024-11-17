Никитский ботанический сад – экскурсии в Алуште

Найдено 3 экскурсии в категории «Никитский ботанический сад» в Алуште, цены от 1800 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Бахчисарай - столица Крымского ханства
На автобусе
2 часа
19 отзывов
Групповая
Бахчисарай - столица Крымского ханства
Откройте для себя историю Крыма на экскурсии по Бахчисараю. Ханский дворец, Фонтан слез, Чуфут-Кале и Успенский монастырь ждут вас
Расписание: См. календарь
22 мар в 09:00
29 мар в 09:00
1800 ₽ за человека
Генуэзская крепость и тропа Голицына
На автобусе
10 часов
10 отзывов
Групповая
до 29 чел.
Генуэзская крепость - тропа Голицына
Путешествие вдоль побережья и горных склонов между Алуштой и Судаком. Посещение средневековой крепости и прогулка по тропе Голицына в Новом Свете
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: По субботам в 8:30
26 апр в 08:30
2000 ₽ за человека
Экскурсия «Живописный Крым»
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «InstaКрым» - фототур по лучшим местам Крыма
Погрузитесь в мир крымской природы и архитектуры, создавая уникальные фотографии. Маршрут проработан для ярких и запоминающихся кадров
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    17 ноября 2024
    Бахчисарай - столица Крымского ханства
    Очень понравилось, интересная экскурсия. Вкусный обед в кафе. Много впечатлений: и пещерный город и православный монастырь.
  • Е
    Елена
    12 ноября 2024
    Бахчисарай - столица Крымского ханства
    Очень понравилась экскурсия в Свято-Успенский мужской монастырь. Впечатляет всё. К сожалению ханский дворец был на реставрации, но всё равно удалось
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    ПОФАТОГРАФИРОФАТЬ и очень интересно рассказывала экскурсовод. А наша экскурсовод Татьяна, вообще супер, знает буквально всё что ни спросишь, было очень интересно и с погодой очень повезло. Спасибо 🙏💕

  • В
    Вера
    6 октября 2024
    Генуэзская крепость и тропа Голицына
    Я побывала на замечательной экскурсии - Генуэзская крепость -Тропа Галицина. Получила неизгладимые впечатления от природы Крыма и завораживающих видов бухт,скал
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    при прохождении Тропы Галицина. У нас были замечательная экскурсовод (к сожалению и стыду своему забыла ее имя) и водитель Олег. Экскурсовод дала нам много интересной и полезной информации. Слушать ее было очень приятно и увлекательно. Особенно приятной и удивительно красивой была дорога от Алушты в Новый Свет. Всем советую побывать на этой экскурсии и горжусь,что я покорила эту непростую,но очень красивую Тропу. Благодарю всех,кто разработал и провел эту экскурсию. Спасибо Спутнику и до новых встреч.

  • Е
    Елена
    14 сентября 2024
    Генуэзская крепость и тропа Голицына
    Интересная и содержательная экскурсия. Красивейшие виды, гид Юрий – профессионал своего дела.
  • Э
    Эрик
    12 мая 2024
    Генуэзская крепость и тропа Голицына
    Всё, что наметил, увидел.

Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Никитский ботанический сад»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Бахчисарай - столица Крымского ханства
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  3. Экскурсия «Живописный Крым»
Какие места ещё посмотреть в Алуште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Массандровский дворец
  2. Юсуповский дворец
  3. Воронцовский дворец
  4. Ливадийский дворец
  5. Ай-Петри
  6. Набережная
  7. Крепость Фуна
  8. Крепость Алустон
  9. Ласточкино гнездо
  10. Никитский ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Алуште в марте 2025
Сейчас в Алуште в категории "Никитский ботанический сад" можно забронировать 3 экскурсии от 1800 до 8000. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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