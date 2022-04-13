Винные открытия: Скалистый берег, Шумринка, Гай-Кодзор

Винные открытия

Индивидуальная
Винные открытия: Скалистый берег, Шумринка, Гай-Кодзор
Винные открытия: Скалистый берег, Шумринка, Гай-Кодзор
Винные открытия: Скалистый берег, Шумринка, Гай-Кодзор
Винные открытия: Скалистый берег, Шумринка, Гай-Кодзор
Винные открытия: Скалистый берег, Шумринка, Гай-Кодзор
Винные открытия: Скалистый берег, Шумринка, Гай-Кодзор
Винные открытия: Скалистый берег, Шумринка, Гай-Кодзор

Что вас ожидает 🤩

  • Винодельни Скалистый берег, Шумринка, Гай-Кодзор
  • Храм Святого Георгия Победоносца — вы рассмотрите этот уютный храм в селе Гай-Кадзор и узнаете историю его строительства.
  • Церковь Варвары Великомученицы — я расскажу легенду о создании над святым источником этой современной церкви
Насладиться редкими видами, эксклюзивными винами и запоминающимися рассказами.
За один день вы увидите три топовые винодельни которые оставят после экскурсии и дегустации не только великолепное послевкусие но и впечатлят современной архитектурой, панорамными видами на море, горы и идеальные виноградники.
За время экскурсии Вы получите общее представление о традиционно винодельческом регионе, насладитесь вином и видами. За время нашего путешествия мы поговорим прежде всего о винах. О винах юга России. Затронем темы истории виноделия на юге России, вы узнаете как возникло и какими путями развивалось виноделие в нашей стране.
Узнаете что влияет на качество винограда и вина. Получите представление о многообразии сортов винограда и их особенностях, какие сорта винограда используются для производства самых знаменитых вин России, а какие для лечения и диеты. Увидите великолепные, безграничные виноградники. Вы узнаете секреты производства лучших местных игристых и тихих вин.
Отведать хорошего вина можно где угодно, но лучше всего на его родине. Только здесь во всей полноте вы ощутите его вкус и букет, где слились и сок виноградной ягоды и медовый запах полевых цветов, тепло южного солнца и прохлада подвалов, в которых родилось и вызрело вино.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение и трансфер
Что не входит
  • Экскурсии проводятся на комфортабельных микроавтобусах WV Caravella и Toyota Voxi 2019 г. в. класса комфорт.
  • На дегустации допускаются путешественники от 18 лет.
  • Дополнительно оплачиваются дегустации и экскурсии по винодельням.
  • Скалистый берег – 2500 руб. Шумринка - от 1500 руб. Гай-Кодзор - от 700 руб. (бронирование за месяц) или дегустация на территории винодельни в летнем баре
Где начинаем и завершаем?
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
Завершение: Место отдыха туристов
Когда и сколько длится
Когда: В удобных для туристов день, не позже 9:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

В удобных для туристов день, не позже 9:30

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