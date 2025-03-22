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невеста". Спасибо экскурсоводу за замечательные объяснения, которые он давал нам по пути, спасибо экскурсоводу за то, что отвел нас на самую красивую смотровую площадку, спасибо за то, что рассказал о кубанской культуре и познакомил с настоящей кубанской кухней. Я настоятельно рекомендую своим друзьям поездку в Анапу и на Черное море. друзья.