Экскурсия в Анапе: Иммунитет и благоденствие с вулканической грязью и лотосами
Приглашаем вас посетить целую плантацию индийского розового лотоса, который украсил лиманы Кубани. Священный цветок впечатлит и очарует вас надолго.
Кроме того, вы сможете посетить пляж станицы Голубицкая — здесь у вас появится возможность принять ванну с вулканической грязью, прогретой на солнце.
А в завершении экскурсию вы насладитесь дегустацией вин, а так же более крепких напитков в одном из дегустационных залов.
Кроме того, вы сможете посетить пляж станицы Голубицкая — здесь у вас появится возможность принять ванну с вулканической грязью, прогретой на солнце.
А в завершении экскурсию вы насладитесь дегустацией вин, а так же более крепких напитков в одном из дегустационных залов.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Казачий Ерик
- Ахтанизовский лиман
- Плантации лотоса
- Ракушечный пляж, Азовское море
- Иловое озеро в ст. Голубицкой
- Дегустационный зал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Лотос — экзотический цветок, украсивший лиманы КубаниВ Ахтанизовском лимане целая плантация орехоносного индийского розового лотоса, которая впечатляет любого, кто отправляется полюбоваться этим священным цветком!
Чуть менее часа в дороге от Анапы до стоянки катеров, на которых вы будете перемещаться по Казачьему Ерику в Ахтанизовский лиман, где мирно качаются на воде большие розовые цветы индийского лотоса, цветы счастья, мира, гармонии и благоденствия. Далее вы отправитесь на пляж станицы Голубицкой. Пляж находится на берегу Темрюкского залива Азовского моря. Здесь ванны с вулканической грязью, прогретой на солнце, можно принимать грязевые аппликации (за дополнительную плату).
Вулканическая грязь повышает ослабленный иммунитет, положительным образом влияет на состояние нервной системы и гормональный обмен человека. Можно принять аппликации с иловой грязью из местного озера (бесплатно). Также есть возможность приобрести сухую лечебную грязь.
Хорошим завершением экскурсии будет являться дегустация вин, а так же более крепких напитков — коньяка и чачи в одном из дегустационных залов.
среда; воскресенье в 8:15
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Стоимость катера: 800 руб
- Дети до 1 года — бесплатно
- Место начала и завершения?
- г. Анапа, ул. Шевченко,177
- Когда и сколько длится?
- Когда: среда; воскресенье в 8:15Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- Добрый день! Даты и время экскурсии могут меняться. Просим
- Ориентироваться на информацию в письме — подтверждении от Организатора или уточнить детали по телефону +7988-33-99-045
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
2 авг 2023
Долина лотосов это что не обыкновенное, прогулка на лодке в самое сердце))) их обитания.
Море азовское тёплое ласковое))погода радовала. Всё замечательно.
Море азовское тёплое ласковое))погода радовала. Всё замечательно.
D
Davletsh
31 июля 2023
Наша семья посетила долину лотосов и Азовское море. Красота завораживает, солнышко греет. Гид великолепная, профессионал своего дела. Надеемся вернуться.
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