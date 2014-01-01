Со мной вы отправитесь в путешествие по окрестностям Анапы.



Мы заедем в две винодельни — усадьба Семигорья и Винодельня «Шато Гай-Кодзор».



Вы узнаете секреты виноделия и раскройте тайны профессии энолог.



В конце экскурсии мы доберемся до заповедника Большой Утриш.



У вас будет время, чтобы искупаться в кристально чистой воде.