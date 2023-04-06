Что вас ожидает:

Начнем наш авто-тур с героического Новороссийска, где пройдёмся по набережной имени Адмирала Серебрякова: вечером эта знаковая локация выглядит особенно впечатляюще в ярком свете фонарей.

У причала вы увидите крейсер «Михаил Кутузов» — символ боевой славы Черноморского флота, в наши дни он является музеем по открытым небом.

В рамках экскурсии по Новороссийску перед вами откроются страницы славной военной истории с подвигами защитников города, вы увидите современную архитектуру и величественные мемориалы.

Из города-героя наш путь лежит в живописный поселок Абрау-Дюрсо, где вас ждет прогулка к лазурному озеру среди гор — это поистине Российская Швейцария! По озеру вы сможете поплавать на лодках, а еще тут можно посидеть в кафе или ресторане, посетить ярмарки или выставки и осмотреть арт-объекты.

Завершится наша насыщенная экскурсия зрелищным светомузыкальным шоу фонтанов. В ходе представления звучат как классическая музыка, так и современные композиции, поэтому необычное шоу понравится всем!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.