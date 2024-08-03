6.5 часов
Водная прогулка
Абрау-Дюрсо из Анапы: колыбель российского шампанского и живописное озеро
Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау
Начало: Памятник Ленину, Анапа
«Узнаете, зачем кланяются виноградной лозе, кто такие «гаражисты» и чем их вина отличаются от заводских»
15 авг в 15:00
17 авг в 09:00
от 10 000₽ за всё до 3 чел.
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПутешествие по винодельческому заводу Абрау-Дюрсо с дегустацией
Погрузитесь в мир виноделия на экскурсии по заводу Абрау-Дюрсо, где вас ждут уникальные вина и завораживающие виды
Начало: Анапа, ул. Ленина, 22
«Завод Абрау-Дюрсо Посетить старейший завод основанный 1870 году по указу императора Александра 20»
Расписание: В любой удобный день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Абрау-Дюрсо в мини-группе (из Анапы)
Полюбоваться озером с бирюзовой водой и посетить завод шампанских вин
Начало: На Красноармейской улице
«Вы увидите озеро Абрау и подниметесь на смотровую площадку, откуда можно полюбоваться им с высоты10:00 — Экскурсия по заводу «Абрау-Дюрсо»»
Расписание: в воскресенье в 08:00
18 авг в 08:00
25 авг в 08:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения3 августа 2024Посетили экскурсию в Абрау-Дюрсо, очень понравилось. Это первое наше знакомство с виноделием, поэтому для меня вдвойне было любопытно. Покатались по
- ЕЕлена21 июля 2024Все отлично
- ААнастасия14 июня 2024Чувствуется, что знания Дмитрия значительно шире, чем тема экскурсии. Многочасовая экскурсия прошла на одном дыхании. Очень рекомендую!
- ТТатьяна8 января 2024Мы посетили Абрау Дюрсо. Благодаря нашему экскурсоводу Наталье дорога была интересной, насыщенной познавательной информацией. Её доброжелательное отношение, гостеприимство, багаж знаний
- ВВиктор9 июля 2023Для тех, кто хочет узнать о виноделии в Краснодарском крае, отлично подойдёт эта экскурсия. Очень интересно узнать, как бросив все,
- ЕЕлена11 июня 2023Наталья, большое спасибо за экскурсионную программу в Анапе. Я очень рада, что встретила Вас и смогла осуществить свои желания! Мои
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Фабрики и заводы»
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