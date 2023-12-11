Приглашаем вас в увлекательное путешествие — на виноделью Шато Андре, которую по праву можно назвать уголком Франции недалеко от Анапы. Здесь готовы принимать гостей круглогодично. Вы окунетесь в потрясающую атмосферу, насладитесь эстетикой, живописными пейзажами и попробуете лучшие вина.

Описание