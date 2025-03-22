Экскурсии в Кабардинку из Анапы

Найдено 3 экскурсии в категории «Кабардинка» в Анапе, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
На машине
7.5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый парк и Геленджик - путешествие из Анапы
Путешествие из Анапы в Старый парк Кабардинки и Геленджик: от Древнего Египта до Японии, завершая дегустацией изысканных вин
Начало: Г. Анапа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
На машине
8 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Анапе, Новороссийску и Геленджику. Вас ждут смотровые площадки, крейсер Михаил Кутузов и дегустация местных вин
Начало: Сквер Саркисьяна, Анапа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Путешествие по побережью: Новороссийск, Кабардинка, Геленджик
На автобусе
11 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Путешествие по побережью: Новороссийск, Кабардинка, Геленджик
Увидеть калейдоскоп приморских городов в поездке из Анапы
Начало: Ул. Ленина 15 напротив памятника Ленину
Расписание: в воскресенье в 08:30
30 мар в 08:30
6 апр в 08:30
2000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Кабардинка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
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  3. Путешествие по побережью: Новороссийск, Кабардинка, Геленджик
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Озеро Абрау
  5. Лысая гора
  6. Анапский маяк
  7. Музей-заповедник
  8. Долина Лефкадия
  9. Горгиппия
  10. Старый парк в Кабардинке
Сколько стоит экскурсия по Анапе в марте 2025
Сейчас в Анапе в категории "Кабардинка" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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