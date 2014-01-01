Вы проведете день, наполненный великолепными пейзажами, вином и легкими дружескими рассказами о современной жизни Анапы и услышите самое интересное о местной жизни!
Наш маршрут:
- Усадьба Семигорья — вы окажитесь в живописном уголке и увидите, как возделывают виноград, рассмотрите причудливую архитектуру летнего бара и зимнего ресторана. По вашему желанию я забронирую для вас экскурсию, на которой для вас проведут урок гаражного виноделия. Вы также посетите три подвала и саму винодельню, продегустируете местные вина и сыры.
- Храм Святого Георгия Победоносца — вы рассмотрите этот уютный храм в селе Гай-Кадзор и узнаете историю его строительства.
- Винодельня «Шато Гай-Кодзор» — вы услышите об эногологах Алене Дюга и Ноэле Рабо, ставших местными знаменитостями. А также насладитесь живописными лугами, ароматными травами, легким дыханием Черного моря и видами на Малые Кавказские горы и Семисамский хребет.
- Церковь Варвары Великомученицы — я расскажу легенду о создании над святым источником этой современной церкви.
- Памятник Калинину — вы узнаете, какие события произошли весной 1943 года на побережье в районе Сукко и как с ними связан Дмитрий Калинин.
- На территории заповедника Большой Утриш — здесь вы отдохнете, искупаетесь в море и полюбуетесь горными панорамами.
- По желанию возможно посещение кафе от устричной фермы, где вы можете приобрести черноморскую мидию, барабули или султанки, приготовят при вас только что выловленную устрицу.
- Экскурсия проводится на комфортабельном микроавтобусе Volkswagen Carawelle Long Comfort 2014 г. в. или Honda Stepwgn 2017 г. в.