Окунитесь в атмосферу казачьего быта в этнографическом комплексе на берегу моря, где вы увидите, как жили казаки в 18-20 веках, посетите подворья и познакомитесь с их обрядами. Прогуляйтесь по новой

набережной г. Тамань, насладитесь купанием на чистейших пляжах Азовского моря, посетите Храм Покрова Пресвятой Богородицы, основанный казаками в 1793 году, и загляните в фирменный магазин Chateau Tamagne, чтобы узнать секреты местного виноделия.

Описание экскурсии

1) Этнографическом комплексе на берегу моря вы увидите, как жили казаки в 18-20 веках. Заглянете в многочисленные подворья, рассмотрите подлинную утварь, познакомитесь с обрядами самобытной общины и по желанию отобедаете в одной из харчевен. 2) Новая набережная г. Тамань, купание на чистейших пляжах Азовского моря. 3)Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Тамани основан в 1793 году первыми пришедшими на Тамань казаками. 4) Фирменный магазин Chateau Tamagne — завод Chateau Tamagn.