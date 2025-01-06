Приглашаем вас в однодневное путешествие! Вы познакомитесь с Новороссийском, пройдёте по его набережной, рассмотрите героический крейсер «Михаил Кутузов» и встретите основные памятники города. А также полюбуетесь озером Абрау, окружённым горами, и по желанию посетите завод шампанских вин.
Описание экскурсии
- Первая точка нашего маршрута — героический Новороссийск, где вы прогуляетесь по набережной адмирала Серебрякова.
- Вы увидите крейсер «Михаил Кутузов» — символ боевой славы Черноморского флота. Сейчас это музей под открытым небом, который можно изучить.
- Затем отправимся в живописный посёлок Абрау-Дюрсо. Вы насладитесь красотой горного озера Абрау, зайдёте на ярмарку и рассмотрите арт-объекты.
- По желанию вы посетите завод шампанских вин, где сотрудники проведут для вас экскурсию с дегустацией.
- Завершится наше путешествие ярким шоу фонтанов.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобилет Toyota Hiace, Hyundai Grand Starex или Toyota Spade (есть детские кресла).
- Если вы остановились в Анапе, Витязево или Джемете, мы заберём вас от места проживания.
- Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид-водитель из нашей команды.
Дополнительно оплачивается по желанию:
- Билеты на крейсер «Михаил Кутузов»: взрослый — 600 ₽, детский — 400 ₽.
- Экскурсия по заводу «Абрау-Дюрсо»: с дегустацией — 2100 ₽, без дегустации — 1300 ₽.
в субботу в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1700 ₽
|Дети до 12 лет
|1600 ₽
|Пенсионеры
|1650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Анапе
Провели экскурсии для 128 туристов
Меня зовут Анна, я живу и работаю в курортном городе Анапа. Наша команда гидов рада показать вам лучшие места Краснодарского края и провести время познавательно и позитивно!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
0
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С
Светлана
6 янв 2025
Брали экскурсию, чтобы побольше узнать интересных фактов про Новороссийск, Анапу и Абрау Дюрсо. Водитель рассказывал очень мало. Это не экскурсия, а просто трансфер по заявленным точкам.
Анна
Ответ организатора:
Здравствуйте,в этой экскурсии водитель он же гид,дорога дальняя,краткую обзорную информацию все дают.
На Крейсере свой гид,на заводе Абрау тоже.
Если нужен был
На Крейсере свой гид,на заводе Абрау тоже.
Если нужен был
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