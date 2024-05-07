Красивые виды и панорамы Анапы

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Анапе, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кипарисовое озеро долины Сукко
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
87 отзывов
Кипарисовое озеро долины Сукко: жемчужина Анапы
Погрузитесь в мир природной красоты и тайн на экскурсии к Кипарисовому озеру в долине Сукко
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 000 за всё до 6 чел.
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
26 отзывов
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Отправляйтесь в винный тур по Анапе и окрестностям. Посетите винодельни, узнайте о производстве вина и насладитесь дегустацией лучших образцов
Начало: От отеля
«В завершение вы посетите живописную набережную у озера Абрау, погуляете по парку, откроете прекрасные панорамы и, конечно, побываете на знаменитом заводе игристых вин»
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
9 400 за всё до 4 чел.
Анапа: топ-места за 5 часов
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
99 отзывов
Анапа: топ-места за 5 часов
Впечатлиться видами со смотровых, побывать на Кипарисовом озере и испить воды из святого источника
Начало: От места вашего проживания или, если трудно проеха...
«Звездой этого путешествия станет сказочное Кипарисовое озеро, в дополнение к нему идут потрясающие панорамы со смотровых площадок»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:45
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    7 мая 2024
    Кипарисовое озеро долины Сукко
    Отлично проведенное время, замечательная программа, отличный гид. Наш экскурсовод был Юрий. Очень хороший человек которого приятно слушать, разбавил наш маршрут посещением винодельни, очень приятно что есть такие люди, которые вкладывают в свою работу душу. Рекомендую 👍🏻👍🏻
  • А
    Анастасия
    18 ноября 2023
    Кипарисовое озеро долины Сукко
    Очень давно хотела увидеть Кипарисовое озеро, и когда оказалась в Анапе проездом, решила его увидеть несмотря ни на что. Экскурсия была
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    вечером, Юрий заранее предупредил, что из-за природных условий кипарисы сейчас не в воде. Перед поездкой на озеро Юрий провел небольшую экскурсию по Анапе, рассказал удивительные подробности о городе, показал незабываемые виды. Благодаря Юрию, это была не просто экскурсия, а некий жизненный толчок, за что я очень благодарна! P.S. Когда в следующий раз буду в Анапе, обязательно хочу поехать на Большой Утриш.

  • А
    Алина
    5 ноября 2023
    Кипарисовое озеро долины Сукко
    Нашем гидом был Юрий. И именно Юрий буквально открыл для нас супругом Анапу 🤩 В городе мы оказались проездом: приехали
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    всего на один день. Скажу честно, что в момент приезда я относилась к Анапе скептически. Я много путешествую и не думала, что эта локация меня чем-то удивит. Но! Именно благодаря Юрию мы увидели самые яркие, удивительные места! Юрий с огромной любовью рассказывал о своём городе и о природе. Очень ценно, что стиль Юрия - не академическая экскурсия только лишь с фактами, а искренний невероятный дружественный и душевный вояж. Полюбили Анапу всем сердцем 😍

  • И
    Ирина
    14 сентября 2023
    Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
    Интересный тур. Мария знает о виноделии Краснодарского края всё, ее рассказ по дороге был очень познавательный. Экскурсия в Абрау-Дюрсо приобретается
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    отдельно и проводится местными гидами. Она больше про историю винзавода, за час гид пытается вложить максимум, но торопится. Вместо Семигорья посетили ресторан винодельни. Получили эстетическое и вкусовое наслаждение. Прекрасное место. Гай-Кодзор стоит посетить с дегустацией (приобретается отдельно). Местный гид очень увлекательно и вовлечено рассказывает про историю создания винодельни. Даже хозяин винодельни сам немного рассказал про культуру вина. Вина - достойные.

  • Е
    Екатерина
    21 августа 2023
    Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
    Сьезли с Марией на винный тур. Всё было здорово. Мария рассказывает интересно а главное легко. Отдохнули душой и телом. Сходили
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    на экскурсию в Амбрау Дюрсо, там интересно было по своему, был их гид. Затем прошлись по территории, прокатились на теплоходе. В Семигорье, это вообще отдельная история. Там просто великолепно, если хотите отдохнуть душой и телом, то Вам туда. Тишина и покой. Полное умиротворение. Гай-кодзор, тоже очень красиво и живописно. Можно приобрести вино. Если Вы ни разу не были в этих местах, то нужно там побывать обязательно. Особенно с Марией. Спасибо Вам Мария, за эту поездку. За то что перезагрузилась.

  • В
    Вячеслав
    16 августа 2023
    Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
    Экскурсия оказалась динамичной и масштабируемой. Отличные виды и классный маршрут. Мария, как экскурсовод, подала материал качественно и интересно! Мы благодарим её за тёплую атмосферу!! Так же хотим поблагодарить платформу tripster за возможность выбрать, что то интересное на разный вкус.

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Панорамы»

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  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 9 400. Туристы уже оставили гидам 212 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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