1 чел.
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Индивидуальная
7.5 часов
Старый парк Кабардинки и Геленджик: путешествие мировой архитектуры и вина из Анапы
Путешествие из Анапы в Старый парк Кабардинки и Геленджик: от Древнего Египта до Японии, завершая дегустацией изысканных вин
Начало: Г. Анапа
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по приморским городам Краснодарского края: Анапа, Новороссийск, Геленджик
Приглашаем на увлекательное путешествие по живописным городам Краснодарского края. Откройте для себя красоту Анапы, Новороссийска и Геленджика в один день
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Краснодарскому краю: Анапа, Геленджик и Новороссийск
Сравнить три приморских города на легкой и душевной обзорной экскурсии
Начало: Анапа
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия30 апреля 2024Спасибо Наталье за прекрасный день. Нам всё понравилось.
- еелена25 декабря 2023Нам все понравилось. Рекомендую
- ИИрина24 октября 2023Благодарны Наталье за отличный день. Человек работает со знанием дела и уважением к людям, с любовью к родному для Натальи краю,
- ААндрей19 июня 2023Интересная и содержательная экскурсия, Гид Дмитрий ответил на все интересовавшие нас вопросы. Мы увидели многие знаковые для посещаемых городов места. Свободного времени было достаточно для самостоятельной прогулки. Спасибо большое, было очень интересно! До новых встреч!
- ООльга21 августа 2022Благодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не только общеизвестные факты о крае,
- ИИрина12 августа 2022Были на данной экскурсии с двумя детьми-подростками. Понравилось абсолютно всё и всем нам, начиная от высокого уровня клиентоориентированности при согласовании
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Геленджик»
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Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
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