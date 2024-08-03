Экскурсии на фабрики и заводы в Анапе

Найдено 3 экскурсии в категории «Фабрики и заводы» в Анапе, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
На машине
На теплоходе
26 отзывов
6.5 часов
Водная прогулка
Абрау-Дюрсо из Анапы: колыбель российского шампанского и живописное озеро
Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау
Начало: Памятник Ленину, Анапа
«Узнаете, зачем кланяются виноградной лозе, кто такие «гаражисты» и чем их вина отличаются от заводских»
15 авг в 15:00
17 авг в 09:00
от 10 000 за всё до 3 чел.
Абрау-Дюрсо с посещением винодельческого завода: «Русская Ривьера»
3 отзыва
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Путешествие по винодельческому заводу Абрау-Дюрсо с дегустацией
Погрузитесь в мир виноделия на экскурсии по заводу Абрау-Дюрсо, где вас ждут уникальные вина и завораживающие виды
Начало: Анапа, ул. Ленина, 22
«Завод Абрау-Дюрсо Посетить старейший завод основанный 1870 году по указу императора Александра 20»
Расписание: В любой удобный день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Абрау-Дюрсо в мини-группе (из Анапы)
На машине
На микроавтобусе
6 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Абрау-Дюрсо в мини-группе (из Анапы)
Полюбоваться озером с бирюзовой водой и посетить завод шампанских вин
Начало: На Красноармейской улице
«Вы увидите озеро Абрау и подниметесь на смотровую площадку, откуда можно полюбоваться им с высоты10:00 — Экскурсия по заводу «Абрау-Дюрсо»»
Расписание: в воскресенье в 08:00
18 авг в 08:00
25 авг в 08:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    3 августа 2024
    Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
    Посетили экскурсию в Абрау-Дюрсо, очень понравилось. Это первое наше знакомство с виноделием, поэтому для меня вдвойне было любопытно. Покатались по
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    долине, посмотрели виноградники, послушали интересные познавательные истории про вино и его изготовление. В самом Абрау-Дюрсо нас включили в группу экскурсии по подвалам и производству и дегустационный зал. Жаль только одно - на улице стояла жара сорок, погулять подольше по долине и поплавать на озере не удалось, просто уже не было сил. В остальном все прошло прекрасно)

  • Е
    Елена
    21 июля 2024
    Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
    Все отлично
  • А
    Анастасия
    14 июня 2024
    Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
    Чувствуется, что знания Дмитрия значительно шире, чем тема экскурсии. Многочасовая экскурсия прошла на одном дыхании. Очень рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    8 января 2024
    Абрау-Дюрсо с посещением винодельческого завода: «Русская Ривьера»
    Мы посетили Абрау Дюрсо. Благодаря нашему экскурсоводу Наталье дорога была интересной, насыщенной познавательной информацией. Её доброжелательное отношение, гостеприимство, багаж знаний
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    и любовь к родному краю пробудило в нашей группе желание посетить еще экскурсии с этим гидом. Остаёмся поклонниками профессионализма гида! Спасибо!

  • В
    Виктор
    9 июля 2023
    Абрау-Дюрсо с посещением винодельческого завода: «Русская Ривьера»
    Для тех, кто хочет узнать о виноделии в Краснодарском крае, отлично подойдёт эта экскурсия. Очень интересно узнать, как бросив все,
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    энтузиасты восстанавливают былое и преумножают его. Во время поездки, благодаря профессиональному экскурсоводу Наталье, мы узнали много интересного не только о том месте, куда ехали, но и в целом об Анапе и прилегающих районах края. В самой долине Лефкадия познакомились с виноградниками, увидели лавандовое поле (хоть пока и не цветущее, так как только апрель месяц) и дубки, под которыми растут трюфели. Долина Лефкадия - чудесное место. По завершении экскурсии нас ждала дегустация местных вин с сырами. Все было очень вкусно. Поездка была лёгкой, насыщенной новыми знаниями и интересной.

  • Е
    Елена
    11 июня 2023
    Абрау-Дюрсо с посещением винодельческого завода: «Русская Ривьера»
    Наталья, большое спасибо за экскурсионную программу в Анапе. Я очень рада, что встретила Вас и смогла осуществить свои желания! Мои
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    приятели говорят, что возьмут координаты для сьемок и посещения виноделен. А я надеюсь, что в следующем январе мы продолжим изучать винодельни Кубани. Еще раз большое человеческое спасибо! Муж очень высоко оценил Ваши знания и умения вести экскурсии. Очень жаль расставаться, надеюсь на новые встречи!

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Фабрики и заводы»

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  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в августе 2024
Сейчас в Анапе в категории "Фабрики и заводы" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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