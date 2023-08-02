Лотос — экзотический цветок, украсивший лиманы КубаниВ Ахтанизовском лимане целая плантация орехоносного индийского розового лотоса, которая впечатляет любого, кто отправляется полюбоваться этим священным цветком!

Чуть менее часа в дороге от Анапы до стоянки катеров, на которых вы будете перемещаться по Казачьему Ерику в Ахтанизовский лиман, где мирно качаются на воде большие розовые цветы индийского лотоса, цветы счастья, мира, гармонии и благоденствия. Далее вы отправитесь на пляж станицы Голубицкой. Пляж находится на берегу Темрюкского залива Азовского моря. Здесь ванны с вулканической грязью, прогретой на солнце, можно принимать грязевые аппликации (за дополнительную плату).

Вулканическая грязь повышает ослабленный иммунитет, положительным образом влияет на состояние нервной системы и гормональный обмен человека. Можно принять аппликации с иловой грязью из местного озера (бесплатно). Также есть возможность приобрести сухую лечебную грязь.

Хорошим завершением экскурсии будет являться дегустация вин, а так же более крепких напитков — коньяка и чачи в одном из дегустационных залов.