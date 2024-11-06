Я покажу вам мир, где виноделие становится искусством, а природа — величественной сценой.
Среди ухоженных виноградников вы откроете для себя не только эксклюзивные сорта вин, но и философию, пронизывающую уникальные творения виноделов.
Каждый терруар здесь рассказывает свою историю, а панорамные виды на горы и море превращаются в вдохновение для души. Ну что, готовы к путешествию?
Среди ухоженных виноградников вы откроете для себя не только эксклюзивные сорта вин, но и философию, пронизывающую уникальные творения виноделов.
Каждый терруар здесь рассказывает свою историю, а панорамные виды на горы и море превращаются в вдохновение для души. Ну что, готовы к путешествию?
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Я стану вашим проводником в мир российского виноделия. Мы посетим:
Гай-кодзор. Входит в ТОП-100 лучших виноделен мира. Вы окунётесь в мир разнообразных сортов винограда, из которых создаются неповторимые вина. Узнаете о процессе и нюансах производства.
Скалистый берег. Территория гравитационного виноделия, использующая методы органического земледелия. Архитектура винодельни вписана в холмистый ландшафт. Местное вино расскажет вам о своём терруаре лучше слов.
Усадьбу Семигорье. Место, где отдыхает душа. Здесь вы сможете прогуляться по живописной территории с озером, зелёными лужайками и бескрайними виноградниками. Я с удовольствием расскажу о новинках винного производства и особенностях этого прекрасного места.
Вы узнаете:
- Как зарождалось виноделие в Краснодарском крае
- Какие традиции и новшества влияют на производство
- Какие сорта здесь растут и как климат и почва делают вино особенным
- Как правильно дегустировать вино, чтобы почувствовать его аромат и вкус
- Как правильно сочетать вино с любимыми блюдами
Организационные детали
- Отправимся в путь на 7-местном комфортном внедорожнике премиум-класса Mercedes GL 450. Заберу вас от отеля и после экскурсии отвезу обратно
- Экскурсия с дегустацией внутри виноделен бронируется и оплачивается отдельно. Средняя стоимость — от 700 ₽ до 3500 ₽ с человека
- По пути я с радостью предложу вам ароматный кофе, приготовленный в традиционной грузинской глиняной турке. Конечно же, с собой будут фужеры для вина
- По желанию после экскурсии вы сможете прокатиться на сапбордах по озеру в заповеднике Большой Утриш (входит в стоимость)
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Анапе
Приветствую вас, искатели новых горизонтов! Рад, что вы здесь! Моё имя Виктор. Предлагаю индивидуальные авторские экскурсии, которые подойдут для вашей семьи или компании друзей до 6 человек. Вы отправитесь со мной в путешествие на комфортном внедорожнике Mercedes GL 450. Я провезу вас по самым живописным уголкам побережья. День, который вы проведёте со мной, станет настолько ярким, что вам обязательно захочется его повторить!Задать вопрос
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