1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по приморским городам Краснодарского края: Анапа, Новороссийск, Геленджик
Приглашаем на увлекательное путешествие по живописным городам Краснодарского края. Откройте для себя красоту Анапы, Новороссийска и Геленджика в один день
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Новороссийск, Шато Пино и ферма улиток: путешествие из Анапы
Погрузитесь в мир вина и улиток, исследуйте исторические достопримечательности Новороссийска и насладитесь красотами Черноморского побережья
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Краснодарскому краю: Анапа, Геленджик и Новороссийск
Сравнить три приморских города на легкой и душевной обзорной экскурсии
Начало: Анапа
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения11 сентября 2023Хорошая экскурсия с акцентом именно на винодельню. Новороссийск по факту вы увидите из окна машины. Тут скорее история про погоду
- ААндрей19 июня 2023Интересная и содержательная экскурсия, Гид Дмитрий ответил на все интересовавшие нас вопросы. Мы увидели многие знаковые для посещаемых городов места. Свободного времени было достаточно для самостоятельной прогулки. Спасибо большое, было очень интересно! До новых встреч!
- ООльга21 августа 2022Благодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не только общеизвестные факты о крае,
- ИИрина12 августа 2022Были на данной экскурсии с двумя детьми-подростками. Понравилось абсолютно всё и всем нам, начиная от высокого уровня клиентоориентированности при согласовании
- ННиколай24 июня 2022Прекрасная экскурсия, для тех, кто любит вино и гастрономию. Организатор пошел нам навстречу и внес изменения в экскурсию, чтобы мы
- ЕЕвгения17 июня 2022Нам очень понравилось! Экскурсия порадовала своим разнообразием и количеством новой для нас информации! Вино, улитки, прекрасный Новороссийск и лаванда! Наталья- настоящий профессионал! Спасибо 🙏
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Новороссийск»
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Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
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