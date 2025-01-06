Из Анапы - в Новороссийск и Абрау-Дюрсо

Узнать историю города-героя, увидеть символ доблести флота и погулять по берегу горного озера
Приглашаем вас в однодневное путешествие! Вы познакомитесь с Новороссийском, пройдёте по его набережной, рассмотрите героический крейсер «Михаил Кутузов» и встретите основные памятники города. А также полюбуетесь озером Абрау, окружённым горами, и по желанию посетите завод шампанских вин.
Из Анапы - в Новороссийск и Абрау-Дюрсо
Из Анапы - в Новороссийск и Абрау-Дюрсо
Из Анапы - в Новороссийск и Абрау-Дюрсо
Ближайшие даты:
1
фев8
фев15
фев22
фев1
мар8
мар15
мар
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

  • Первая точка нашего маршрута — героический Новороссийск, где вы прогуляетесь по набережной адмирала Серебрякова.
  • Вы увидите крейсер «Михаил Кутузов» — символ боевой славы Черноморского флота. Сейчас это музей под открытым небом, который можно изучить.
  • Затем отправимся в живописный посёлок Абрау-Дюрсо. Вы насладитесь красотой горного озера Абрау, зайдёте на ярмарку и рассмотрите арт-объекты.
  • По желанию вы посетите завод шампанских вин, где сотрудники проведут для вас экскурсию с дегустацией.
  • Завершится наше путешествие ярким шоу фонтанов.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобилет Toyota Hiace, Hyundai Grand Starex или Toyota Spade (есть детские кресла).
  • Если вы остановились в Анапе, Витязево или Джемете, мы заберём вас от места проживания.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид-водитель из нашей команды.

Дополнительно оплачивается по желанию:

  • Билеты на крейсер «Михаил Кутузов»: взрослый — 600 ₽, детский — 400 ₽.
  • Экскурсия по заводу «Абрау-Дюрсо»: с дегустацией — 2100 ₽, без дегустации — 1300 ₽.

в субботу в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1700 ₽
Дети до 12 лет1600 ₽
Пенсионеры1650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 0 отзывах
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6 янв 2025
Брали экскурсию, чтобы побольше узнать интересных фактов про Новороссийск, Анапу и Абрау Дюрсо. Водитель рассказывал очень мало. Это не экскурсия, а просто трансфер по заявленным точкам.
Анна
Анна
Ответ организатора:
Здравствуйте,в этой экскурсии водитель он же гид,дорога дальняя,краткую обзорную информацию все дают.
На Крейсере свой гид,на заводе Абрау тоже.
Если нужен был
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рассказ о Новороссийске более расширенный,то это на автобусе,50 мест с эскурсоводом,и нужно идти на завод,там 1.30 водят по туннелям.
У нас обзорная экскурсия,для того чтобы была возможность посмотреть достопримечательности и иметь возможность сделать больше фотографий.

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