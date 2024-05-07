1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Кипарисовое озеро долины Сукко: жемчужина Анапы
Погрузитесь в мир природной красоты и тайн на экскурсии к Кипарисовому озеру в долине Сукко
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Отправляйтесь в винный тур по Анапе и окрестностям. Посетите винодельни, узнайте о производстве вина и насладитесь дегустацией лучших образцов
Начало: От отеля
«В завершение вы посетите живописную набережную у озера Абрау, погуляете по парку, откроете прекрасные панорамы и, конечно, побываете на знаменитом заводе игристых вин»
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
9 400₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Анапа: топ-места за 5 часов
Впечатлиться видами со смотровых, побывать на Кипарисовом озере и испить воды из святого источника
Начало: От места вашего проживания или, если трудно проеха...
«Звездой этого путешествия станет сказочное Кипарисовое озеро, в дополнение к нему идут потрясающие панорамы со смотровых площадок»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:45
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван7 мая 2024Отлично проведенное время, замечательная программа, отличный гид. Наш экскурсовод был Юрий. Очень хороший человек которого приятно слушать, разбавил наш маршрут посещением винодельни, очень приятно что есть такие люди, которые вкладывают в свою работу душу. Рекомендую 👍🏻👍🏻
- ААнастасия18 ноября 2023Очень давно хотела увидеть Кипарисовое озеро, и когда оказалась в Анапе проездом, решила его увидеть несмотря ни на что. Экскурсия была
- ААлина5 ноября 2023Нашем гидом был Юрий. И именно Юрий буквально открыл для нас супругом Анапу 🤩 В городе мы оказались проездом: приехали
- ИИрина14 сентября 2023Интересный тур. Мария знает о виноделии Краснодарского края всё, ее рассказ по дороге был очень познавательный. Экскурсия в Абрау-Дюрсо приобретается
- ЕЕкатерина21 августа 2023Сьезли с Марией на винный тур. Всё было здорово. Мария рассказывает интересно а главное легко. Отдохнули душой и телом. Сходили
- ВВячеслав16 августа 2023Экскурсия оказалась динамичной и масштабируемой. Отличные виды и классный маршрут. Мария, как экскурсовод, подала материал качественно и интересно! Мы благодарим её за тёплую атмосферу!! Так же хотим поблагодарить платформу tripster за возможность выбрать, что то интересное на разный вкус.
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Панорамы»
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