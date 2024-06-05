Экскурсии из Анапы в Сукко

Найдено 5 экскурсий в категории «Сукко» в Анапе, цены от 1 490 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
79 отзывов
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор: путешествие по вашему сценарию
Погрузитесь в уникальный мир Анапы с экскурсией, созданной специально для вас. От исторических памятников до живописных природных локаций
Начало: В удобном вам месте в черте Анапы
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 4 чел.
Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
26 отзывов
Утриш и Кипарисовое озеро: эксклюзивный тур в Анапе
Откройте для себя сокровища Анапы: заповедник Утриш и Кипарисовое озеро с индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Кипарисовое озеро долины Сукко
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
87 отзывов
Кипарисовое озеро долины Сукко: жемчужина Анапы
Погрузитесь в мир природной красоты и тайн на экскурсии к Кипарисовому озеру в долине Сукко
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
9 000 за всё до 6 чел.
На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Групповая
4 часа
13 отзывов
На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
Кипарисовое озеро, храм Святой Варвары и фантастические смотровые площадки за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
1 490 за человека
Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
Посетить живописное озеро Сукко и несколько локаций с активностями для всех членов семьи за 1 день
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
5 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
    Ездили на экскурсию компанией 4 взрослых людей. От всей души благодарим Юлию за экскурсию.
  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
    Хотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнок 9 лет. Понравилось всем,
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    Юлия умеет заинтересовать каждого) Было познавательно, но совершенно не скучно. Были в Анапе не первый раз, но с такой стороны увидели её впервые. Спасибо Юлии за удивительные впечатления 🩷

    Хотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнок
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
    Огромное спасибо Юлии за интересную обзорную экскурсию! Начали в центре города с истории этих мест, потом заглянули на маяк и
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    новую набережную. А затем началась сказка! Винодельни, смотровые площадки, Кипарисовое озеро. По моей просьбе в Утрише зашли в ресторан - мидии обалденные! но недешевые… На обратном пути еще остановились у ласточкиных гнезд. Уложились в 5 часов Кто-то скажет: «Галопом по Европам! Нужно больше времени на каждую локацию!» Но у меня был всего один день. И в этом прелесть индивидуальной экскурсии, когда программа подстраивается под тебя, а не ты под программу:) Экскурсия полностью соответствовала моему запросу. Как будто приехала в гости к друзьям, и они показали мне все самое интересное рядом со своим домом. Рекомендую

    Огромное спасибо Юлии за интересную обзорную экскурсию! Начали в центре города с истории этих мест, потомОгромное спасибо Юлии за интересную обзорную экскурсию! Начали в центре города с истории этих мест, потомОгромное спасибо Юлии за интересную обзорную экскурсию! Начали в центре города с истории этих мест, потом
  • Е
    Евгения
    2 июня 2024
    Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
    Спасибо Наталье за проведенную экскурсию! Красивая грамотная речь, которую приятно слушать. Четко выстроенный рассказ, с историей города пока ехали в его черте. Машина комфортная, очень чистая. Наталья аккуратный водитель. Будем рекомендовать!
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
    Замечательная экскурсия! Все прошло на ура! 😬 Огромнейшее спасибо гиду Ирине! Милейший человечек🤗, очень интересно и увлекательно провела экскурсию, прекрасный
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    рассказчик, нам всё очень понравилось 👍👏👏особенно вид сверху🙃👍красотища то какая 😁☺🤗 так что, одевайте удобную обувь и вперед на смотровые площадки😊,озеро тоже заслуживает внимание, обязательно возьмите катамаран в прокате, не пожалеете 👍

  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
    Экскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фоток и впечатлений. Экскурсовод рассказывает много интересного в течении всей экскурсии. Большое спасибо, Наталья, за отличный день.
    Экскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фотокЭкскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фотокЭкскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фотокЭкскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фотокЭкскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фотокЭкскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фотокЭкскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фотокЭкскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фоток
  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
    Всё было отлично
  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
    Очень довольны! Экскурсию проводила Лидия и мы в полном восторге и от увиденных мест и от личности экскурсовода. Большой Утриш - заповедное
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    место с великолепными видами и растениями-эндемиками. Кипарисовое озеро впечатляет, конечно, но слишком много сопутствующей туристической суеты: ларьки, шоу и т. п. Лидия великолепно знает историю и природу этого края, строит маршрут согласно пожеланиям клиентов, спокойный и аккуратный водитель и, самое главное, интеллигентный и приятный собеседник. Думаем, куда ещё съездить. 🫠

    Очень довольны!Очень довольны!Очень довольны!Очень довольны!
  • И
    Иван
    7 мая 2024
    Кипарисовое озеро долины Сукко
    Отлично проведенное время, замечательная программа, отличный гид. Наш экскурсовод был Юрий. Очень хороший человек которого приятно слушать, разбавил наш маршрут посещением винодельни, очень приятно что есть такие люди, которые вкладывают в свою работу душу. Рекомендую 👍🏻👍🏻
  • А
    Анастасия
    18 ноября 2023
    Кипарисовое озеро долины Сукко
    Очень давно хотела увидеть Кипарисовое озеро, и когда оказалась в Анапе проездом, решила его увидеть несмотря ни на что. Экскурсия была
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    вечером, Юрий заранее предупредил, что из-за природных условий кипарисы сейчас не в воде. Перед поездкой на озеро Юрий провел небольшую экскурсию по Анапе, рассказал удивительные подробности о городе, показал незабываемые виды. Благодаря Юрию, это была не просто экскурсия, а некий жизненный толчок, за что я очень благодарна! P.S. Когда в следующий раз буду в Анапе, обязательно хочу поехать на Большой Утриш.

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Сукко»

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  4. На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
  5. Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Сукко" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 490 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 210 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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