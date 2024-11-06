Я покажу вам мир, где виноделие становится искусством, а природа — величественной сценой. Среди ухоженных виноградников вы откроете для себя не только эксклюзивные сорта вин, но и философию, пронизывающую уникальные творения виноделов. Каждый терруар здесь рассказывает свою историю, а панорамные виды на горы и море превращаются в вдохновение для души. Ну что, готовы к путешествию?

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Анапе

Виктор Ваш гид в Анапе

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Я стану вашим проводником в мир российского виноделия. Мы посетим:

Гай-кодзор. Входит в ТОП-100 лучших виноделен мира. Вы окунётесь в мир разнообразных сортов винограда, из которых создаются неповторимые вина. Узнаете о процессе и нюансах производства.

Скалистый берег. Территория гравитационного виноделия, использующая методы органического земледелия. Архитектура винодельни вписана в холмистый ландшафт. Местное вино расскажет вам о своём терруаре лучше слов.

Усадьбу Семигорье. Место, где отдыхает душа. Здесь вы сможете прогуляться по живописной территории с озером, зелёными лужайками и бескрайними виноградниками. Я с удовольствием расскажу о новинках винного производства и особенностях этого прекрасного места.

Вы узнаете:

Как зарождалось виноделие в Краснодарском крае

Какие традиции и новшества влияют на производство

Какие сорта здесь растут и как климат и почва делают вино особенным

Как правильно дегустировать вино, чтобы почувствовать его аромат и вкус

Как правильно сочетать вино с любимыми блюдами

Организационные детали