Насладиться редкими видами, эксклюзивными винами и запоминающимися рассказами.

За один день вы увидите три топовые винодельни которые оставят после экскурсии и дегустации не только великолепное послевкусие но и впечатлят современной архитектурой, панорамными видами на море, горы и идеальные виноградники.

За время экскурсии Вы получите общее представление о традиционно винодельческом регионе, насладитесь вином и видами. За время нашего путешествия мы поговорим прежде всего о винах. О винах юга России. Затронем темы истории виноделия на юге России, вы узнаете как возникло и какими путями развивалось виноделие в нашей стране.

Узнаете что влияет на качество винограда и вина. Получите представление о многообразии сортов винограда и их особенностях, какие сорта винограда используются для производства самых знаменитых вин России, а какие для лечения и диеты. Увидите великолепные, безграничные виноградники. Вы узнаете секреты производства лучших местных игристых и тихих вин.

Отведать хорошего вина можно где угодно, но лучше всего на его родине. Только здесь во всей полноте вы ощутите его вкус и букет, где слились и сок виноградной ягоды и медовый запах полевых цветов, тепло южного солнца и прохлада подвалов, в которых родилось и вызрело вино.