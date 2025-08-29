Вейкбординг и вейксерфинг в Анапе

Готовы к приключениям на воде? Опытные пилоты помогут освоить вейкбординг и вейксерфинг даже новичкам.
В живописных локациях Анапы, где вода гладкая, а виды захватывают дух, можно насладиться не только катанием, но и морской прогулкой.
Безопасность на высоте: перед началом - инструктаж, спасательные жилеты и всё необходимое оборудование.
Не требуется особая физическая подготовка, но результат порадует! Прекрасная возможность встретить рассвет или закат на море
В живописных локациях Анапы, где вода гладкая, а виды захватывают дух, можно насладиться не только катанием, но и морской прогулкой.
Безопасность на высоте: перед началом - инструктаж, спасательные жилеты и всё необходимое оборудование.
Не требуется особая физическая подготовка, но результат порадует! Прекрасная возможность встретить рассвет или закат на море
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Опытные пилоты
- 🏄♂️ Безопасность и инструктаж
- 📸 Живописные локации
- 🧘♂️ Не требуется особая подготовка
- 🌅 Возможность встретить закат
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Морские просторы
Описание водной прогулки
Встретимся на причале, проведём небольшой инструктаж и выдадим всё необходимое оборудование. И вперёд — покорять морские просторы!
Кататься будем в самых шикарных локациях морского побережья — мы выбираем максимально штилёвые места, чтобы поймать флэт;) Даже если вы никогда не катались за катером — не переживайте. Наши пилоты быстро поставят любого новичка на волну!
А если не хотите сёрфить — не страшно, можно насладиться морской прогулкой, встретить рассвет или закат.
Организационные детали
- За штурвалом будет опытный тренер-пилот, если вы никогда не стояли на вейкборде или вейксёрфе — мы научим вас основам
- Перед началом мы проведём для вас инструктаж по безопасности, на борту есть спасательные жилеты
- Особой физической подготовки не требуется, но и поработать для крутого результата придется;)
- В стоимость входит всё необходимое оборудование, в прохладную погоду мы предоставим вам гидрокостюмы
Обратите внимание:
- Стоимость указана за катание на вейкборде
- Стоимость морской прогулки без катания — 7000 ₽
- Прогулка с катанием на вейксёрфе — 9000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваша команда гидов в Анапе
Провели экскурсии для 63 туристов
Всем привет, мы проживаем в солнечной Анапе и приглашаем всех увидеть её совсем с иной стороны. Со стороны моря! Мы предлагаем морские прогулки на скоростных катерах. Увлекательная морская рыбалка, катание на вейкборде, вейксёрфе или плюшке, индивидуальная аренда яхт и катеров — все лучшие развлечения в Анапе для вас!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
29 авг 2025
Удалось встать на доску, хотя до этого никогда не катались.
Константин подробно объяснил и вуаля, с 3 попытки поехала.
Спасибо за проведенное время.
Видели дельфина, незабываемые впечатления.
Константин подробно объяснил и вуаля, с 3 попытки поехала.
Спасибо за проведенное время.
Видели дельфина, незабываемые впечатления.
Входит в следующие категории Анапы
Похожие экскурсии из Анапы
Мини-группа
до 11 чел.
Лучший выборТоп-места для обзора Анапы за пять часов
Полюбоваться горами, морем и городом с лучших смотровых площадок и увидеть Кипарисовое озеро
Начало: По месту проживания
Расписание: в будние дни в 14:00, в субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Завтра в 14:00
11 ноя в 14:00
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый парк и Геленджик - путешествие из Анапы
Путешествие из Анапы в Старый парк Кабардинки и Геленджик: от Древнего Египта до Японии, завершая дегустацией изысканных вин
Начало: Г. Анапа
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Экскурсия по Анапе и Большому Утришу
Откройте для себя исторический центр Анапы и полуостров Большой Утриш, полюбуйтесь маяками и узнайте тайны этих мест
Начало: У памятника Ленину
Завтра в 18:00
11 ноя в 18:00
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.