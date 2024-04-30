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локации начала экскурсии и заканчивая продуманным маршрутом, отлично продуманным точкам пит-стопов и очень интересным и информативным рассказом гида Дмитрия. Наша семья поначалу колебалась в выборе такого автомобильного формата экскурсии на весь день, когда гид и водитель - один и тот же человек, но после ее окончания все остались очень довольны. Из всех увиденных городов наибольшее впечатление произвели Новороссийск и его окрестности, но и Анапа с Геленджиком тоже неплохи. Данную экскурсию рекомендую. Спасибо всем!