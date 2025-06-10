Мои заказы

Ретриты – экскурсии в Анапе

Найдено 5 экскурсий в категории «Ретриты» в Анапе, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
На машине
Конные прогулки
3 часа
156 отзывов
Водная прогулка
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
Провести идеальный день в городе и его окрестностях на ваш выбор
Начало: В удобном вам месте в черте Анапы
Завтра в 14:00
12 дек в 14:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
В краю дольменов и водопадов
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
В краю дольменов и водопадов: индивидуальная экскурсия из Анапы
Погрузитесь в мир древних дольменов и живописных водопадов. Увлекательное путешествие из Анапы в горы под Геленджиком ждёт вас
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
13 000 ₽ за всё до 5 чел.
Прогулка по заказнику Большой Утриш
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по можжевеловому лесу
Большой Утриш - живописный уголок Анапы, где горы, море и можжевеловые леса слились воедино. Поднимитесь на гору Солдатская и насладитесь видами
Начало: Между Сукко и Большим Утришем
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Хайкинг по горам Анапского взморья
Пешая
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Хайкинг по горам Анапского взморья
Приключение для активных путешественников: треккинг по заповедным тропам Анапы, ласточкины гнезда, чай на скале и отдых на пляже
Начало: Остановка у Северного рынка
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Путешествие к искусству: мастер-класс по созданию картины
Пешая
4 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие к искусству: мастер-класс
Вдохновитесь красотой Анапы и создайте уникальную картину. Прогулка по набережной, виды на Кавказский хребет и море помогут вам в этом
Начало: Возле Анапского маяка
Расписание: в понедельник и среду в 08:00
15 дек в 08:00
17 дек в 08:00
3500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    10 июня 2025
    Медитация на горе Шизе в мини-группе
    Великолепный поход и масса позитивных впечатлений! Выбрала для себя этот тур, так как понравилось сочетание туристического маршрута (испытать себя, полюбоваться
    читать дальше

    видами, отдохнуть на природе) и психологических практик (о душевном здоровье тоже важно позаботиться, лучше понять себя). Но реальность превзошла все мои самые смелые ожидания. Евгений и Татьяна настолько продумывают каждую деталь путешествия, заботятся о том, чтобы участникам было максимально комфортно. Вкусная еда, маршрут, фото, приятная беседа, интересный рассказ об этих местах - всё очень понравилось. За один день я замечательно отдохнула и наполнилась впечатлениями. Обязательно буду участвовать и в других мероприятиях этих организаторов!

    Великолепный поход и масса позитивных впечатлений! Выбрала для себя этот тур, так как понравилось сочетание туристическогоВеликолепный поход и масса позитивных впечатлений! Выбрала для себя этот тур, так как понравилось сочетание туристическогоВеликолепный поход и масса позитивных впечатлений! Выбрала для себя этот тур, так как понравилось сочетание туристического

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Ретриты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
  2. В краю дольменов и водопадов
  3. Прогулка по заказнику Большой Утриш
  4. Хайкинг по горам Анапского взморья
  5. Путешествие к искусству: мастер-класс по созданию картины
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Озеро Абрау
  5. Анапский маяк
  6. Лысая гора
  7. Старый парк в Кабардинке
  8. Долина лотосов
  9. Горгиппия
  10. Парк живой природы До-До
Сколько стоит экскурсия по Анапе в декабре 2025
Сейчас в Анапе в категории "Ретриты" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3500 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 172 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Анапе на 2025 год по теме «Ретриты», 172 ⭐ отзыва, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль