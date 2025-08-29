Мои заказы

Вейкбординг и вейксерфинг в Анапе

Испытайте адреналин на вейкборде и вейксерфе в Анапе! Под руководством опытных пилотов даже новички встанут на волну и насладятся морскими просторами
Готовы к приключениям на воде? Опытные пилоты помогут освоить вейкбординг и вейксерфинг даже новичкам.

В живописных локациях Анапы, где вода гладкая, а виды захватывают дух, можно насладиться не только катанием, но и морской прогулкой.

Безопасность на высоте: перед началом - инструктаж, спасательные жилеты и всё необходимое оборудование.

Не требуется особая физическая подготовка, но результат порадует! Прекрасная возможность встретить рассвет или закат на море
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Опытные пилоты
  • 🏄‍♂️ Безопасность и инструктаж
  • 📸 Живописные локации
  • 🧘‍♂️ Не требуется особая подготовка
  • 🌅 Возможность встретить закат
Вейкбординг и вейксерфинг в Анапе© Роман
Вейкбординг и вейксерфинг в Анапе© Роман
Вейкбординг и вейксерфинг в Анапе© Роман
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Морские просторы

Описание водной прогулки

Встретимся на причале, проведём небольшой инструктаж и выдадим всё необходимое оборудование. И вперёд — покорять морские просторы!

Кататься будем в самых шикарных локациях морского побережья — мы выбираем максимально штилёвые места, чтобы поймать флэт;) Даже если вы никогда не катались за катером — не переживайте. Наши пилоты быстро поставят любого новичка на волну!

А если не хотите сёрфить — не страшно, можно насладиться морской прогулкой, встретить рассвет или закат.

Организационные детали

  • За штурвалом будет опытный тренер-пилот, если вы никогда не стояли на вейкборде или вейксёрфе — мы научим вас основам
  • Перед началом мы проведём для вас инструктаж по безопасности, на борту есть спасательные жилеты
  • Особой физической подготовки не требуется, но и поработать для крутого результата придется;)
  • В стоимость входит всё необходимое оборудование, в прохладную погоду мы предоставим вам гидрокостюмы

Обратите внимание:

  • Стоимость указана за катание на вейкборде
  • Стоимость морской прогулки без катания — 7000 ₽
  • Прогулка с катанием на вейксёрфе — 9000 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваша команда гидов в Анапе
Провели экскурсии для 63 туристов
Всем привет, мы проживаем в солнечной Анапе и приглашаем всех увидеть её совсем с иной стороны. Со стороны моря! Мы предлагаем морские прогулки на скоростных катерах. Увлекательная морская рыбалка, катание на вейкборде, вейксёрфе или плюшке, индивидуальная аренда яхт и катеров — все лучшие развлечения в Анапе для вас!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
29 авг 2025
Удалось встать на доску, хотя до этого никогда не катались.
Константин подробно объяснил и вуаля, с 3 попытки поехала.
Спасибо за проведенное время.
Видели дельфина, незабываемые впечатления.
Удалось встать на доску, хотя до этого никогда не катались.Удалось встать на доску, хотя до этого никогда не катались.

Входит в следующие категории Анапы

