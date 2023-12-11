Лучший винный тур Chateau Andre
Приглашаем вас в увлекательное путешествие — на виноделью Шато Андре, которую по праву можно назвать уголком Франции недалеко от Анапы. Здесь готовы принимать гостей круглогодично.
Вы окунетесь в потрясающую атмосферу, насладитесь эстетикой, живописными пейзажами и попробуете лучшие вина.
Вы окунетесь в потрясающую атмосферу, насладитесь эстетикой, живописными пейзажами и попробуете лучшие вина.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ждетПриглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие в уголок Франции, где приятно находиться в любое время года. Вы познакомитесь с потрясающей атмосферой и винным гидом, насладитесь эстетикой, пейзажами, тишиной, гостеприимством и лучшими винами. На комфортабельном микроавтобусе я заберу вас от места вашего отдыха (в черте города Анапы) и отвезу обратно. Прогулка с бокалом вина и смартфоном по лавандовому полю и фруктовому саду, экскурсия по винному производству с посещением подвалов, дегустация вин воодушевят вас на новые винные туры. На территории Шато есть не большой зоопарк с оленями и экзотическими птицами.
Предварительное бронирование приветствуется.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Что не входит
- Экскурсия по винодельне (от гида Шато Андре) без дегустации вин — 1000 руб., с дегустацией вин — 1500 руб.
- По предварительному согласованию: гастрообед или гастроужин в Шато Андре — 3500 руб., гастрообед или гастроужин в Шато Андре с виноделом — 4000 руб
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Анапа, Анапское шоссе, 14Завершение: Место отдыха туристов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Предварительное бронирование приветствуется.Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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