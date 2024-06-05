1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор: путешествие по вашему сценарию
Погрузитесь в уникальный мир Анапы с экскурсией, созданной специально для вас. От исторических памятников до живописных природных локаций
Начало: В удобном вам месте в черте Анапы
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Утриш и Кипарисовое озеро: эксклюзивный тур в Анапе
Откройте для себя сокровища Анапы: заповедник Утриш и Кипарисовое озеро с индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кипарисовое озеро долины Сукко: жемчужина Анапы
Погрузитесь в мир природной красоты и тайн на экскурсии к Кипарисовому озеру в долине Сукко
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
4 часа
На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
Кипарисовое озеро, храм Святой Варвары и фантастические смотровые площадки за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
1 490₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
Посетить живописное озеро Сукко и несколько локаций с активностями для всех членов семьи за 1 день
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
5 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 июня 2024Ездили на экскурсию компанией 4 взрослых людей. От всей души благодарим Юлию за экскурсию.
- ММарина4 июня 2024Хотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнок 9 лет. Понравилось всем,
- ЮЮлия3 июня 2024Огромное спасибо Юлии за интересную обзорную экскурсию! Начали в центре города с истории этих мест, потом заглянули на маяк и
- ЕЕвгения2 июня 2024Спасибо Наталье за проведенную экскурсию! Красивая грамотная речь, которую приятно слушать. Четко выстроенный рассказ, с историей города пока ехали в его черте. Машина комфортная, очень чистая. Наталья аккуратный водитель. Будем рекомендовать!
- ТТатьяна31 мая 2024Замечательная экскурсия! Все прошло на ура! 😬 Огромнейшее спасибо гиду Ирине! Милейший человечек🤗, очень интересно и увлекательно провела экскурсию, прекрасный
- ААнна28 мая 2024Экскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фоток и впечатлений. Экскурсовод рассказывает много интересного в течении всей экскурсии. Большое спасибо, Наталья, за отличный день.
- ВВиктория27 мая 2024Всё было отлично
- ЕЕлена19 мая 2024Очень довольны! Экскурсию проводила Лидия и мы в полном восторге и от увиденных мест и от личности экскурсовода. Большой Утриш - заповедное
- ИИван7 мая 2024Отлично проведенное время, замечательная программа, отличный гид. Наш экскурсовод был Юрий. Очень хороший человек которого приятно слушать, разбавил наш маршрут посещением винодельни, очень приятно что есть такие люди, которые вкладывают в свою работу душу. Рекомендую 👍🏻👍🏻
- ААнастасия18 ноября 2023Очень давно хотела увидеть Кипарисовое озеро, и когда оказалась в Анапе проездом, решила его увидеть несмотря ни на что. Экскурсия была
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Сукко»
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