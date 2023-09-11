Экскурсии в Новороссийск из Анапы

Найдено 3 экскурсии в категории «Новороссийск» в Анапе, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Путешествие по приморским городам Краснодарского края: Анапа, Новороссийск, Геленджик
Приглашаем на увлекательное путешествие по живописным городам Краснодарского края. Откройте для себя красоту Анапы, Новороссийска и Геленджика в один день
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.
Новороссийск, винодельня и ферма улиток за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Новороссийск, Шато Пино и ферма улиток: путешествие из Анапы
Погрузитесь в мир вина и улиток, исследуйте исторические достопримечательности Новороссийска и насладитесь красотами Черноморского побережья
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
12 000 за всё до 4 чел.
Путешествие по Краснодарскому краю: Анапа, Геленджик и Новороссийск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Краснодарскому краю: Анапа, Геленджик и Новороссийск
Сравнить три приморских города на легкой и душевной обзорной экскурсии
Начало: Анапа
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    11 сентября 2023
    Новороссийск, винодельня и ферма улиток за 1 день
    Хорошая экскурсия с акцентом именно на винодельню. Новороссийск по факту вы увидите из окна машины. Тут скорее история про погоду
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    и заранее запланированное расписание, т. к. когда мы приехали на набережную, успели посмотреть только корабль и время было уже ехать на винодельню. Винодельня прекрасна. Улитки вкусны, а экскурсия очень интересная

  • А
    Андрей
    19 июня 2023
    Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
    Интересная и содержательная экскурсия, Гид Дмитрий ответил на все интересовавшие нас вопросы. Мы увидели многие знаковые для посещаемых городов места. Свободного времени было достаточно для самостоятельной прогулки. Спасибо большое, было очень интересно! До новых встреч!
  • О
    Ольга
    21 августа 2022
    Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
    Благодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не только общеизвестные факты о крае,
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    которые можно узнать на любой групповой стандартной экскурсии в регионе, а хочется услышать персональную точку зрения на необыкновенную историю городов Черноморского побережья с позиции того, кто здесь родился и вырос, посетить нестандартные локации с прекрасными видами и уникальной архитектурой, то вам обязательно понравится эта экскурсия!

    Благодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не толькоБлагодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не толькоБлагодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не толькоБлагодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не толькоБлагодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не толькоБлагодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не толькоБлагодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не толькоБлагодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не толькоБлагодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не толькоБлагодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не только
  • И
    Ирина
    12 августа 2022
    Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
    Были на данной экскурсии с двумя детьми-подростками. Понравилось абсолютно всё и всем нам, начиная от высокого уровня клиентоориентированности при согласовании
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    локации начала экскурсии и заканчивая продуманным маршрутом, отлично продуманным точкам пит-стопов и очень интересным и информативным рассказом гида Дмитрия. Наша семья поначалу колебалась в выборе такого автомобильного формата экскурсии на весь день, когда гид и водитель - один и тот же человек, но после ее окончания все остались очень довольны. Из всех увиденных городов наибольшее впечатление произвели Новороссийск и его окрестности, но и Анапа с Геленджиком тоже неплохи. Данную экскурсию рекомендую. Спасибо всем!

  • Н
    Николай
    24 июня 2022
    Новороссийск, винодельня и ферма улиток за 1 день
    Прекрасная экскурсия, для тех, кто любит вино и гастрономию. Организатор пошел нам навстречу и внес изменения в экскурсию, чтобы мы
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    отобедали в ресторане Шато Пино, а также Сама экскурсия на 12:00 в Шато Пино от винодельни ни о чем - покажут улиток и все (дегустацию мы не брали). Ресторан и музеи на винодельне прекрасны. Еда, подача, виды - иногда такое можно себе позволить. Новороссийск получился галопом, хотелось все-таки чтобы дети узнали про город побольше. Из приятных бонусов - интересные рассказы о винодельнях КК с заездом в пару фирменных магазинов по пути. В целом прекрасная экскурсия, но если вы равнодушны к вину и не готовы оставить несколько тысяч в ресторане - вам будет неинтересно.

  • Е
    Евгения
    17 июня 2022
    Новороссийск, винодельня и ферма улиток за 1 день
    Нам очень понравилось! Экскурсия порадовала своим разнообразием и количеством новой для нас информации! Вино, улитки, прекрасный Новороссийск и лаванда! Наталья- настоящий профессионал! Спасибо 🙏
    Нам очень понравилось! Экскурсия порадовала своим разнообразием и количеством новой для нас информации!Нам очень понравилось! Экскурсия порадовала своим разнообразием и количеством новой для нас информации!Нам очень понравилось! Экскурсия порадовала своим разнообразием и количеством новой для нас информации!

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Новороссийск»

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  2. Самое главное
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  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Новороссийск" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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