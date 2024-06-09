Казачья Атамань - Таманский полуостров

Окунитесь в атмосферу казачьего быта в этнографическом комплексе на берегу моря, где вы увидите, как жили казаки в 18-20 веках, посетите подворья и познакомитесь с их обрядами. Прогуляйтесь по новой
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набережной г. Тамань, насладитесь купанием на чистейших пляжах Азовского моря, посетите Храм Покрова Пресвятой Богородицы, основанный казаками в 1793 году, и загляните в фирменный магазин Chateau Tamagne, чтобы узнать секреты местного виноделия.

Казачья Атамань - Таманский полуостров
Казачья Атамань - Таманский полуостров
Казачья Атамань - Таманский полуостров
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 14:00

Что вас ожидает:

  • Этнографический комплекс
  • Новая набережная г. Тамань
  • Азовское море
  • Храм Покрова Пресвятой Богородицы
  • Магазин Chateau Tamagne и завод Chateau Tamagn

Описание экскурсии

1) Этнографическом комплексе на берегу моря вы увидите, как жили казаки в 18-20 веках. Заглянете в многочисленные подворья, рассмотрите подлинную утварь, познакомитесь с обрядами самобытной общины и по желанию отобедаете в одной из харчевен. 2) Новая набережная г. Тамань, купание на чистейших пляжах Азовского моря. 3)Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Тамани основан в 1793 году первыми пришедшими на Тамань казаками. 4) Фирменный магазин Chateau Tamagne — завод Chateau Tamagn.

Проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Этнографический комплекс
  • Новая набережная г. Тамань
  • Азовское море
  • Храм Покрова Пресвятой Богородицы
  • Магазин Chateau Tamagne и завод Chateau Tamagn
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем с адреса вашего проживания
Завершение: Ваш адрес, отель
Когда и сколько длится?
Когда: Проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • После бронирования мы с вами свяжемся
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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