Вейкбординг и вейксерфинг в Анапе

Готовы к приключениям на воде? Опытные пилоты помогут освоить вейкбординг и вейксерфинг даже новичкам. В живописных локациях Анапы, где вода гладкая, а виды захватывают дух, можно насладиться не только катанием, но и морской прогулкой. Безопасность на высоте: перед началом - инструктаж, спасательные жилеты и всё необходимое оборудование. Не требуется особая физическая подготовка, но результат порадует! Прекрасная возможность встретить рассвет или закат на море

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

Встретимся на причале, проведём небольшой инструктаж и выдадим всё необходимое оборудование. И вперёд — покорять морские просторы!

Кататься будем в самых шикарных локациях морского побережья — мы выбираем максимально штилёвые места, чтобы поймать флэт;) Даже если вы никогда не катались за катером — не переживайте. Наши пилоты быстро поставят любого новичка на волну!

А если не хотите сёрфить — не страшно, можно насладиться морской прогулкой, встретить рассвет или закат.

Организационные детали

За штурвалом будет опытный тренер-пилот, если вы никогда не стояли на вейкборде или вейксёрфе — мы научим вас основам

Перед началом мы проведём для вас инструктаж по безопасности, на борту есть спасательные жилеты

Особой физической подготовки не требуется, но и поработать для крутого результата придется;)

В стоимость входит всё необходимое оборудование, в прохладную погоду мы предоставим вам гидрокостюмы

Обратите внимание: