Экскурсии в Геленджик из Анапы

Найдено 3 экскурсии в категории «Геленджик» в Анапе, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
4 отзыва
Старый парк Кабардинки и Геленджик: путешествие мировой архитектуры и вина из Анапы
Путешествие из Анапы в Старый парк Кабардинки и Геленджик: от Древнего Египта до Японии, завершая дегустацией изысканных вин
Начало: Г. Анапа
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Путешествие по приморским городам Краснодарского края: Анапа, Новороссийск, Геленджик
Приглашаем на увлекательное путешествие по живописным городам Краснодарского края. Откройте для себя красоту Анапы, Новороссийска и Геленджика в один день
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.
Путешествие по Краснодарскому краю: Анапа, Геленджик и Новороссийск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Краснодарскому краю: Анапа, Геленджик и Новороссийск
Сравнить три приморских города на легкой и душевной обзорной экскурсии
Начало: Анапа
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    30 апреля 2024
    Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
    Спасибо Наталье за прекрасный день. Нам всё понравилось.
  • е
    елена
    25 декабря 2023
    Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
    Нам все понравилось. Рекомендую
  • И
    Ирина
    24 октября 2023
    Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
    Благодарны Наталье за отличный день. Человек работает со знанием дела и уважением к людям, с любовью к родному для Натальи краю,
  • А
    Андрей
    19 июня 2023
    Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
    Интересная и содержательная экскурсия, Гид Дмитрий ответил на все интересовавшие нас вопросы. Мы увидели многие знаковые для посещаемых городов места. Свободного времени было достаточно для самостоятельной прогулки. Спасибо большое, было очень интересно! До новых встреч!
  • О
    Ольга
    21 августа 2022
    Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
    Благодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не только общеизвестные факты о крае,
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    которые можно узнать на любой групповой стандартной экскурсии в регионе, а хочется услышать персональную точку зрения на необыкновенную историю городов Черноморского побережья с позиции того, кто здесь родился и вырос, посетить нестандартные локации с прекрасными видами и уникальной архитектурой, то вам обязательно понравится эта экскурсия!

    Благодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не толькоБлагодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не толькоБлагодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не толькоБлагодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не толькоБлагодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не толькоБлагодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не толькоБлагодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не толькоБлагодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не толькоБлагодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не толькоБлагодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не только
  • И
    Ирина
    12 августа 2022
    Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
    Были на данной экскурсии с двумя детьми-подростками. Понравилось абсолютно всё и всем нам, начиная от высокого уровня клиентоориентированности при согласовании
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    локации начала экскурсии и заканчивая продуманным маршрутом, отлично продуманным точкам пит-стопов и очень интересным и информативным рассказом гида Дмитрия. Наша семья поначалу колебалась в выборе такого автомобильного формата экскурсии на весь день, когда гид и водитель - один и тот же человек, но после ее окончания все остались очень довольны. Из всех увиденных городов наибольшее впечатление произвели Новороссийск и его окрестности, но и Анапа с Геленджиком тоже неплохи. Данную экскурсию рекомендую. Спасибо всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Геленджик»

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  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Геленджик" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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