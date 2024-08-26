Абрау-Дюрсо - это не только живописный посёлок, но и центр виноделия Краснодарского края.
Экскурсия предлагает возможность посетить завод шампанских вин, где можно узнать о технологии производства и поучаствовать в дегустации.
Путешествие начинается
Экскурсия предлагает возможность посетить завод шампанских вин, где можно узнать о технологии производства и поучаствовать в дегустации.
Путешествие начинается
5 причин купить эту экскурсию
- 🥂 Посещение завода шампанских вин
- 🌊 Прогулка у озера Абрау
- 🚌 Комфортный минивэн
- 👥 Мини-группа для уюта
- 📚 Интересные истории о виноделии
Что можно увидеть
- Завод Абрау-Дюрсо
- Озеро Абрау
Описание экскурсии
08:00 — Выезд из Анапы
09:30 — Мини-экскурсия по посёлку Абрау-Дюрсо. Вы увидите озеро Абрау и подниметесь на смотровую площадку, откуда можно полюбоваться им с высоты
10:00 — Экскурсия по заводу «Абрау-Дюрсо». Вы узнаете, с чего начиналось производство и какие технологии применяют для изготовления шампанского. Пройдёте по тоннелям завода, где хранятся тысячи бутылок созревающего напитка, и по желанию поучаствуете в дегустации
11:30 — Свободное время
12:30 — Выезд в обратном направлении
14.00 — Возвращение в Анапу
Организационные детали
- Входные билеты на завод «Абрау-Дюрсо» не включены в стоимость: без дегустации — 1200 ₽ за чел., с дегустацией — 1700 ₽ за чел.
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Toyota Noah
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в воскресенье в 08:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красноармейской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Анапе
Провели экскурсии для 304 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы команда энергичных гидов в Анапе с большим опытом работы. С радостью покажем любимый край и расскажем о нём самое интересное.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
26 авг 2024
Дмитрий провел замечательную экскурсию! Узнали много интересных фактов по пути, комфортный автомобиль,безопасное вождение!
В самом Абрау-Дюрсо очень поправилась природа,волшебные места,сладкий воздух.
Интересная историческая экскурсия на завод!
В самом Абрау-Дюрсо очень поправилась природа,волшебные места,сладкий воздух.
Интересная историческая экскурсия на завод!
Входит в следующие категории Анапы
Похожие экскурсии из Анапы
Мини-группа
до 11 чел.
Из Анапы - в Новороссийск и Абрау Дюрсо за 1 день
Оценить культурные и природные достопримечательности на фоне пейзажей «Российской Швейцарии»
Начало: По адресу вашего проживания в Анапе
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
11 ноя в 14:30
2150 ₽ за человека
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка
Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
9800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
В сердце российской Шампани: из Анапы в Абрау-Дюрсо
Погрузитесь в мир виноделия, отправившись на экскурсию из Анапы в Абрау-Дюрсо. Узнайте секреты производства шампанских вин и насладитесь видами
Начало: В районе Северного рынка
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
от 9500 ₽ за всё до 5 чел.