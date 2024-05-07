читать дальше

на экскурсию в Амбрау Дюрсо, там интересно было по своему, был их гид. Затем прошлись по территории, прокатились на теплоходе. В Семигорье, это вообще отдельная история. Там просто великолепно, если хотите отдохнуть душой и телом, то Вам туда. Тишина и покой. Полное умиротворение. Гай-кодзор, тоже очень красиво и живописно. Можно приобрести вино. Если Вы ни разу не были в этих местах, то нужно там побывать обязательно. Особенно с Марией. Спасибо Вам Мария, за эту поездку. За то что перезагрузилась.