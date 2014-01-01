Со мной вы отправитесь в путешествие по окрестностям Анапы

4.9
11 отзывов
Со мной вы отправитесь в путешествие по окрестностям Анапы.

Мы заедем в две винодельни — усадьба Семигорья и Винодельня «Шато Гай-Кодзор».

Вы узнаете секреты виноделия и раскройте тайны профессии энолог.

В конце экскурсии мы доберемся до заповедника Большой Утриш.

У вас будет время, чтобы искупаться в кристально чистой воде.
Винные дороги Анапы
Винные дороги Анапы
Винные дороги Анапы
Винные дороги Анапы
Винные дороги Анапы
Винные дороги Анапы
Винные дороги Анапы

Что вы увидите 🤩

  • Усадьба Семигорья
  • Храм Святого Георгия Победоносца
  • Винодельня «Шато Гай-Кодзор»
  • Церковь Варвары Великомученицы
  • Памятник Калинину
  • Заповедные территории Большого Утриша.
Вы проведете день, наполненный великолепными пейзажами, вином и легкими дружескими рассказами о современной жизни Анапы и услышите самое интересное о местной жизни!

Наш маршрут:

  • Усадьба Семигорья — вы окажитесь в живописном уголке и увидите, как возделывают виноград, рассмотрите причудливую архитектуру летнего бара и зимнего ресторана. По вашему желанию я забронирую для вас экскурсию, на которой для вас проведут урок гаражного виноделия. Вы также посетите три подвала и саму винодельню, продегустируете местные вина и сыры.
  • Храм Святого Георгия Победоносца — вы рассмотрите этот уютный храм в селе Гай-Кадзор и узнаете историю его строительства.
  • Винодельня «Шато Гай-Кодзор» — вы услышите об эногологах Алене Дюга и Ноэле Рабо, ставших местными знаменитостями. А также насладитесь живописными лугами, ароматными травами, легким дыханием Черного моря и видами на Малые Кавказские горы и Семисамский хребет.
  • Церковь Варвары Великомученицы — я расскажу легенду о создании над святым источником этой современной церкви.
  • Памятник Калинину — вы узнаете, какие события произошли весной 1943 года на побережье в районе Сукко и как с ними связан Дмитрий Калинин.
  • На территории заповедника Большой Утриш — здесь вы отдохнете, искупаетесь в море и полюбуетесь горными панорамами.
  • По желанию возможно посещение кафе от устричной фермы, где вы можете приобрести черноморскую мидию, барабули или султанки, приготовят при вас только что выловленную устрицу.
  • Экскурсия проводится на комфортабельном микроавтобусе Volkswagen Carawelle Long Comfort 2014 г. в. или Honda Stepwgn 2017 г. в.

Цены на экскурсию

Для группы 1-8 человек
Стандартное предложение
6 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Экскурсионное сопровождение
  • Бронирование по согласованию экскурсии
  • Дегустации вин в Усадьбе Семигорье.
Что не входит
  • Экскурсия и дегустация шести образцов вин в Усадьбе Семигорье. Стоимоть 1000руб. с персоны, дети бесплатно, продолжительность 1 час 20 мин. Приобретение вин продающихся только в магазине усадьбы.
  • В Chateua GAI KODZOR у вас будет возможность продегустировать линейку вин в летнем баре с великолепным видом всего побережья и приобрести эксклюзивные вина.
Где начинаем и завершаем
Начало: Анапа, Анапское шоссе 14.
Завершение: Место отдыха туристов
Когда и сколько длится?
Когда: В удобное для туристов время
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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В удобное для туристов время

Владимир м.
Владимир м.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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