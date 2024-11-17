Групповая
Бахчисарай - столица Крымского ханства
Откройте для себя историю Крыма на экскурсии по Бахчисараю. Ханский дворец, Фонтан слез, Чуфут-Кале и Успенский монастырь ждут вас
Расписание: См. календарь
22 мар в 09:00
29 мар в 09:00
1800 ₽ за человека
Групповая
до 29 чел.
Генуэзская крепость - тропа Голицына
Путешествие вдоль побережья и горных склонов между Алуштой и Судаком. Посещение средневековой крепости и прогулка по тропе Голицына в Новом Свете
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: По субботам в 8:30
26 апр в 08:30
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «InstaКрым» - фототур по лучшим местам Крыма
Погрузитесь в мир крымской природы и архитектуры, создавая уникальные фотографии. Маршрут проработан для ярких и запоминающихся кадров
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена17 ноября 2024Очень понравилось, интересная экскурсия. Вкусный обед в кафе. Много впечатлений: и пещерный город и православный монастырь.
- ЕЕлена12 ноября 2024Очень понравилась экскурсия в Свято-Успенский мужской монастырь. Впечатляет всё. К сожалению ханский дворец был на реставрации, но всё равно удалось
- ВВера6 октября 2024Я побывала на замечательной экскурсии - Генуэзская крепость -Тропа Галицина. Получила неизгладимые впечатления от природы Крыма и завораживающих видов бухт,скал
- ЕЕлена14 сентября 2024Интересная и содержательная экскурсия. Красивейшие виды, гид Юрий – профессионал своего дела.
- ЭЭрик12 мая 2024Всё, что наметил, увидел.
Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Никитский ботанический сад»
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