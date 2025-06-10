Водная прогулка
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
Провести идеальный день в городе и его окрестностях на ваш выбор
Начало: В удобном вам месте в черте Анапы
Завтра в 14:00
12 дек в 14:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
В краю дольменов и водопадов: индивидуальная экскурсия из Анапы
Погрузитесь в мир древних дольменов и живописных водопадов. Увлекательное путешествие из Анапы в горы под Геленджиком ждёт вас
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
13 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по можжевеловому лесу
Большой Утриш - живописный уголок Анапы, где горы, море и можжевеловые леса слились воедино. Поднимитесь на гору Солдатская и насладитесь видами
Начало: Между Сукко и Большим Утришем
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие к искусству: мастер-класс
Вдохновитесь красотой Анапы и создайте уникальную картину. Прогулка по набережной, виды на Кавказский хребет и море помогут вам в этом
Начало: Возле Анапского маяка
Расписание: в понедельник и среду в 08:00
15 дек в 08:00
17 дек в 08:00
3500 ₽ за человека
