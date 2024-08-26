Мои заказы

Абрау-Дюрсо в мини-группе (из Анапы)

Путешествие в Абрау-Дюрсо из Анапы - это возможность увидеть озеро, посетить завод шампанских вин и насладиться дегустацией. Уникальный опыт для всех
Абрау-Дюрсо - это не только живописный посёлок, но и центр виноделия Краснодарского края.

Экскурсия предлагает возможность посетить завод шампанских вин, где можно узнать о технологии производства и поучаствовать в дегустации.

Путешествие начинается
в Анапе и проходит в мини-группе, что обеспечивает комфорт и индивидуальный подход. По пути гид расскажет о первых виноделах региона и особенностях современного производства. Программа включает свободное время для прогулок и наслаждения природой

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🥂 Посещение завода шампанских вин
  • 🌊 Прогулка у озера Абрау
  • 🚌 Комфортный минивэн
  • 👥 Мини-группа для уюта
  • 📚 Интересные истории о виноделии
Ближайшие даты:
16
ноя23
ноя30
ноя7
дек14
дек21
дек28
дек
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Завод Абрау-Дюрсо
  • Озеро Абрау

Описание экскурсии

08:00 — Выезд из Анапы
09:30 — Мини-экскурсия по посёлку Абрау-Дюрсо. Вы увидите озеро Абрау и подниметесь на смотровую площадку, откуда можно полюбоваться им с высоты
10:00 — Экскурсия по заводу «Абрау-Дюрсо». Вы узнаете, с чего начиналось производство и какие технологии применяют для изготовления шампанского. Пройдёте по тоннелям завода, где хранятся тысячи бутылок созревающего напитка, и по желанию поучаствуете в дегустации
11:30 — Свободное время
12:30 — Выезд в обратном направлении
14.00 — Возвращение в Анапу

Организационные детали

  • Входные билеты на завод «Абрау-Дюрсо» не включены в стоимость: без дегустации — 1200 ₽ за чел., с дегустацией — 1700 ₽ за чел.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Toyota Noah
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в воскресенье в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Красноармейской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Анапе
Провели экскурсии для 304 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы команда энергичных гидов в Анапе с большим опытом работы. С радостью покажем любимый край и расскажем о нём самое интересное.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Д
Дарья
26 авг 2024
Дмитрий провел замечательную экскурсию! Узнали много интересных фактов по пути, комфортный автомобиль,безопасное вождение!
В самом Абрау-Дюрсо очень поправилась природа,волшебные места,сладкий воздух.
Интересная историческая экскурсия на завод!

Входит в следующие категории Анапы

