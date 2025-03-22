Индивидуальная
до 4 чел.
Старый парк и Геленджик - путешествие из Анапы
Путешествие из Анапы в Старый парк Кабардинки и Геленджик: от Древнего Египта до Японии, завершая дегустацией изысканных вин
Начало: Г. Анапа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Анапе, Новороссийску и Геленджику. Вас ждут смотровые площадки, крейсер Михаил Кутузов и дегустация местных вин
Начало: Сквер Саркисьяна, Анапа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Путешествие по побережью: Новороссийск, Кабардинка, Геленджик
Увидеть калейдоскоп приморских городов в поездке из Анапы
Начало: Ул. Ленина 15 напротив памятника Ленину
Расписание: в воскресенье в 08:30
30 мар в 08:30
6 апр в 08:30
2000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ФФилипп22 марта 2025Экскурсия прошла отлично!!! Александру огромное спасибо за содержательную и интересную экскурсию!!!!
- ЧЧан8 октября 2024Замечательный тур с видом на море, винный тур, экскурсия по армянской церкви, тур по Новороссийску и тур по Геленджику "Белая
- IInga9 августа 2024Экскурсия очень интересная, познавательная программа. Гид Дмитрий,🔥
- ЮЮлия30 апреля 2024Спасибо Наталье за прекрасный день. Нам всё понравилось.
- еелена25 декабря 2023Нам все понравилось. Рекомендую
- ИИрина24 октября 2023Благодарны Наталье за отличный день. Человек работает со знанием дела и уважением к людям, с любовью к родному для Натальи краю,
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Кабардинка»
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Сколько стоит экскурсия по Анапе в марте 2025
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