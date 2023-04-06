Тур из Анапы на горное озеро Абрау-Дюрсо, подарит вам незабываемые впечатления от увиденного, где мы посетим, начало Кавказского хребта с золотым орлом-символом Кавказа, и конечно же полюбоваться изумительным озером Абрау. Прогуляться по набережной Адмирала Кутузова. Полюбоваться видом на город герой Новороссийск, послушать симфонию музыки ветров.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Горное озеро Абрау-Дюрсо
- Начало Кавказского хребта с золотым орлом-символом Кавказа
- Набережная Адмирала Кутузова
- Полюбоваться видом на город герой Новороссийск
- Музыкальные фонтаны
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Начнем наш авто-тур с героического Новороссийска, где пройдёмся по набережной имени Адмирала Серебрякова: вечером эта знаковая локация выглядит особенно впечатляюще в ярком свете фонарей.
- У причала вы увидите крейсер «Михаил Кутузов» — символ боевой славы Черноморского флота, в наши дни он является музеем по открытым небом.
- В рамках экскурсии по Новороссийску перед вами откроются страницы славной военной истории с подвигами защитников города, вы увидите современную архитектуру и величественные мемориалы.
- Из города-героя наш путь лежит в живописный поселок Абрау-Дюрсо, где вас ждет прогулка к лазурному озеру среди гор — это поистине Российская Швейцария! По озеру вы сможете поплавать на лодках, а еще тут можно посидеть в кафе или ресторане, посетить ярмарки или выставки и осмотреть арт-объекты.
Завершится наша насыщенная экскурсия зрелищным светомузыкальным шоу фонтанов. В ходе представления звучат как классическая музыка, так и современные композиции, поэтому необычное шоу понравится всем!
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Работа инструктора
- Море впечатлений
- Детское кресло
- Трансфер от отеля
- Что не входит
- Питание в кафе
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Забираем с адреса вашего проживанияЗавершение: Окончание адрес вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00Экскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- После бронирования, мы с вами созваниваемся, и забираем вас с адреса, так же и доставим домой.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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