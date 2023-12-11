Лучший винный тур Chateau Andre: Прованс - удивительное рядом

Индивидуальная экскурсия в Анапе

Лучший винный тур Chateau Andre

Приглашаем вас в увлекательное путешествие — на виноделью Шато Андре, которую по праву можно назвать уголком Франции недалеко от Анапы. Здесь готовы принимать гостей круглогодично.

Вы окунетесь в потрясающую атмосферу, насладитесь эстетикой, живописными пейзажами и попробуете лучшие вина.
Лучший винный тур Chateau Andre: Прованс - удивительное рядом
Лучший винный тур Chateau Andre: Прованс - удивительное рядом
Лучший винный тур Chateau Andre: Прованс - удивительное рядом
Лучший винный тур Chateau Andre: Прованс - удивительное рядом
Лучший винный тур Chateau Andre: Прованс - удивительное рядом
Лучший винный тур Chateau Andre: Прованс - удивительное рядом
Лучший винный тур Chateau Andre: Прованс - удивительное рядом
Ближайшие даты:
11
дек
18
дек
25
дек
1
янв
8
янв
15
янв
22
янв
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даты

Описание

Что вас ждет

Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие в уголок Франции, где приятно находиться в любое время года. Вы познакомитесь с потрясающей атмосферой и винным гидом, насладитесь эстетикой, пейзажами, тишиной, гостеприимством и лучшими винами. На комфортабельном микроавтобусе я заберу вас от места вашего отдыха (в черте города Анапы) и отвезу обратно. Прогулка с бокалом вина и смартфоном по лавандовому полю и фруктовому саду, экскурсия по винному производству с посещением подвалов, дегустация вин воодушевят вас на новые винные туры. На территории Шато есть не большой зоопарк с оленями и экзотическими птицами.

Предварительное бронирование приветствуется.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Экскурсия по винодельне (от гида Шато Андре) без дегустации вин — 1000 руб., с дегустацией вин — 1500 руб.
  • По предварительному согласованию: гастрообед или гастроужин в Шато Андре — 3500 руб., гастрообед или гастроужин в Шато Андре с виноделом — 4000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анапа, Анапское шоссе, 14
Завершение: Место отдыха туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Предварительное бронирование приветствуется.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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