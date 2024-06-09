Окунитесь в атмосферу казачьего быта в этнографическом комплексе на берегу моря, где вы увидите, как жили казаки в 18-20 веках, посетите подворья и познакомитесь с их обрядами. Прогуляйтесь по новой
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 14:00
Что вас ожидает:
- Этнографический комплекс
- Новая набережная г. Тамань
- Азовское море
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы
- Магазин Chateau Tamagne и завод Chateau Tamagn
Описание экскурсии
1) Этнографическом комплексе на берегу моря вы увидите, как жили казаки в 18-20 веках. Заглянете в многочисленные подворья, рассмотрите подлинную утварь, познакомитесь с обрядами самобытной общины и по желанию отобедаете в одной из харчевен. 2) Новая набережная г. Тамань, купание на чистейших пляжах Азовского моря. 3)Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Тамани основан в 1793 году первыми пришедшими на Тамань казаками. 4) Фирменный магазин Chateau Tamagne — завод Chateau Tamagn.
Проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Этнографический комплекс
- Новая набережная г. Тамань
- Азовское море
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы
- Магазин Chateau Tamagne и завод Chateau Tamagn
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем с адреса вашего проживания
Завершение: Ваш адрес, отель
Когда и сколько длится?
Когда: Проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- После бронирования мы с вами свяжемся
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы
Похожие экскурсии из Анапы
Индивидуальная
8 часов
Тамань: путешествие сквозь века и мир виноделия
Встречайте Тамань: от артефактов Фанагории до винных угощений Голубицкого - история и вкус в одном туре
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 12:30
13 июня в 09:30
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Азовское море и Поместье Голубицкое: путешествие по миру вин и пляжей
Проведите незабываемый день на берегу Азовского моря, наслаждаясь солнцем, вином и красотами природы
Начало: Анапа, памятник Ленину, улица Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Огни вечерней Анапы»: путешествие по свету и тени
Откройте вечернюю Анапу: исторические кварталы, маяк, смотровая площадка и загадочный Большой Утриш
Начало: У памятника Ленину
Завтра в 18:30
11 июня в 18:30
6 000₽ за всё до 5 чел.