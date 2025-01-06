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рассказ о Новороссийске более расширенный,то это на автобусе,50 мест с эскурсоводом,и нужно идти на завод,там 1.30 водят по туннелям.

У нас обзорная экскурсия,для того чтобы была возможность посмотреть достопримечательности и иметь возможность сделать больше фотографий.