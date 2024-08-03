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энтузиасты восстанавливают былое и преумножают его. Во время поездки, благодаря профессиональному экскурсоводу Наталье, мы узнали много интересного не только о том месте, куда ехали, но и в целом об Анапе и прилегающих районах края. В самой долине Лефкадия познакомились с виноградниками, увидели лавандовое поле (хоть пока и не цветущее, так как только апрель месяц) и дубки, под которыми растут трюфели. Долина Лефкадия - чудесное место. По завершении экскурсии нас ждала дегустация местных вин с сырами. Все было очень вкусно. Поездка была лёгкой, насыщенной новыми знаниями и интересной.