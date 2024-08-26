Абрау-Дюрсо - это не только живописный посёлок, но и центр виноделия Краснодарского края.Экскурсия предлагает возможность посетить завод шампанских вин, где можно узнать о технологии производства и поучаствовать в дегустации.Путешествие начинается

в Анапе и проходит в мини-группе, что обеспечивает комфорт и индивидуальный подход. По пути гид расскажет о первых виноделах региона и особенностях современного производства. Программа включает свободное время для прогулок и наслаждения природой

Описание экскурсии

08:00 — Выезд из Анапы

09:30 — Мини-экскурсия по посёлку Абрау-Дюрсо. Вы увидите озеро Абрау и подниметесь на смотровую площадку, откуда можно полюбоваться им с высоты

10:00 — Экскурсия по заводу «Абрау-Дюрсо». Вы узнаете, с чего начиналось производство и какие технологии применяют для изготовления шампанского. Пройдёте по тоннелям завода, где хранятся тысячи бутылок созревающего напитка, и по желанию поучаствуете в дегустации

11:30 — Свободное время

12:30 — Выезд в обратном направлении

14.00 — Возвращение в Анапу

Организационные детали